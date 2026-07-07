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तुकाराम मुंढे यांना मोठा धक्का! FDA ची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयात सिद्ध; हायकोर्टाने डायरेक्ट आदेश काढले

संपूर्ण महाराष्ट्रात धडक कारवाई करणाऱ्या तुकाराम मुंढे यांना मोठा धक्का बसला आहे. FDA ची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत हायकोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 07, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:58 PM IST
तुकाराम मुंढे यांना मोठा धक्का! FDA ची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयात सिद्ध; हायकोर्टाने डायरेक्ट आदेश काढले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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तुकाराम मुंढे यांना मोठा धक्का! FDA ची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयात सिद्ध; हायकोर्टाने डायरेक्ट आदेश काढले
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