/‘पत्नीने लग्नापूर्वी अनेक व्यक्तींशी ठेवलेले अनैतिक लैंगिक संबंध म्हणजे...’, मुंबई हायकोर्टाचा पतीला दणका

व्यभिचारासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला एक निर्णय सध्या चर्चेचा विषय आहे. एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने व्याभिचाराची व्याख्या स्पष्ट करताना, पत्नीने लग्नापूर्वी ठेवलेले अनैतिक लैंगिक संबंध व्यभिचाराच्या व्याख्येत मोडत नाही असा महत्त्वपूर्ण खुलासा केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आलेल्या या प्रकरणामध्ये पतीने त्याच्या पत्नीचे लग्नापूर्वी अनेक व्यक्तींशी संबंध होते, असा आरोप करून पत्नी व्यभिचारी असल्यामुळे तिला पोटगी दिली जाऊ शकत नाही, असा दावा केला होता. न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला आहे. पत्नीने लग्नापूर्वी ठेवलेल्या अनैतिक लैंगिक संबंधांना व्यभिचार म्हटले जाऊ शकत नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. सदर प्रकरणामधील पत्नी कौटुंबिक वादामुळे कुटुंबापासून आणि पतीपासून विभक्त राहत आहे. तिने नागपूर कुटुंब न्यायालयात अर्ज दाखल करून उदरनिर्वाहासाठी पोटगी मागितली होती.
खंडपीठाने कायद्यानुसार, विवाहित व्यक्तीने आपल्या जीवनसाथीव्यतिरिक्त (पती किंवा पत्नी) अन्य कोणाशीही स्वेच्छेने ठेवलेले लैंगिक संबंध म्हणजे व्यभिचार म्हणजे होय, असे या निर्णयात नमूद करण्यात आले. हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 13(1)(i) नुसार व्यभिचार हा घटस्फोटाचा आधार तेव्हाच होतो, जेव्हा विवाह झाल्यानंतर जोडीदारापैकी एखादी व्यक्ती स्वेच्छेने इतर व्यक्तीशी लैंगिक संबंध ठेवते. लग्नापूर्वीचे संबंध हे 'लग्नानंतर' या अटीत बसत नाहीत. त्यामुळे ते व्यभिचाराचा कायदेशीर आधार होऊ शकत नाहीत, असं न्यायलयाने या निकालामधून अधोरेखित केलं आहे.
न्यायालयाने पतीला दणका देताना, पत्नीला दिली जात असणारी दहा हजार रुपयांची मासिक पोटगी कायम ठेवण्यास सांगितलं आहे. पतीची पोटगीविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती महेंद्र नेरलीकर यांनी नुकताच हा निर्णय दिला आहे. या निर्णयाची सध्या न्यायलयीन वर्तुळामध्ये चांगलीच चर्चा असल्याचं दिसत आहे. इतर वैयक्तिक कायद्यांमध्ये म्हणजेच मुस्लिम, ख्रिश्चन, स्पेशल मॅरेज अॅक्ट इत्यादीअंतर्गत) व्यभिचाराची व्याख्या जवळपास सारखीच आहे.
20 एप्रिल 2026 रोजी कुटुंब न्यायालयाने या प्रकरणातील महिलेला दरमहा 10 हजार रुपये अंतरिम पोटगी मंजूर केली. या आदेशाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पती महावितरणमध्ये कवरिष्ठ तंत्रज्ञ पदावर कार्यरत असून त्याचे मासिक वेतन किमान 60 हजार रुपये इतके आहे.