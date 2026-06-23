/IPS अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांची बदली, राज्य सरकारडून 14 बड्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, वाचा यादी

Vishwas Nangre Patil Transfer: आयपीएस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांची बदली करण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात अपर पोलीस महासंचालक म्हणून कार्यरत असणारे विश्वास नांगरे पाटील यांची बदली झाली आहे. त्यांच्यावर नागपूरच्या पोलीस आयुक्तपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. नागपूर शहर पोलीस आयुक्त म्हणून ते लवकरच पदभार स्विकारणार आहेत.
दरम्यान साहजिकपणे नागपूर शहर पोलीस आयुक्त रविंद्र सिंघल यांचीही बदली झाली आहे. रविंद्र सिंघल यांची विश्वास नांगरे पाटील यांच्या जागी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात बदली करण्यात आली आहे. अपर पोलीस महासंचालक ते पदभार स्विकारणार आहेत.
विश्वास नांगरे पाटील यांच्यासह एकूण 14 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
- प्रशांत मोहिते यांची पोलीस उप आयुक्त, छ. संभाजीनगर शहर येथून पोलीस उप आयुक्त, डायल ११२, नवी मुंबई येथे बदली करण्यात आली आहे.
- निलेश रोहेन यांची पोलीस अधीक्षक, हिंगोली येथून पोलीस अधीक्षक, नांदेड येथे बदली करण्यात आली आहे.
- अभिनाज कुमार यांची पोलीस अधीक्षक, नांदेड येथून पोलीस उप आयुक्त, पुणे शहर येथे बदली करण्यात आली आहे.
- श्रीमंत लाड यांची अपर पोलीस अधीक्षक, खामगाव, बुलढाणा येथून पोलीस अधीक्षक, हिंगोली येथे बदली करण्यात आली आहे.
- रुपाली अंबुरे यांची पोलीस उप आयुक्त, डायल ११२, नवी मुंबई (बदली आदेशाधीन) येथून पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ येथे बदली करण्यात आली आहे.
- शशिकांत सातव यांची पोलीस उप आयुक्त, नागपूर शहर येथून पोलीस उप आयुक्त, छ. संभाजीनगर शहर येथे बदली करण्यात आली आहे.
- रमेश धुमाळ यांची पोलीस उप आयुक्त, अमरावती शहर येथून पोलीस उप आयुक्त, नागपूर शहर येथे बदली करण्यात आली आहे.
- पीयूष जगताप यांची समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १७, चंद्रपूर येथून अपर पोलीस अधीक्षक, खामगाव, बुलढाणा येथे बदली करण्यात आली आहे.
- दत्तात्रय शिंदे हे अपर पोलीस आयुक्त, मीरा-भाईंदर वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय या पदावर कार्यरत असून त्यांची पदोन्नतीने पोलीस महानिरीक्षक, राज्य गुन्हे अभिलेख विभाग, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे येथे नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- संजय शिंदे हे पोलीस उपमहानिरीक्षक, सायबर मुंबई या पदावर कार्यरत असून त्यांची अपर पोलीस आयुक्त, मीरा-भाईंदर वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय येथे नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- संजय वर्मा हे पोलीस महासंचालक, न्यायिक व तांत्रिक या पदावर कार्यरत असून त्यांची पोलीस महासंचालक, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ या पदावर बदली करण्यात आली आहे.
- अर्चना त्यागी या पोलीस महासंचालक, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ या पदावर कार्यरत असून त्यांची पोलीस महासंचालक, न्यायिक व तांत्रिक या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- नारायण शिरगांवकर हे समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १३, गडचिरोली या पदावर कार्यरत असून त्यांची समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १९, कुरळगाव, अहिल्यानगर येथे बदली करण्यात आली आहे.
- प्रांजली सोनावणे या पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुशिवि), अमरावती या पदावर कार्यरत असून त्यांची पोलीस उप आयुक्त, अमरावती शहर येथे नियुक्ती करण्यात आली आहे.