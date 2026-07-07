/तुकाराम मुंढे यांना मोठा धक्का! FDA ची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयात सिद्ध; हायकोर्टाने डायरेक्ट आदेश काढले

High Court on Tukaram Mundhe FDA Actions: अन्न सुरक्षा आयुक्त आणि वादग्रस्त IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे यांना धक्का देणारी घडामोड घडली आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपदाचा कारभार हातात घेतल्यापासून तुकाराम मुंडे यांनी कारवाईचा धडाका लावला. सेफ फूड, सेफ ड्रग्स, सेफ महाराष्ट्र या मोहिमेच्या माध्यमातून राज्यभरात धडक कारवाई सुरु आहे. दुग्धजन्य पदार्थात भेसळ करणाऱ्यांवर देखील कारवाई सुरु आहे. मात्र, गोसंवर्धन गोरस भंडारवर केलेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले आहे. यामुळे हे गोसंवर्धन गोरस भंडार पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.
अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने वर्धा येथील गोसंवर्धन गोरस भंडारवर धडक कारवाई केली होती. तूप आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी जप्त केले होते. नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी व मिळालेल्या माहितीनंतर ही कारवाई करण्यात आली. परिसरात अस्वच्छता, दुर्गंधी येत आल्याची माहिती समोर आली होती. तसेच तुपाचा साठा दीर्घकाळ ठेवण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासणीत निदर्शनास आले. FDA कडून जप्त करण्यात आलेले नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.
31 मे रोजी नागपूर अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने कारवाई करत गोरसभंडार बंद केलं होतं. स्वच्छता नाही म्हणून गोरसभंडार बंद केलं होतं. पण हा मुद्दा हायकोर्टात टीकला नाही. वर्धा गोरसभंडारवर तुकाराम मुंढे यांच्या अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने केलेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे कोर्टात सिद्ध झाले आहे.
तुकाराम मुंडे यांच्या विभागाने बंद केलेल वर्धेचे गोरस भंडार उद्यापासून पुन्हा सुरू होणार आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण आदेश दिला आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या कारवाईवर हायकोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. 311 मे पासून गोरसभंडार बंद आहे. या दरम्यान 50 लाखांचं नुकसान झाले आहे. भरपाई कोण देणार? असा प्रश्न गोरस भांडारचे अध्यक्ष निलेश पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. कोर्टाचा हा निर्णय तुकाराम मुंढे यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
FDA कडूनपुण्यात 'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्रा' मोहिमेअंतर्गत पुणे विभागात हॉटेल चालकांविरुद्ध मोठी मोहीम उघडली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार 1 ते 3 जुलै दरम्यान एकूण 70 हॉटेल आणि रेस्टॉरंटची धडक तपासणी करण्यात आली. या कारवाईत अस्वच्छता, अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन आणि मुदतबाह्य अन्नसाठा आढळल्याने पुण्यातील 7 नामांकित आस्थापनांचे परवाने तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहेत.