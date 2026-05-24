'वर्षभरात मोदी सरकार पडणार' हा दावा फडणवीसांनी एका वाक्यात उडवला; 'राहुल गांधींच्या वक्तव्यातून...'

Devendra Fadnavis React On Rahul Gandhi Claim Saying PM Modi Government Will Fall: राहुल गांधींनी काँग्रेसच्या कार्यक्रमात केलेल्या या विधानावर फडणवीसांनी मोजून एका वाक्यामध्ये प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. ते नक्की काय म्हणालेत पाहूयात...
Devendra Fadnavis React On Rahul Gandhi Claim Saying PM Modi Government Will Fall: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधींनी केंद्र सरकार पडण्यासंदर्भात केलेल्या दाव्यावरुन निशाणा साधला आहे. नागपूरमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी राहुल गांधींनी केंद्रातील सहकार पुढील काही महिन्यांमध्ये पडेल असं म्हटल्याचा संदर्भ देत प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नावर फडणवीस यांनी मोजून एका वाक्यात उत्तर देत पत्रकारांसमोरुन काढता पाय घेतला.
काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक सल्लागार समितीची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत राहुल गांधी यांनी मोदींना पंतप्रधान पदावरुन पायउतार व्हावं लागेल असं भाकित व्यक्त केलं आहे. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिती आणि देशातील वाढता असंतोष यामुळे मोदींना पदावरून पायउतार व्हावं लागेल असं राहुल गांधी यांनी बैठकीत सांगितलं. बदलणाऱ्या परिस्थितीचा आणि तरूणाईत वाढत्या असंतोषाचा परिणाम भारतीय राजकारणावर होणार असल्याचाही राहुल गांधींनी म्हटलं आहे. आर्थिक अस्थिरता, इराण-इस्रायल संघर्षामुळे उद्भवलेल्या जागतिक संकटाचा परिणाम भारतावर होत असल्याचे सांगत, मोदी सरकार ‘अयशस्वी’ ठरत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
"एका वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार कोसळेल आणि त्यांचे पंतप्रधान पद जाईल," असं भाकित राहुल गांधींनी केलं आहे. "आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिती, देशातील वाढता असंतोष आणि महागाई यामुळे मोदींचं सकार कोसळेल", असा दावा राहुल गांधींनी केला आहे. "मोदी सरकार एका वर्षात पडेल, आर्थिक असंतोषामुळे हे अपरिहार्य आहे," असंही राहुल गांधी म्हणाले.
नागपूरमध्ये 'गोदाम लॉजिस्टीक पार्क'च्या उद्घाटन सोहळ्याला फडणवीसांनी हजेरी लावली होती. या कार्यक्रमानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना नागपूर लॉजिस्टीक सेंटर होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केलं. यावेळी पत्रकारांनी त्यांना काही प्रश्न विचारले. यापैकीच एक प्रश्न राहुल गांधींनी व्यक्त केलेल्या भाकितासंदर्भात होता. राहुल गांधींनी केलेल्या विधानावर फडणवीसांनी एका वाक्यात उत्तर देताना एका मालिकेचं नाव घेतलं. "'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' ही मालिका यायची, त्याचाच प्रत्यय राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यातून येतो," असं फडणवीस राहुल गांधींच्या दाव्यावर उत्तर देताना म्हणाले.
'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' हा एक हिंदी वाक्यप्रचार आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वतःची खरी परिस्थिती विसरून, कोणतेही प्रयत्न न करता केवळ कल्पनेतच मोठ्या गोष्टींचा विचार करणाऱ्या व्यक्तीसाठी हा वाक्प्रचार वापरला जातो. म्हणजेच राहुल गांधी बिनबुडाचे दावे करत असल्याचं फडणवीस यांना या टीकेमधून सुचवायचं आहे.