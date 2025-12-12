संध्याकाळी घरातच रहा, एकट्याने बाहेर पडू नका; नागपुरात 'या' परिसरात पिटवली जातेय दवंडी; काय आहे कारण?

Nagpur Leopard Attack : नागपुरातील पारडी भागात बिबट्याची दहशत पसरली आहे. दोन दिवसांपूर्वी या परिसरात जवळपास 7 - 8 जणांवर बिबट्याने नागरिकांवर हल्ला केला. यात एक नागरिक गंभीर जखमी झाला असून रुग्णालयात उपचार सुरु आहे. सर्चिंग ऑपरेशनमध्ये बिबट्याला जेरबंद करण्यात आलं आहे. मात्र शहरात पुन्हा बिबट्याचा शिरकाव झाल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आहे. 15 दिवसात दुसऱ्यांदा पारडी भागात बिबट्याचा शिरकाव झाला होता. आता पुन्हा एकदा गुरुवारी बिबट्या दिसल्याचा दावा काही जणांनी केला आहे. त्यामुळे पवनगाव परिसरातील नागरिक प्रचंड दहशतीत पसरली आहे.
पारडी शिवनगर इथे बिबट्याच्या हल्ल्याच्या घटनेनंतर लगतच्या पवनगाव परिसरातील नागरिक प्रचंड दहशत पसरली आहे. गुरुवारी दुपारी पवनगाव लगतच्या परिसरात बिबट दिसल्याचा दावा काही जणांनी केल्यानंतर परिसरातील नागरिक बिबट हल्ल्याच्या सावटाखाली धास्तीत आहे. संध्याकाळ 6 नंतर सर्व नागरिक घराचे दार बंद करून आत बसले होते. लहानग्यांना तर सुरक्षेच्या दृष्टीने घराच्या बाहेर सोडण्यास कोणी धजावत नव्हत. एरवी घराच्या बाहेर रात्री आठ नऊ वाजेपर्यंत फिरणारे आणि रात्रीची शतपावली घेणारे ही संध्याकाळी सहानंतर घराच्या बाहेर पडले नव्हते. परिसरात एक संध्याकाळी 6 नंतर सुन्नसान वातावरण होतं. रीवानगरमध्ये रहिवासी असलेल्या ठाकूर कुटुंबातील एका चिमुकलेने दुपारी बिबटला घरा लगतच्या शेतात फिरताना पाहिल्याचा दावा केला. त्यानंतर स्थानिकांनी प्रशासनाला याबाबत माहिती दिली होती. महत्त्वाचं म्हणजे हे ठाकूर कुटुंब बिबट वावर असल्याच्या भीतीने घराची दार बंद करून बसले होते. आजूबाजूचे नागरिकही बिबट दिसल्याच्या चर्चा नंतर भीती बाळगून आहे. मुलांना घराबाहेर कसे सोडायचे, शाळेत कसे पाठवायचे या विवंचनेत इथले नागरिक आहेत. तर काहीजण तर कुटुंबीयांना बाहेर दुसऱ्या ठिकाणी पाठवण्याच्या तयारीत आहे.
नागपुरात पवनगावमधील रिवानगर परिसरात बिबटची दहशत पसरल्यानंतर पवनगावच्या सरपंचांनी गावात दवंडी पिटवण्यास सुरुवात केली आहे. एवढंच नाही तर परिसरातील नागरिकांना प्रत्येक व्हाट्सअप ग्रुपवर संध्याकाळी उशिरा लोकांनी बाहेर पडू नये आणि सकाळी लवकर एकटे बाहेर निघू नये असे मेसेज पाठवले जात आहे. पोलीस पाटलांनी सुद्धा पोलीस विभागाला बिबट दिसल्याची आणि त्यामुळे रिवानगरमधील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याची माहिती पोलीस विभागाला दिली आहे. लोकांनी काळजी घ्यावी स्वतःला सुरक्षित ठेवावं आणि अंधारात विनाकारण बाहेर पडू नये अशी सूचना गावातील प्रशासनाकडून नागरिकांना दिली जात आहे. विरळ वस्तीमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या घरी सरपंच स्वतः जाऊन भेट ही देत आहे.