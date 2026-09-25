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महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात भयानक पाऊस; 63 गावांचा संपर्क तुटला

गडचिरोली जिल्ह्यातील मुसळधार पावसाचा कहर पहायला मिळत आहे. जिल्ह्यात अत्यंत भयानक स्थिती निर्माण झाली असून 63 गावांचा संपर्क तुटला आहे. एसडीआरएफची टीम तैनात करण्यात आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 25, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 11:42 PM IST
महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात भयानक पाऊस; 63 गावांचा संपर्क तुटला

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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