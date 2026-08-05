'आमच्या घरी जेवण करा, मगच...', नागपुरात तुकाराम मुंढेंना जाहीर आव्हान; पोलीस ठाण्यात करणार तक्रार, 'आमच्या आया-बहिणींनी...'

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सावजी मटणासंदर्भात केलेल्या विधानावरुन वाद निर्माण झाला आहे. नागपुरात तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात आंदोलन करण्यात आलं आहे. यावेळी त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी करण्यात आली असून, जाहीर आव्हानही देण्यात आलं आहे. त्यांनी एकदा तरी गोळीबार चौकात यावं आमच्या घरी जेवण करावं, त्यानंतर बोलावं असं आव्हान हलबा समाजाने दिलं आहे. त्यांच्याविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रारही दाखल केली जाणार आहे.
सावजी जेवण जर माझ्यासारख्या माणसांनी जेवला तर किमान एक महिना हॉस्पिटलमध्ये जाईल, असं विधान तुकाराम मुंढेंनी केलं होतं. तुकाराम मुंढे यांनी सावजी हलबा समाजाची माफी मागावी. त्यांनी एकदा तरी गोळीबार चौकात यावं आमच्या घरी जेवण करावं, त्यानंतर बोलावं अशा शब्दात नागपुरात सावजी म्हणजेच हलबा समाजाने तुकाराम मुंढे यांना खुलं आव्हान दिलं आहे.
सावजी समाज गेले अनेक वर्ष सावजी मसाल्याची निर्मिती करत आहे. सावजी पूर्णपणे घरगुती मसाला असून त्यात कुठल्याही प्रकारची भेसळ नाही. त्यामुळे सावजी मसाला आणि जेवणाबद्दल तुकाराम मुंढे यांचा वक्तव्य सावजी समाजाचा अवमान करणारं आहे. तुकाराम मुंढे यांनी बिनशर्त माफी मागावी अशी मागणी ही सावजी समाजाने केली आहे.
आज नागपूरातील गोळीबार चौकावर सावजी समाजाच्या वतीने तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात निषेध आंदोलन करण्यात आले. यावेळी समाजातील तरुण कार्यकर्त्यांनी तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आमच्या आया बहिणींनी वर्षानुवर्षे मेहनत करून विकसित केलेलं सावजी मसाला तुकाराम मुंढे यांनी बदनाम केल्याचा आरोप केला. तुकाराम मुंढे यांनी माफी मागावी अन्यथा त्यांच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करू असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. एवढंच नाही तर सावजी समाजाच्या वतीने नागपूरच्या तहसील पोलीस स्टेशनमध्ये तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात तक्रारही देण्यात येणार आहे.
तुकाराम मुंढेंना माध्यमांशी संवाद साधला असता त्यांना सावजीसंदर्भातील विधानावरुन निर्माण झालेल्या वादावर विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी या विषयावर मी केलेले वक्तव्य पुन्हा पाहावे. मी कुणी खावे नाही खावे यावर काय बोललेलो नाही असं उत्तर दिलं.