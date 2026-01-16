Nagpur Chandrapur Akola Amravati Election Result LIVE: फडणवीसांच्या बालेकिल्ल्यात कोण किंग ठरणार?, अकोला, चंद्रपूर, अमरावतीत मतदारांचा कौल कुणाला?

Nagpur Chandrapur Akola Amravati Election 2026 Result LIVE : महाराष्ट्रात 15 जानेवारी 2026 ला 29 महानगरपालिकांसाठी मतदान झालं. त्यात विदर्भात मुख्यमंत्र्यांचा बाल्लेकिल्ला नागपूरसह अकोला, अमरावती आणि चंद्रपूरचा समावेश आहे. नागपूर पालिकेत 157, अमरावती 87, अकोला 80 आणि चंद्रपूरमध्ये 66 नगरसेवकांचे भवितव्य आज समोर येणार आहे. एझिक्ट पोलनुसार विदर्भात भाजपची सत्ता कायम राहणार असल्याचे भाकीत करण्यात आलंय. आता प्रत्यक्षात नागपूरसह अकोला, अमरावती आणि चंद्रपुरात कोणाची सत्ता येते हे काही तासांमध्ये स्पष्ट होईल.
महाराष्ट्रातील सर्व 29 महानगरपालिका निवडणूक मतमोजणीचे ताजे अपडेट्स येथे पाहा....
- BMC Election 2026 Result LIVE: मुंबईकरांचा कौल कोणाला? ठाकरेंची साद की महायुतीला साथ?
-
ठाणे कल्याण डोंबिवली नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा
-
पुणे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा
-
मीरा भाईंदर पनवेल उल्हासनगर भिवंडी महानगरपालिका निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा
-
नाशिक धुळे मालेगाव जळगाव अहिल्यानगर महानगरपालिका निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा
- सांगली कोल्हापूर इचलकरंजी सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा
-
नांदेड संभाजीनगर परभणी जालना लातूर महानगरपालिका निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा
16 Jan 2026, 07:21 वाजता
Nagpur Chandrapur Akola Amravati Election 2026 Result LIVE : अमरावती महापालिकेवर कोणाची सत्ता?
2026 च्या अमरावती महापालिका निवडणुकीसाठी भाजप आणि काँग्रेस स्वबळावर मैदानात उतरली आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंची युती आहे, तर शिंदेच्या शिवसेनेने बच्चू कडूंच्या प्रहारची साथ घेतली आहे. तसंच शरद पवार पक्ष हा कम्युनिष्ट पक्षासोबत निवडणुकीला समोर गेले आहेत. अमरावतीत वंचित एकटा आखाड्यात उतरला आहे. 2017 मधील महापालिका निवडणुकीत भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. त्यावेळी भाजपचे 45 नगरसेवक निवडणून आले होते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) पक्षाला 15 जागा जिंकत दुसरा पक्ष ठरला होता.
16 Jan 2026, 06:30 वाजता
Nagpur Chandrapur Akola Amravati Election 2026 Result LIVE : अकोला महापालिका एझिक्ट पोल 2026
भाजप - 45-50
शिवसेना - 01-02
राष्ट्रवादी AP - 03-04
काँग्रेस - 10-15
शिवसेना UBT - 03-05
राष्ट्रवादी SP - 00-00
मनसे - 00-00
इतर - 08 -12
16 Jan 2026, 06:29 वाजता
Nagpur Chandrapur Akola Amravati Election 2026 Result LIVE : चंद्रपूर महापालिका एझिक्ट पोल 2026
भाजप - 22-27
शिवसेना - 01-03
राष्ट्रवादी AP - 03-05
काँग्रेस - 22-27
शिवसेना UBT - 03-05
राष्ट्रवादी SP - 00-01
मनसे - 00-00
इतर - 08 -12
16 Jan 2026, 06:27 वाजता
Nagpur Chandrapur Akola Amravati Election 2026 Result LIVE : अमरावती महापालिका एझिक्ट पोल 2026
भाजप - 30-35
शिवसेना - 03-04
राष्ट्रवादी AP - 20-25
काँग्रेस - 10-15
शिवसेना UBT - 01-02
राष्ट्रवादी SP - 00-00
मनसे - 00-00
इतर - 12 -17
16 Jan 2026, 06:26 वाजता
Nagpur Chandrapur Akola Amravati Election 2026 Result LIVE : दरम्यान 15 जानेवारी 2026 ला झालेल्या मतदानानुसार विदर्भातील अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूरमध्ये किती टक्के मतदान झालं पाहूयात.
अमरावती : 40.62%
अकोला : 43.35%
नागपूर : 41.23%
चंद्रपूर : 38.12%
16 Jan 2026, 06:25 वाजता
Nagpur Chandrapur Akola Amravati Election 2026 Result LIVE : महाराष्ट्रातील मुंबईपाठोपाठ नागपूर महानगरपालिकेकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहेत. मतमोजणीनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरात कोणाची सत्ता हे स्पष्ट होईल. त्यापूर्वी एक्झिट पोल समोर आला आहे. यात नागपुरात कमळ फुलणार असल्याचे समोर आले आहेत. गेल्या 20 वर्षांपासून नागपुरातील भाजपची सत्ता कायम राखण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना यश येताना दिसून येतं आहे. पाहूयात एझिक्ट पोलने काय भाकीत केलं आहे.
नागपूर महापालिका एझिक्ट पोल 2026
'रुद्र'चा एक्झिट पोल काय म्हणतो?
भाजप - 80-90
शिवसेना - 02-03
राष्ट्रवादी AP - 01-02
काँग्रेस - 45-55
शिवसेना UBT - 02-03
राष्ट्रवादी SP - 01-02
मनसे - 00-01
इतर - 08 -10
'JDS' चा एझिक्ट पोल काय म्हणतो?
भाजप - 109-121
शिवसेना - 06-07
राष्ट्रवादी AP - 01-02
काँग्रेस - 22-30
शिवसेना UBT - 01-02
राष्ट्रवादी SP - 00-01
इतर - 02 -04