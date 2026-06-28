/समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, एका क्षणात संपूर्ण कुटुंब संपलं; 5 जण जागीच ठार

accident on Samruddhi Mahamarg: समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात झाला आहे. एका क्षणात संपूर्ण कुटुंब संपलं आहे. अमरावती येथे भरधाव वेगात कार थेट ट्रकला धडकल्याने भीषण अपघात झाला. या अपघातात एकाच कुटुंबातल्या 5 जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे.
समृद्धी महामार्गावर अमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव रेल्वे तालुक्याजवळ भीषण अपघात झाला आहे. नागपूरहून मुंबईकडे भरधाव वेगाने जात असलेल्या कारने समोरील ट्रकला जोरदार धडक दिल्याने हा अपघात झाला. धडक इतकी भीषण होती की कारचा अक्षरश: चुराडा झाला. या अपघातात कारमधील एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये दोन पुरुष, दोन महिला आणि एका लहान मुलीचा समावेश आहे. प्राथमिक माहितीनुसार मृत्यू झालेले सर्वजण चंद्रपूर येथील रहिवासी आहे. हे सर्वजण एका कुटुंबातील आहेत. मृतांची नावे अद्याप समजू शकलेली नाहीत.
अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस आणि आपत्कालीन यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाली आहे. पोलिसांनी या अपघाताचा पुढील तपास सुरू केला आहे. समृद्धी महामार्गावरील या भीषण अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. समृद्धी महामार्गावर भरधाव वेगात जाणाऱ्या वाहनाच्या वेगाची गती मोजण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. असे असले तरी अनेक वाहन चालक वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करत भरधाव वेगाने वाहने चालवत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
पावसापासून बचावासाठी रस्त्याच्या कडेला आपल्या दुचाकीसह झाडाखाली उभ्या असलेल्या बाप - लेकाला एस.टी.बसने जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात बापाचा जागीच मृत्यू तर 14 वर्षीय मुलगा गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना नांदगाव - येवला रस्त्यावरील भौरी फाटा परिसरात काल (दि.२७) सायंकाळी उशिरा घडली. अपघातातील मयत संजय डांगे हा नांदगाव तालुक्यातील दहेगाव येथील रहिवासी होते. या प्रकरणी एस.टी. बस चालकाविरोधात नांदगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून नांदगाव पोलीस पुढील तपास करत आहेत.