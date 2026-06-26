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राज्य राजकीय भूकंपाच्या उंबरठ्यावर? शिंदे काँग्रेसही फोडण्याच्या तयारीत? बड्या नेत्याला ऑफर?

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमधील सहा खासदार फोडल्यानंतर आता एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचं पुढचं टार्गेट काँग्रेस असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु असून यावरुन एका काँग्रेसच्या बड्या नेत्यानेही प्रतिक्रिया नोंदवलीये.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 26, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:57 PM IST
राज्य राजकीय भूकंपाच्या उंबरठ्यावर? शिंदे काँग्रेसही फोडण्याच्या तयारीत? बड्या नेत्याला ऑफर?
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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राज्य राजकीय भूकंपाच्या उंबरठ्यावर? शिंदे काँग्रेसही फोडण्याच्या तयारीत? बड्या नेत्याला ऑफर?
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