/चंद्रपुरात भीषण अपघात, भात लावणी मजुरांची गाडी उलटून ४ जणांचा मृत्यू, २७ जण गंभीर

आशीष अम्बाडे, चंद्रपूर : पोटाची खळगी भरण्यासाठी शेजारील तेलंगणा राज्यात मजुरीसाठी गेलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्यातील मजुरांवर काळाने भीषण घाला घातला आहे. रामगुंडम येथे झालेल्या एका भीषण अपघातात सिंदेवाहीच्या पवना चक गावातील ४ मजुरांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, २७ मजूर गंभीर जखमी झाले आहेत.
हे मजूर दरवर्षीप्रमाणे भात रोवणीच्या हंगामी कामासाठी तेलंगणात गेले होते. शेतातील काम आटोपून आपल्या निवासाच्या ठिकाणी परतत असताना त्यांच्या वाहनाला रामगुंडम परिसरात भीषण अपघात झाला. अपघाताची तीव्रता इतकी होती की, घटनास्थळीच चार जणांचा मृत्यू झाला. मृत्यू झालेल्यांमध्ये अतुल वासुदेव सोनले (४५), अर्चना जनार्धन सोनले (४०), प्रभा सिताराम मोहर्ले (५६) आणि रंजना प्रभाकर शेंडे (५०) यांचा समावेश आहे. अपघातात जखमी झालेल्या २७ मजुरांना स्थानिक नागरिक आणि प्रशासनाच्या मदतीने तातडीने रामगुंडम येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजते.
चंद्रपूर आणि गडचिरोली भागातील अनेक मजूर रोजगारासाठी दरवर्षी तेलंगणात स्थलांतर करतात. मात्र, या दुर्घटनेने संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून, मृतकांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून मृतदेह गावी आणण्यासाठी आणि जखमींना आवश्यक मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
या संदर्भात समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये त्या वाहनात वाचलेल्या मजुरांची रडारड सुरू होती, तसेच अनेक जखमी रस्त्याच्या बाजुला असलेल्या शेतात पडलेले दिसत आहेत. यावेळी मृत नातेवाईकांचा आक्रोश पाहायला मिळाला. तसेच घटना स्थळी तातडीने स्थानिकांनी मदत आणि बचाव कार्य केले. अनेक जखमींना उलटलेल्या वाहनातून बाहेर काढण्यासाठी स्थानिकांनी मोठ्या प्रमाणात मदत केली. तसेच तातडीने रुग्णांना वैद्यकीय मदत मिळावी यासाठीही या भागातील नागरिकांनी प्रयत्न केले.
कोकणानंतर मोठ्या प्रमाणात भात लागवड ही विदर्भात केली जाते. याला त्या ठिकाणी धान म्हटले जाते. भाताची शेती मोठ्या प्रमाणात पाऊस असलेल्या ठिकाणी केली जाते. चंद्रपुरातील काही भागात मोठ्या ्प्रमाणात पाऊस पडत असल्याने यात भात लागवड केली जाते. दरवर्षी प्रमाणे चंद्रपुरात जवळच असलेल्या तेलंगणा राज्यातून भात लावणी मजूर आले होते. परंतु, काळाने घाला घातला आणि चार जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. दरम्यान, अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्यांना त्यांच्या गावी पोहचविण्याच्या हालचाली स्थानिक प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.