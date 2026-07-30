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महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात सर्व शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर; पावसाचा रेड अलर्ट

विदर्भाला मुसळधार  पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर रेड अलर्ट देण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील  शाळा-महाविद्यालयांना उद्या सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 30, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:08 PM IST
महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात सर्व शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर; पावसाचा रेड अलर्ट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात सर्व शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर; पावसाचा रेड अलर्ट
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