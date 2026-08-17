/हिंगोलीत दारु पिऊन शाळेत येणाऱ्या मुख्याध्यापकाचा व्हिडीओ समोर, अभिजीत दीपक यांच्या इशारानंतर आता...पाहा VIDEO

नीट पेपर लिक प्रकरणी आंदोलनामुळे देशभरात चर्चेच आलेले कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील लिंबाळा गावातील सरकारी शाळेतील मुख्याध्यापक दारू पिऊन वर्गात झोपलेल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे. अभिजीत दीपके यांनी देखील हा व्हिडीओ शेअर केला आहे.
लिंबाला गावातील गावकऱ्यांनी आरोप केला होता, मुख्याध्यापक शाळेच्या आवारात दारू पितात. या व्हिडीओमध्येही तुम्ही पाहू शकतो दिवसाढवळ्या मुख्याध्यापक दारूची बाटल घेऊन शाळेत फिरताना दिसत आहे. एवढंच नाहीतर चक्क शाळेतील वर्गात झोपले देखील आहेत. धक्कादायक म्हणजे या व्हिडीओमध्ये तुम्ही पाहू शकता, शाळेत आणि वर्गात लहान लहान मुलं आहेत.
Visuals of the principal with liquor and sleeping in the classroom after getting drunk.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 16, 2026
The principal must be suspended immediately! How can a drunk principal run a govt school? This is a serious safety concern for the children, especially little girls. https://t.co/BiZxXR2kvh pic.twitter.com/ew8pX0QGP9
दरम्यान अभिजीत दीपकेनी कारवाई न झाल्यास उपोषण करून आंदोलनाचा इशारा दिला होता. अभिजीत दीपक यांच्या इशारानंतर शिक्षकाच निलंबन होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.