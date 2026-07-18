/लिव्ह-इन, जबरदस्ती शरीरसंबंध अन्...; 22 वर्षांपूर्वी घडलेले हत्याकांड, एक क्लू अन् पोलिसांना सापडला आरोपी

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून 22 वर्षांपूर्वी झालेल्या खूनाचा छ़डा लावण्यास पोलिसांना यश आले आहे. पोलिसांनी आरोपी महिलेला एका फोटोच्या सहाय्याने शोधून काढले आहे. आरोपी महिला पतीसोबत गुजरात येथे राहत होती. मात्र केवळ सोशल मीडियावरील एका फोटोमुळं आरोपी महिलेला अटक करण्यात आले आहे.
लिव्ह इन रिलेशनशिपमधील वाद आणि फसवणुकीच्या रागातून 25 जून 2004 रोजी एका तरुणाची हत्या करण्यात आली होती. या खून प्रकरणातील व गेल्या 22 वर्षांपासून फरार असलेल्या आरोपी महिलेला अटक करण्यात वाशिम पोलिसांना अखेर यश आले आहे. एका फोटोच्या पुराव्यावरुन पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.
वाशिम पोलिसांनी तब्बल 22 वर्षांपूर्वीच्या खून प्रकरणातील फरार दोषी महिला पंचशीला थोरात हिला गुजरातमधून अटक केली आहे. स्वतःची ओळख बदलणे, राज्य बदलणे, मोबाईलचा वापर टाळणे आणि दुसरे लग्न करून नवे आयुष्य सुरू करणे, अशा पद्धतीने ती अनेक वर्षे पोलिसांपासून लपून राहत होती. मात्र तिच्या पतीने सोशल मीडियावर अपलोड केलेल्या एका फोटोमुळे पोलिसांना महत्त्वाचा धागा मिळाला. तांत्रिक तपासाच्या आधारे वाशिम पोलिसांनी गुजरातमधील देवभूमी द्वारका जिल्ह्यातील खंभाळिया येथून तिला ताब्यात घेतले.
प्रेमसंबंध आणि लिव्ह-इन रिलेशन शिपदरम्यान झालेल्या वादातून पंचशीला थोरात हिने 2004 मध्ये तिचा प्रियकर संतोष गोटे याची हत्या केली होती. या प्रकरणात जिल्हा सत्र न्यायालयाने तिला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवली. दरम्यान तिला जामीन मिळाला होता आणि तिने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तिची जन्मठेपेची शिक्षा कमी करून 10 वर्षांच्या कारावासात रूपांतरित केली. त्यानंतर शिक्षा भोगण्यासाठी तिचा शोध सुरू होता. मात्र मोबाईलचा वापर न करणे आणि नातेवाईकांपासूनही दूर राहिल्यामुळे ती पोलिसांच्या हाती लागत नव्हती. अखेर सोशल मीडियावर समोर आलेल्या एका फोटोच्या आधारे पोलिसांनी तिचा माग काढत गुजरातमध्ये जाऊन तिला अटक केली.
2002च्या सुमारास पंचशीला थोरात हिचे माधव गोटे नावाच्या तरुणासोबत प्रेमसंबंध निर्माण झाले होते. दोघेही घरातून पळून गेले होते व लिव्ह इनमध्ये होते. मात्र माधव गोटेने लग्नाचे आमिष दाखवत तिच्यासोबत शरीरसंबंध ठेवले आणि नंतर पंचशीलासोबत संबंध तोडले. या फसवणुकीमुळं चिडलेल्या पंचशीलाने माधवविरुद्ध बलात्काराची तक्रार दाखल केली होती. मात्र माधव गोटे सातत्याने तिला केस मागे घेण्यासाठी धमकावत होता. तसंच, रोज घरी जाऊन तिच्यासोबत जबरीने शरीरसंबंध ठेवत होता. या रोजच्या धमक्यांना कंटाळून पंचशीलाने त्याची हत्या केली. 25 जून रोजी माधव झोपेत असताना पंचशीलाने त्याच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राने वार करत निर्घणपणे त्याची हत्या केली.
कोर्टाने शिक्षा सुनावल्यानंतर पंचशीला जामिनावर सुटली होती. त्यानंतर ती थेट गुजरातमध्ये पोहोचली. तिथे तिने ओळख लपवून एका गुजराती तरुणाशी लग्न केले आणि संसार थाटला. यावेळी तिने मोबाइलही वापरला नाही. मोबाइल वापरल्यास पोलिस आपल्याला शोधू शकतील हे माहित असल्याने तिने कधीच मोबाइल वापरला नाही. पण तिचा पती सोशल मीडियाचा वापर करायचा. पतीने पंचशीलासोबतचे काही फोटो अपलोड केले होते. त्याचाच माग काढत ते तिच्यापर्यंत पोहोचले.