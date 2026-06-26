/राज्य राजकीय भूकंपाच्या उंबरठ्यावर? शिंदे काँग्रेसही फोडण्याच्या तयारीत? बड्या नेत्याला ऑफर?

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सहा खासदार फोडल्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून काँग्रेसमधील एका बड्या नेत्याला ऑफर देण्यात आली आहे की काय अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. एकनाथ शिंदेंचे निकटवर्तीय आणि कॅबिनेटमधील मंत्री उदय सामंतांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना थेट नावाचा उल्लेख करत प्रतिक्रिया नोंदवल्यानंतर या बड्या नेत्यानेही सोशल मीडियावरुन प्रतिक्रिया नोंदवताना संताप व्यक्त केला आहे.
उदय सामंत हे विदर्भाच्या दौऱ्यावर अजून विदर्भात पोहोचल्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी चर्चा केली. त्यावेळी त्यांना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांना शिंदेंच्या शिवसेनेनं काही ऑफर दिली आहे का यासंदर्भात विचारणा करण्यात आली. त्यावर, "विजय वडेट्टीवार हे आमचे चांगले मित्र आहेत. एकनाथ शिंदेंचे जवळचे मित्र आहेत. पक्षप्रवेशासंदर्भात आमच्याशी कधीही चर्चा केलेली नाही. पण विदर्भातील एक ताकदीचा नेता, लोकांमधला नेता, ज्याची नाळ लोकांशी जुळलेली आहे अशा नेत्याने एकनाथ शिंदेंसोबत काम करायचा निर्णय घेतला तर सर्वाधिक आनंद होणारी व्यक्ती मी आहे," असं उदय सामंत यांनी म्हटलं आहे.
अशी काही चर्चा झाली आहे का? असा प्रश्न विचारला असता, "नाही. तुम्ही जो मला प्रश्न विचारला, विजय वडेट्टीवार आले तर तुमची भूमिका काय? मी आले तर नंतरची भूमिका सांगितली," असं उत्तर उदय सामंतांनी दिलं. "यासंदर्भात काही घडामोडी सुरु असतील तर त्याची कल्पना मला नाही. मुंबईत घडामोडी सुरु असताना मी कदाचित विदर्भात असेल," असंही उदय सामंत म्हणाले.
सामंतांच्या या प्रतिक्रियाचा व्हिडीओ पोस्ट करत विजय वडेट्टीवार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. बदनामीचे राजकारण थांबवा! या मथळ्याखाली विजय वडेट्टीवार यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे. "मी काँग्रेस पक्षाचा एक निष्ठावंत कार्यकर्ता आहे. पक्षाने दिलेली प्रत्येक जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली आहे आणि जनतेच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने संघर्ष केला आहे. महायुती सरकारच्या अपयशावर आवाज उठवला की, काही जण माझ्याविषयी खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या अफवा पसरवण्याचे काम करतात," असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
"शिंदे गटात जाणार का? पक्ष प्रवेश करणार का? कोणाला भेटले का? अशा प्रकारच्या निराधार बातम्या पेरल्या जातात. काही पत्रकारही कोणताही तथ्य नसताना असे प्रश्न विचारून मुद्दाम संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. ही पत्रकारिता नसून खोडसाळपणा आहे. जनतेच्या प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. माझी भूमिका स्पष्ट आहे, मी काँग्रेस पक्षाचा निष्ठावंत कार्यकर्ता आहे आणि काँग्रेसच्या विचारांशी माझी बांधिलकी कायम आहे. पदासाठी किंवा सत्तेसाठी विचारांशी तडजोड करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही," असं वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.
"आज राज्यात शेतकरी, बेरोजगारी, महागाई, कायदा-सुव्यवस्था, महिला सुरक्षा, पायाभूत सुविधा अशा अनेक गंभीर प्रश्नांनी जनता त्रस्त आहे. या विषयांवर सरकारने उत्तर द्यावे, अशी अपेक्षा असताना काही मंडळी मुद्दाम अफवा पसरवून आणि व्यक्तीगत बदनामी करून मूळ प्रश्न झाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत," असा आरोपही वडेट्टीवारांनी केला आहे.
पुढचं ऑपरेशन काँग्रेसविरुद्ध असेल का? असा सवाल उदय सामंतांना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी, "ऑपरेशन म्हणण्यापेक्षा महाविकास आघाडीमधील नेतेमंडळी शिवसेनेत येणार असतील तर त्यांचं आम्ही स्वागतच करु ना?" असं उत्तर उदय सामंतांनी दिलं.