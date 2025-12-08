English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
राज्याच्या ₹75,286 कोटींच्या पुरवणी मागण्या... पुरवणी मागण्या म्हणजे काय? हा पैसा कोण देतं?

Maharashtra Assembly Winter Session 2025: हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरु झाली असून पहिल्याच दिवशी पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्यात.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 8, 2025, 01:33 PM IST
पहिल्याच दिवशी सादर करण्यात आल्या पुरवणी मागण्या (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Assembly Winter Session 2025: महाराष्ट्रच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये तब्बल 75 हजार 286 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. अधिवेशन सुरु होण्याआधी पुरवणी मागण्या 76 हजार कोटींच्या आसपास असतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला. हा अंदाज खरा ठरला आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वाधिक मागण्या या अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आहे. त्याचबरोबर लाडकी बहीण आणि कुंभमेळ्यासाठी करण्यात आल्यात. 

कशासाठी किती पैसे मागण्यात आलेत?

75 हजार 286 कोटींच्या पुरवणी मागण्यांपैकी 15 हजार 648 कोटी रुपयांच्या मागण्या या अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी करण्यात आल्यात. रक्कमेचा विचार केल्यास या विषयासंदर्भातील मागण्या या सर्वाधिक आहेत. त्या खालोखाल लाडकी बहीण योजनेसाठी 6 हजार 103 कोटींच्या पुरवणी मागण्या करण्यात आल्यात. त्याचप्रमाणे कुंभमेळ्यासाठीही 3 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागणी करण्यात आल्यात.

पुरवणी मागण्या म्हणजे काय?

पुरवणी मागण्यांना इंग्रजीत Supplementary Demands असं म्हणतात. पुरवणी मागण्या या सरकारी अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेचा एक भाग आहे. जेव्हा वार्षिक अर्थसंकल्पात (बजेटमध्ये) निश्चित केलेल्या निधीपेक्षा अधिक खर्चाची गरज पडते, तेव्हा सरकार अतिरिक्त निधीची मागणी विधिमंडळात (विधानसभा किंवा विधानपरिषद) सादर करते. या मागण्यांना 'पुरवणी मागण्या' असे म्हणतात. हे मुख्यतः अप्रत्याशित खर्च, आपत्कालीन परिस्थिती किंवा योजनांच्या विस्तारासाठी असतात.

पुरवणी मागण्यांची मुख्य वैशिष्ट्ये कोणती?

प्रक्रिया: अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर पावसाळी किंवा हिवाळी अधिवेशनात या मागण्या सादर केल्या जातात. विधिमंडळाच्या चर्चेनंतर त्या मंजूर होतात.

उद्देश: मूळ बजेट अपुरे पडले असल्यास किंवा नवीन योजनांसाठी निधी हवा असल्यास पुरवणी मागण्या केल्या जातात.

महाराष्ट्रात मागील वर्षी (डिसेंबर 2024 मध्ये) 35 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये विकासकामे, आरोग्य आणि शेतकरी योजनांचा समावेश करण्यात आलेला.

या मागण्या लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहेत, पण कधीकधी मोठ्या रकमांमुळे यावरुन टीका होताना दिसते. बजेट नियोजन अपुरे असल्याने पुरवण्या मागण्यांची रक्कम अधिक असते अशी टीका विरोधकांकडून केली जाते.

हा निधी देतं कोण आणि कुठून?

पुरवणी मागण्यांसाठी निधी मुख्यतः राज्याच्या एकत्रित निधी (Consolidated Fund of the State) मधून दिला जातो. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २०५ नुसार, जेव्हा वार्षिक अर्थसंकल्पात निश्चित केलेल्या निधीपेक्षा अधिक खर्चाची गरज पडते, तेव्हा सरकार विधिमंडळात (विधानसभा) पुरवणी मागण्या सादर करते. या मागण्या मंजूर झाल्यानंतर, निधी एकत्रित निधीतून काढला जातो. 

यंदाच्या वर्षी आधीच्या दोन अधिवेशनांतील पुरवणी मागण्या

पावसाळी अधिवेशन (जून-जुलै 2025)या अधिवेशनात 57,509.71 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या. ज्यात निव्वळ आर्थिक भार 40,644.69 कोटी रुपये आहे. या मागण्या जुलैमध्ये मंजूर झाल्या. त्यापूर्वी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (मार्च 2025) एकूण 6,486 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या, ज्यात निव्वळ आर्थिक भार 4,245 कोटी रुपये इतका होता.

