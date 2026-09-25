महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात भयानक पाऊस; 63 गावांचा संपर्क तुटला

गडचिरोली पाऊस : गडचिरोली जिल्ह्यात काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि लगतच्या छत्तीसगड मध्ये झालेल्या पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. भामरागडजवळील पर्लकोटा नदीला पूर आल्याने नदीचे पाणी पुलावरून वाहू लागले असून, भामरागडचा गडचिरोली जिल्ह्याच्या इतर भागांशी संपर्क तुटला आहे. पर्लकोटा नदीवरील जुन्या पुलावरून पाणी वाहत असल्याने भामरागड–आलापल्ली मार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे भामरागड तालुक्यातील अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे.
सततच्या पावसामुळे नदी-नाल्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाली असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पूरस्थितीचा परिणाम वीजपुरवठा आणि मोबाईल सेवा यांच्यावरही झाला असून अनेक भागांतील दळणवळण व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. प्रशासनाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. भामरागड परिसरातील पर्लकोटा, इंद्रावती आणि पामुलगौतम नदी-नाल्यांना आलेल्या पुरामुळे अनेक भागांमध्ये वाहतूक आणि दैनंदिन व्यवहारांवर परिणाम झाला आहे. नागरिकांनी पूर आलेल्या नदी-नाल्यांमधून किंवा पुलांवरून जाण्याचा धोका पत्करू नये, असे प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात येत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील पर्लकोटा नदीचे पाणी पुलावरून वाहत असल्याने भामरागड–आलापल्ली मार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. या परिस्थितीत भामरागड येथील दोन गंभीर रुग्णांना आज राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एसडीआरएफ) पथकाच्या मदतीने पुढील उपचारासाठी हलविण्यात आले. एसडीआरएफच्या पथकाने दोन्ही रुग्णांना बोटीच्या साहाय्याने पर्लकोटा नदी पार करून हेमलकसा येथे सुरक्षित पोहोचविले. तेथून रुग्णवाहिकेद्वारे त्यांना अहेरी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी रवाना करण्यात आले. पुलावरून पाणी वाहत असल्याने भामरागड तालुक्यातील 63 गावांचा संपर्क तुटला आहे. अशा परिस्थितीत रुग्णांना नदीपलीकडे सुरक्षित पोहोचवून उपचारासाठी रवाना करण्यात एसडीआरएफच्या पथकाने मदत केली.