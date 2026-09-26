महाराष्ट्रातील दुष्काळ जाहीर झाला असताना 'या' जिल्ह्यात महाभयानक पाऊस; 100 पेक्षा जास्त गावांचा संपर्क तुटला

आशीष अम्बाडे, झी मीडिया, गडचिरोली : राज्यात दुष्काळाच्या झळा बसत असताना गडचिरोलीच्या भामरागड भागात पूर आला आहे. शंभरहून अधिक गावांचा संपर्क तुटला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात आतापर्यंत 86 टक्के पाऊस झाला आहे. मात्र, अनियमित पावसाने यंदाचा खरीप हंगाम गेला वाया आहेय भामरागड भागात छत्तीसगड राज्यातील अतिवृष्टीमुळे प्रमुख नद्या कोपल्या आहेत.
राज्यात आजच दुष्काळ जाहीर झाला आहे. कोरड्या दुष्काळाच्या उपाययोजना जाहीर करून राज्य शासनाने एका अर्थाने मदतीसाठी तिजोरी उघडण्याची तयारी केली आहे. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड भागात पुराचे थैमान बघायला मिळत आहे. यासाठी लगतच्या छत्तीसगड राज्यात झालेली अतिवृष्टी कारणीभूत ठरली. प्रमुख नद्यांनी पात्र सोडल्याने भयावह स्थिती निर्माण झाली
राज्यात दुष्काळाच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत मात्र गडचिरोलीच्या भामरागड भागात पूर, आलाय. शंभरहून अधिक गावांचा संपर्क तुटला असून यामुळे भामरागड तालुक्याचा जिल्हा मुख्यालयाशी रस्ते संपर्क तुटला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात आतापर्यंत वार्षिक पर्जन्य सरासरीच्या 86 टक्के पाऊस झाला आहे. मात्र कोसाळलेला पाऊस अनियमित असल्याने यंदाचा खरीप हंगाम वाया गेलाय. भामरागड भागात झालेली ताजी अतिवृष्टी छत्तीसगड राज्यातील मुसळधार पावसामुळे ओढविली आहे. इंद्रावती ,पामुलगौतमी आणि पर्लकोटा या प्रमुख नद्या कोपल्या आहेत. परिणामी पुलावरून पाणी वाहत असल्याने बाजारपेठेत पाणी शिरले असून प्रशासनाने 525 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविले आहे.
जिल्हा प्रशासनाने तहसीलदार , नगर पंचायत आणि इतर यंत्रणांच्या मदतीने आपतग्रस्तांना मदतीची पोचविली असून आतापर्यंत तीन आजारी व्यक्तींना राज्य आपत्ती दलाच्या जवानांनी सुखरूप बाहेर काढले आहे. दरम्यान पूरग्रस्त भागात शुद्ध जलपुरवठा करण्यासाठी नगरपंचायत कामी लागली असून तात्पुरत्या शिबिरांच्या माध्यमातून मदत केली जात आहे. भामरागड परिसराला पडलेला पुराचा वेळा बघून थरकाप उडत आहे. या भागात अल्पवृष्टी झाली असताना पडलेला पुराचा वेढा नवे संकट घेऊन आला आहे.
विशेष म्हणजे गेल्या 48 तासात गडचिरोली जिल्ह्यातील उत्तर भागात अधिक पाऊस झाला आहे. मात्र पुराचे संकट दक्षिणेकडे ओढविले आहे. राज्यात एकीकडे कोरड्या दुष्काळाचे सावट असताना भामरागड भागातील पूरस्थिती शेतकऱ्यांसाठी संकट ठरले आहे.
राज्यात दुष्काळाचे सावट असताना पूर्व विदर्भात पावसाने दमदार हजेरी लावलेली आहे. यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील इटियाडोह धरण १०० टक्के भरून ओव्हरफ्लो झाले आहे. रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणाच्या पाणीपातळीत झपाट्याने पाणी पातळीत वाढ झाली. नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असून, धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याने गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे.