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100 हेक्टर जागेवर उभी राहणार एअरपोर्ट सिटी; राज्यातील 'या' विमानतळाचा कायापालट होणार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे रूपांतर एका आधुनिक एव्हिएशन तसेच कार्गो हब आणि एअरपोर्ट सिटीमध्ये होणार आहे. विमानतळाच्या विकासाचा आराखडा जाहीर करण्यात येणार आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 10, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:04 PM IST
100 हेक्टर जागेवर उभी राहणार एअरपोर्ट सिटी; राज्यातील 'या' विमानतळाचा कायापालट होणार
Image Credit: maharashtra infra news Airport City to be developed on 100 hectares

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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100 हेक्टर जागेवर उभी राहणार एअरपोर्ट सिटी; राज्यातील 'या' विमानतळाचा कायापालट होणार
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