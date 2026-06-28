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समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, एका क्षणात संपूर्ण कुटुंब संपलं; 5 जण जागीच ठार

समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात झाला आहे.  एकाच कुटुंबातल्या 5 जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे.  भरधाव वेगात कार थेट ट्रकला  धडकल्याने अपघात झाला. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 28, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:22 PM IST
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, एका क्षणात संपूर्ण कुटुंब संपलं; 5 जण जागीच ठार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, एका क्षणात संपूर्ण कुटुंब संपलं; 5 जण जागीच ठार
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