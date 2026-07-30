महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात सर्व शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर; पावसाचा रेड अलर्ट

यवतमाळ रेड अलर्ट : राज्यात पावसाचा जोर वाढणार आहे. विदर्भात ऑरेंज तर मुंबई, ठाण्यात यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. यवतमाळ जिल्ह्याला पावसाचा रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर खरबदारी म्हणून सर्व शाळा-महाविद्यालयांना उद्या (31 जुलै रोजी) सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
यवतमाळमध्ये पावसानं दमदार हजेरी लावली आहे. हवामान विभागाने विदर्भात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देत रेड अलर्ट जारी केला आहे. पावसात नागरिकांनी विशेष खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आलं.
जिल्ह्यात सुरू असलेल्या सततच्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर आणि भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या अतिवृष्टीच्या इशाऱ्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विकास मीना यांनी शुक्रवार, 31 जुलै 2026 रोजी जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक शाळा तसेच महाविद्यालयांना एक दिवसाची सुट्टी जाहीर केली आहे. हा आदेश सर्व शासकीय, अनुदानित व खासगी शैक्षणिक संस्थांना लागू राहणार करण्यात आला आहे.
यवतमाळमध्ये सकाळपासूनच पावसाची धुव्वाधार बॅटिंग सुरू आहे. हवामान विभागाने विदर्भात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा व सतर्कतेचा इशारा देत रेड अलर्ट जारी केला आहे. या पावसात नागरिकांनी विशेष खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे यवतमाळच्या अनेक भागात अतिवृष्टी सारखा पाऊस होत असून सुमारे 200 मिमीपर्यंत पावसाची नोंद होऊ शकते, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. नागरिकांनी हवामान विभागाच्या सूचनांचे पालन करावे तसेच अनावश्यक काम असल्यास घराबाहेर पडू नये असे आवाहन करण्यात आले.
विदर्भात पावसाने जोरदार पुनरागमन केले आहे. अनेक जिल्ह्यांत जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यासाठी हवामान विभागाने रेड अलर्ट जारी करत अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला असून नागरिकांना अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर न पडण्याचं आवाहन करण्यात आले आहे. गडचिरोलीच्या भामरागड तालुक्यात पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या एकाच कुटुंबातील तिघांची राज्य आपत्ती दलाने सुखरूप सुटका केली. अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पुरवठा विभाग परिसरात पाणी साचल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली. नागपुरात दुपारनंतर पुन्हा मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली असून सखल भाग जलमय होतायत. भंडाऱ्यात चुलबंद नदीला पूर आल्याने पुलावरून पाणी वाहत आहे. तर, बुलढाण्यात वेळेवर झालेल्या दमदार पावसामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. प्रशासनाने सर्वत्र सतर्क राहण्याचं आवाहन केले.