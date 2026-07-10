100 हेक्टर जागेवर उभी राहणार एअरपोर्ट सिटी; राज्यातील 'या' विमानतळाचा कायापालट होणार

महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. अलीकडेच नवी मुंबई विमानतळाचे उद्घाटन करण्यात आले. तसंच, पालघर येथेही विमानतळ उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्याच्या उपराजधानीबाबतही एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. नागपूर विमानतळाला जागतिक दर्जा मिळणार आहे. नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे रूपांतर करण्यात येणार आहे. तसा आराखडादेखील जाहीर करण्यात आला आहे. तसंच, आधुनिक एव्हिएशन, कार्गो हबमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे रूपांतर एका आधुनिक एव्हिएशन तसेच कार्गो हब आणि एअरपोर्ट सिटीमध्ये होणार आहे. नागपूर विमानतळाच्या खाजगीकरणानंतर आता जीएमआर एअरपोर्ट लिमिटेडने विमानतळाच्या सर्वांगीण विकासाचा महत्त्वकांक्षी आराखडा जाहीर केला. टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणाऱ्या विस्तारानुसार नागपूर विमानतळाची वार्षिक प्रवासी हाताळणी क्षमता तीस लाख प्रवाशांवरून तीन कोटी पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. करारांतर्गत विमानतळ मध्य भारताचे एक मोठे व्यावसायिक आणि आर्थिक केंद्र म्हणून नावारूपास येणार आहे.
सुरुवातीच्या टप्प्यात कंपनी विद्यमान टर्मिनल इमारतीच्या नूतनीकरणासाठी तीनशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. पुढील बारा ते अठरा महिन्यांत प्रवाशांच्या सोयीसाठी अतिरिक्त चेक-इन काउंटर्स, सेल्फ चेक-इन किओस्क, विस्तारित सुरक्षा क्षेत्र, अपग्रेड केलेले वॉशरुम्स आणि विशेष लाउंज तयार केले जातील. त्यानंतर, पुढील काही वर्षांत मिहान-एसईझेड आणि विमान दुरुस्ती केंद्राजवळ (एमआरओ) एक भव्य नवीन एकात्मिक टर्मिनल इमारत बांधली जाईल. भविष्यातील विमानांची वाढती वाहतूक आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे लक्षात घेऊन दुसरी समांतर धावपट्टी आणि नवीन एअर ट्रॅफिक कंट्रोल टॉवर उभारला जाणार आहे. तसेच विद्यमान टर्मिनल इमारतीचे नूतीनकरण होणार आहे.
जीएमआर समूहाने नागपूर विमानतळाचे संचालन अधिकृतपणे आपल्या हाती घेतलं आहे. तीस वर्षांच्या सवलत करारांतर्गंत कंपनीला हे विमानतळ मिळाले असून विमानतळ आणि मिहान परिसरातील सुमारे 1 हजार 320 हेक्टर जमीन 30 वर्षांच्या लीजवर हस्तांतरित करण्यात आली आहे. यातील शंभर हेक्टर जागेवर जागतिक दर्जाची एअरपोर्ट सिटी विकसित करण्यात येणार आहे.