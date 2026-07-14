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‘पत्नीने लग्नापूर्वी अनेक व्यक्तींशी ठेवलेले अनैतिक लैंगिक संबंध म्हणजे...’, मुंबई हायकोर्टाचा पतीला दणका

नागपुरमधील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने पतीने केलेला अर्ज फेटाळून लावत पत्नीला दिलासा दिला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 14, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:30 AM IST
‘पत्नीने लग्नापूर्वी अनेक व्यक्तींशी ठेवलेले अनैतिक लैंगिक संबंध म्हणजे...’, मुंबई हायकोर्टाचा पतीला दणका
Image Credit: न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने दिला निकाल (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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