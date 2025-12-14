₹150000000000 चा तोटा... केंद्राच्या 'त्या' निर्णयाचा महाराष्ट्राला मोठा फटका; कॅशचीही कमतरता

Maharashtra Financial Condition: दोन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) स्लॅबमध्ये सुधारणा केल्याने महाराष्ट्राला दरवर्षी सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी सांगितले. रोख रकमेच्या कमतरतेमुळे राज्यावर असलेला आर्थिक दबाव अधोरेखित करताना अजित पवारांनी हे विधान केलं.
नागपूरमध्ये राज्य विधिमंडळाच्या चालू हिवाळी अधिवेशनादरम्यान पत्रकारांशी बोलताना अजित पवार यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर भाष्य केलं. सरकार तोटा भरून काढण्यासाठी उत्पादन शुल्क आणि खाणकाम यासारख्या क्षेत्रांमधून अतिरिक्त महसूल मिळवत आहे. गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर ताण आला होता, महायुती सरकार समतोल साधण्याच्या तयारीत आहे, असं वित्त खाते सांभाळणाऱ्या पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना मान्य केले.
सप्टेंबरमध्ये, केंद्राने जीएसटी रचनेत बदल करून अनेक स्लॅब 5% आणि 18% अशा सोप्या दोन-दर प्रणालीमध्ये एकत्रित केले, ज्यामुळे अनेक जीवनावश्यक वस्तू आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंवरील कर कमी झाले. या बदलांमुळे महाराष्ट्रातही कर निर्मितीत घट होईल, राज्य सरकारला आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये जीएसटीमधून अंदाजे 1.76 लाख कोटी रुपये वसूल होण्याची अपेक्षा आहे, जी मागील वर्षीच्या 1.55 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत होती. ही तफावत भरून काढण्यासाठी, राज्य सरकार महसूल वाढवण्यासाठी उत्पादन शुल्क आणि नियमांमध्ये किरकोळ बदल करण्याची योजना आखत आहे.
नक्की वाचा >> आज मेस्सीच्या हस्ते लॉन्चिंग टार्गेट 2034 चं... 'प्रोजेक्ट महादेव' आहे तरी काय? A To Z माहिती
"[राज्याचा] कर्जाचा बोजा 29.32 लाख कोटींपेक्षा जास्त असण्याची अपेक्षा आहे हे खरे आहे, परंतु महाराष्ट्र हे गुजरात आणि ओडिशासह फक्त तीन राज्यांमध्ये आहे जे निर्धारित निकषांनुसार ते टिकवून ठेवू शकतात," असे पवार यांनी पत्रकारांना सांगितले. "आम्ही महसूल वाढवण्यासाठी विविध संसाधनांचा वापर करत आहोत. जरी जीएसटीमधील बदल केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात, तरी आमचे आम्ही महसूल वाढवण्यासाठी विविध संसाधनांचा वापर करत आहोत. आमचा प्रयत्न गळती रोखण्याचा आणि जीएसटी संकलनात कोणतीही चोरी होणार नाही याची खात्री करण्याचा असेल. आम्ही हे यशस्वीरित्या करत आहोत, परंतु अजूनही अधिक [महसूल] निर्मितीसाठी जागा आहे." असं अजित पवारांनी स्पष्ट केलं.
मद्यावरील कराच्या माध्यमातून सरकार महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न करत असून यावरुनच अजित पवारांना प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना, सरकार दारू दुकानांबाहेर सार्वजनिक मद्यपान करणाऱ्यांवर कारवाई करेल, असं अजित पवारांनी सांगितलं आहे. "या धोक्याला आळा घालण्यासाठी आम्ही लवकरच एक परिपत्रक जारी करत आहोत. अशा दारू दुकानांचे परवाने निलंबित केले जातील. आम्ही आधीच जाहीर केले आहे की नवीन दारू दुकाने उघडण्यापूर्वी गृहनिर्माण संस्थांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असेल. यामुळे सार्वजनिक मद्यपान कमी होण्यास मदत होईल." "राज्याबाहेरून आणल्या जाणाऱ्या दारूवरील शुल्क बदलून, आपण राज्याबाहेरून येणाऱ्या दारूचा ओघ रोखू शकतो, ज्यामुळे महसूल वाढतो," असंही अर्थमंत्र्यांनी नमूद केलं.