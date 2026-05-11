/मोदींच्या सांगण्याप्रमाणे वर्षभर सोनं खरेदी थांबवली तर 2.5 कोटी लोक होणार बेरोजगार; महाराष्ट्राला सर्वाधिक फटका

भारतात सोनं हे केवळ एक दागिना नसून ते विश्वास आणि परंपरेचे प्रतीक मानलं जातं. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींचं आवाहन भारतीयांनी ऐकल्यास वर्षभर सोन्याची खरेदी कमी किंवा पूर्णपणे थांबली तर याचा कशाला फटका बसणार. महाराष्ट्रातील कारागीरांना सर्वाधिक फटका असं ॲाल इंडिया जेम ॲप ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सील अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी सांगितलंय.
PM Modi on Gold : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराण आणि इस्त्रायल - अमेरिका युद्धामुळे जगावर इंधनासोबत अनेक संकट कोसळले आहेत. अशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना वर्षभर सोनं खरेदी टाळण्याचे आवाहन केलं आहे. मोदींनी रविवारी तेलंगणमधील सिकंदराबादमधील जाहीर भाषणात हे आवाहन केलं आहे. परदेशी चलन वाचवण्याच्या उद्देशाने जरी सोनं खरेदी वर्षभर कमी केली किंवा पूर्णपमे थांबवली तर भारतात मोठं संकट कोसळणार. ॲाल इंडिया जेम ॲप ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलचे अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी सांगितलं की, वर्षभर सोनं खरेदी थांबली तर 2.5 कोटी लोक बेरोजगार होती. तर सर्वाधिक फटका हा महाराष्ट्रावर बसणार आहे.
भारतात सराफा व्यवसायावर मोठा परिणाम!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं आवाहनानुसार सोनं खरेदी टाळल्यास भारतात सराफा व्यवसायावर मोठा परिणाम होईल, असं ॲाल इंडिया जेम ॲप ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलचे अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, ज्वेलरी व्यावसायिकांची देशातील सर्वांत मोठी संघटना असलेली ॲाल इंडिया जेम ॲप ज्वेलरी काउंशीलने चिंता व्यक्त केलीय. भारतात सोनं म्हणजे धार्मिक संस्कृती महत्व आहे. या क्षेत्रातून जीडीपीमधून 7 टक्के योगदान असतं. या निर्णयामुळे बेरोजगारचं मोठं संकट भारतावर कोसळेल. परदेशी चलन भारताबाहेर जाऊ नये म्हणून मोदींनी हा निर्णय घेतला आहे. पण यासाठी दुसरे पण पर्याय आहेत. गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ही सरकारला दिली आहे. त्याला त्वरित लागू करणे गरजेचे आहे. ज्यामुळे भारतातील सोनं भारतात उपयोगात येईल. एखादं नाणं किंवा तुकडा असेल ज्याला बार म्हणतात त्याला थांबवणं योग्य आहे, पण दागिन्याची खरेदी थांबवणे शक्य होणार नाही, असं मला वाटतं.
2.5 कोटी लोक होणार बेरोजगार!
राजेश रोकडे पुढे म्हणाले की, ॲाल इंडिया जेम ॲप ज्वेलरी काउंशीलचे देशात 65 हजार सदस्य असून देशभरातील 275 संघटना जुळल्या आहेत. या क्षेत्रासोबत अनेक छोटे - मोठे उद्योगजक जुळले आहेत. मोदींच्या या आवाहनानंतर लोकांना सोनं खरेदी बंद केलं तर एक कोटी लोकांच्या रोजगारावर परिणाम होईल. राष्ट्रहित लक्षात घेऊन पंतप्रधानांचं आवाहन त्याला आमचे समर्थन पण लोकांनी सोनं खरेदी न करणे कठीण आहे. महाराष्ट्र आणि पश्मिम बंगाल येथील कारागीरांना सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. दागिने खरेदीवर याचा काही परिणाम होईल असं मला वाटतं नाही. तरदुसरीकडे मोदींच्या या निर्णयामुळे 2.5 कोटी लोक होणार बेरोजगार होण्याची भीती आहे.