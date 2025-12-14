मोठी बातमी! महाराष्ट्रात निवडणुका कधी लागणार? BJP च्या बड्या नेत्याने थेट तारखाच सांगितल्या

Maharashtra Local Body Elections 2025 Dates: महाराष्ट्रामध्ये मागील अनेक महिन्यांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींची चर्चा आहे. मात्र या निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झालेल्या नाहीत. विशेष करुन जिल्हापरिषदा आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांची उत्सुकता अधिक असून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार 31 जानेवारी 2026 आधी निवडणुकीचा कार्यक्रम पूर्ण करणं बंधनकारक असणार आहे. म्हणजेच अवघ्या दीड महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नक्की कधी जाहीर होणार याकडे सर्वांच लक्ष लागून राहिलेलं असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय असलेल्या एका नेत्याने निवडणुकांची घोषणा कधी होणार याची थेट तारीखच जाहीर केली आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी नागपूरमध्ये आमदारांसाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं बैद्धिक आयोजित करण्यात आलेलं. या ठिकाणी अनेक बड्या नेत्यांनी संघसंस्थापक डॉ. हेडगेवार यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केला. यावेळेस भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवारही उपस्थित होते. यावेळेस त्यांनी 'झी 24 तास'शी संवाद साधला. वेगवेगळ्या प्रश्नांना उत्तरं देताना निवडणुका कधी जाहीर होईल यासंदर्भातही त्यांनी भाष्य केलं.
"19 तारखेला मराठी चेहरा पंतप्रधानपदी दिसेल असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणालेत. याबद्दल काय वाटतं?" असा सवाल मुनगंटीवार यांना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी काँग्रसेला खोचक टोला लगावला. "त्यांनी भांडणं लावण्याचा कार्यक्रम करु नये, कोणाला फितवण्याचा कार्यक्रम करु नये. अमेरिकेची री ओढू नये. अमेरिका भाग पुढे चालला. विश्व गौरव होतोय हे काही पचत नाहीये. आपल्याला मानोहरम करण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब केला जातोय. अमेरिकेत कोणता कागद येणार? त्यामध्ये काय लिहून असणार आहे हे काँग्रेसला कसं माहिती ओ? दया दाल मे कुछ काला है!" असं मुनगंटीवार म्हणाले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा निवडणुकीच्या प्रचारात सहभाग असेल की नाही याबद्दलही मुनगंटीवार यांनी भाष्य केलं. "मी 1995 मध्ये पहिल्यांदा आमदार झालो तेव्हा मी डॉ. हेडगेवारांना स्मरुन शपथ घेतली होती. मी असं करणारा पहिला आमदार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत तुम्हाला कुठेही संघ दिसणार नाही. विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीमध्येही कोणत्याही उमेदवाराच्या प्रचारामध्ये संघ कधीही लोकांपर्यंत जात नाही. हा गैरसमज काढून टाका. ते फक्त लोकांना जागृक करतात. राष्ट्र निर्माण, देशभक्तीचा आवाज कसा बुलंद करता येईल यासाठी ते काम करतात," असं मुनगंटीवार म्हणाले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी लागतील? असा या मुलाखतीमध्ये शेवटचा प्रश्न मुनगंटीवार यांना विचारण्यात आला. त्यावर मुनगंटीवार यांनी, "माझ्या माहितीप्रमाणे उद्या, परवा निवडणुका लागत आहेत. दोन-तीन दिवसात निवडणुका लागतील असं दिसतंय," असं म्हटलं. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका एकाच दिवशी होतील अशी माहिती मिळत आहे. यालाच मुनगंटीवार यांनी एकप्रकारे दुजोरा दिला आहे.