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पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक, रायगड, रत्नागिरी आणि... महाराष्ट्रातील 22 जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट; 4 दिवस धोक्याचे!

महाराष्ट्रात 4 दिवस जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.  22 जिल्ह्यांसाठी अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. जाणून घेऊया कोणत्या जिल्ह्यात पावसाची स्थिती कशी असेल. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 28, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:33 PM IST
पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक, रायगड, रत्नागिरी आणि... महाराष्ट्रातील 22 जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट; 4 दिवस धोक्याचे!

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक, रायगड, रत्नागिरी आणि... महाराष्ट्रातील 22 जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट; 4 दिवस धोक्याचे!
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