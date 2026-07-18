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लिव्ह-इन, जबरदस्ती शरीरसंबंध अन्...; 22 वर्षांपूर्वी घडलेले हत्याकांड, एक क्लू अन् पोलिसांना सापडला आरोपी

वाशिम पोलिसांनी तब्बल 22 वर्षांपूर्वीच्या खून प्रकरणातील फरार दोषी महिला पंचशीला थोरात हिला गुजरातमधून अटक केली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 18, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:27 AM IST
लिव्ह-इन, जबरदस्ती शरीरसंबंध अन्...; 22 वर्षांपूर्वी घडलेले हत्याकांड, एक क्लू अन् पोलिसांना सापडला आरोपी
Image Credit: Husband Posted A Photo On Social Media Police Got A Lead Women arrest After 22 year

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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लिव्ह-इन, जबरदस्ती शरीरसंबंध अन्...; 22 वर्षांपूर्वी घडलेले हत्याकांड, एक क्लू अन् पोलिसांना सापडला आरोपी
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