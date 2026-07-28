/पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक, रायगड, रत्नागिरी आणि... महाराष्ट्रातील 22 जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट; 4 दिवस धोक्याचे!

29 जुलै 2026 उद्याचे हवामान महाराष्ट्र : पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक, रायगड, रत्नागिरीसह महाराष्ट्रातील 22 जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट देण्यात आला आहे. राज्यात पुढील काही दिवस मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा हवामान खात्याकडून देण्यात आला आहे. विदर्भाच पावसाचा कहर पहायला मिळणार आहे. रायगड, रत्नागिरीसह घाटमाथ्याला ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. प्रशासकीय यंत्रणा अलर्ट मोडवर आहेत. नागरीकांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्यातील 22 जिल्ह्यांना पावसाचा 'अलर्ट' देण्यात आला आहे. मुंबईला 'यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. उत्तर-पश्चिम बंगालच्या खाडीत आणि पश्चिम बंगालच्या किनारपट्टी भागात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले आहे. यामुळे मान्सून अधिक सक्रिय होणार असून जोरदार पाऊस पडणार असल्याचा हवामान खात्याचा अंदाज आहे.
महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यांमध्ये 30 ते 40 किमी प्रतितास वेगाने वादळी वारे वाहणार आहेत. त्यामुळे या भागातील नागरिकांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन हवामान खात्याकडून करण्यात आले आहे. राज्यातील वातावरणात सातत्याने बदल होत आहे. कारण काही भागात पाऊस पडत आहे तर काही भागात अद्यापही चांगला पाऊस पडत नसल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. अशातच हवामान विभागान महत्वाची माहिती दिली आहे. बंगालच्या उपसागराकडून येणाऱ्या एका कमी दाबाच्या पट्ट्याच्या प्रभावामुळं राज्यातील विविध भागांत 29 ते 31 जुलैदरम्यान पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज आहे.
हवामान विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, 29 ते 31 जुलैदरम्यान राज्यातील विदर्भ, उत्तर मराठवाडा, खानदेश, कोकण तसेच मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरात मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. या कालावधीत विदर्भ, उत्तर मराठवाडा आणि खानदेशमध्ये वाऱ्याचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे. तुलनेत मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात कमी पावसाची शक्यता आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्याला मुसळधार पावसाने अक्षरशः झोडपून काढले असून, हवेतल्या तीव्र बदलांमुळे हवामान खात्याने रत्नागिरीसाठी आजसह पुढील तीन दिवस ''''ऑरेंज अलर्ट'''' जारी केला आहे. गेल्या 24 तासांपासून जिल्ह्यात पावसाची जोरदार संततधार सुरूच असून, यामुळे सर्वच प्रमुख धरणे ओव्हरफ्लो झाली आहेत. जिल्ह्यातील नदी-नाले तुडुंब भरून ओसंडून वाहत असून अनेक भागांत पाणी रस्त्यावर आले आहे. नद्यांच्या पातळीत झपाट्याने वाढ होत असल्याने प्रशासनाने नदीकाठच्या सर्व गावांना हाय अलर्टवर राहण्याचे आणि सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली असून नागरिकांनी गरज असेल तरच घराबाहेर पडावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.