/महाराष्ट्राला 48 तास धोका? रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, वादळ, वारा, मुसळधार पाऊस; 17 राज्यांना IMD चा इशारा

30 जुलै 2026 उद्याचे हवामान : देशात मान्सूनने पुन्हा एकदा जोर पकडला आहे. 31 जुलै पर्यंत पावसाचा अंदाज आहे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा, तसेच जम्मू काश्मीर, आसाममध्ये मुसळधार पाऊस पडत आहे. हवामान विभागाने 17 राज्यांसाठी मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. या राज्यांमध्ये ताशी 31 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाजही हवामान विभागाने वर्तवला आहे. तर, महाराष्ट्रात पावसाची दिशा बदलली आहे. घाट माथ्यावर धो धो बरसणारा पाऊस विदर्भाकडे वळाला आहे.
महाराष्ट्रात तीन दिवस राज्यात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय. 29 ते 31 जुलै या कालावधीत विदर्भ, उत्तर मराठवाडा, खानदेश, कोकण तसेच मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरात मध्यम ते मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. अनेक भागांत, विशेषतः विदर्भात वादळी वाऱ्यासह अत्यंत मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
पुढील 48 तास विदर्भासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. हवामान विभागाने गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी केला असून अतिवृष्टीची शक्यता व्यक्त केली आहे. तर नागपूर, भंडारा आणि वर्धा जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. प्रशासनाने जारी केलेल्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पुढील दोन दिवस विदर्भासाठी सतर्कतेचे असणार आहेत. याबाबत माहिती जाणून घेतली आहे नागपूर प्रादेशिक हवामान विभागचे तज्ञाकडून
मागील काही दिवसांत कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रासह नाशिक जिल्ह्यात पावसाने थैमान घातले होते. विदर्भ आणि मराठवाड्यात पाऊस पडला नव्हता. आता मात्र, विदर्भात जोरदार पाऊस पडत असून अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. 28 जुलै रोजी नागपुरात जवळपास 186 मिलिमीटर पाऊस हा एका दिवसात नागपुरात पडला, पण त्यातलाही जवळपास 110 मिलिमीटर पाऊस हा एक ते सव्वा तासाच्या अंतराने पडला. महिना भराचा पाऊस एका दिवसात पडल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
30 जुलै ते 3 ऑगस्ट दरम्यान अंदमान आणि निकोबार बेटे, गंगा खोऱ्यातील पश्चिम बंगाल, उप-हिमालयीन पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीममध्ये वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. 1 ते 3 ऑगस्ट दरम्यान झारखंडमध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. बिहार, ओडिशा, मध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. दरम्यान, ३० जुलै ते १ ऑगस्ट दरम्यान अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरामध्ये तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम, गुजरात, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तामिळनाडू, जम्मू, काश्मीरसह 17 राज्यांना हवामान विभागाने (IMD) अलर्ट जिला आहे. मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.