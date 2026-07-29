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महाराष्ट्राला 48 तास धोका? रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, वादळ, वारा, मुसळधार पाऊस; 17 राज्यांना IMD चा इशारा

हवामान विभागाने महाराष्ट्रासह 17 राज्यांना अलर्ट दिला आहे. विदर्भासाठी 48 तासांचा इशारा देण्यात आला आहे. विदर्भात अनेक ठिकाणी रेड आणि ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 29, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:37 PM IST
महाराष्ट्राला 48 तास धोका? रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, वादळ, वारा, मुसळधार पाऊस; 17 राज्यांना IMD चा इशारा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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महाराष्ट्राला 48 तास धोका? रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, वादळ, वारा, मुसळधार पाऊस; 17 राज्यांना IMD चा इशारा
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