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समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात! इथेनॉलच्या टँकरच्या धडकेनंतर कारने घेतला पेट, 5 जणांचा होरपळून मृत्यू

समृद्धी महामार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. वर्ध्याच्या विरुळ जवळ ही घटना घडली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 20, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:56 AM IST
समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात! इथेनॉलच्या टँकरच्या धडकेनंतर कारने घेतला पेट, 5 जणांचा होरपळून मृत्यू
Image Credit: Samruddhi Expressway accident (Photo: सोशल मीडिया)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात! इथेनॉलच्या टँकरच्या धडकेनंतर कारने घेतला पेट, 5 जणांचा होरपळून मृत्यू
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