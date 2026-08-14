/महाराष्ट्रात विकेंडला पावसाची साथ! या जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा इशारा, 15 जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्टचा इशारा

काही दिवस गायब झालेला पाऊस पुन्हा एकदा श्रावणासोबत परतला आहे. बुधवारपासून पाऊस पुन्हा सक्रीय झाला आहे. मध्य प्रदेशातील कमी दाबाचे क्षेत्र आणि कोकण किनारपट्टी भागात मान्सून ट्रफचा परिणाम महाराष्ट्रातील हवामानावर झाला आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यामध्ये पुढील तीन दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार आहे. भारतीय हवामान विभागानुसार 17 ऑगस्टपर्यंत राज्यात पावसाचा साथ कायम राहणार आहे. तर नागपंचमी आणि पहिल्या श्रावणी सोमवारी कोकणात आणि विदर्भात मुळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने वर्तवण्यात आला आहे.
शुक्रवारी आज 14 ऑगस्टला कोकण-गोवा जिल्ह्यांमध्ये आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. हवामान विभागाने शुक्रवारी राज्यातील 15 जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. 15 जिल्ह्यांमध्ये ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे घाट परिसर, कोल्हापूर घाट परिसर, सातारा घाट परिसर, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ यांचा समावेश आहे.
मुंबईसह पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांत मुसळधार पावसाने पहाटेपासूनच हजेरी लावली आहे . ठाणे, नवी मुंबई परिसरातही पहाटेपासून जोरदार पावसाची संततधार सुरु आहे. मुंबईत शुक्रवार, 14 ऑगस्टला मुंबईत हवामान मध्यम रिमझिम पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. दिवसभरात पावसाची 100% शक्यता असून, कमाल तापमान 29°C आणि किमान तापमान 26°C अपेक्षित असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.