नागपूरात उभारणार 'नवीन नागपूर', BKC प्रमाणे बिझनेस पार्कची घोषणा, तब्बल 1710 एकर जमीन...

Devendra Fadanvis On New Nagpur: मुंबई आणि पुण्याच्या धर्तीवर आता नागपुरातही बिझनेस पार्क उभं राहणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत घोषणा केली आहे. तसंच, आपण नवीन नागपूर उभारत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. आज हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाचा शेवटचा दिवस होता. तेव्हा विधानसभेच्या सभागृहात आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली आहे.
विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, 'नागपुरमध्ये इंटरनॅशनल बिझनेस अँड फायनान्स सेंटर (IBFC) तयार करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. आज नागपूर हे शिक्षणाचं माहेरघर झालंय. देशातील सर्वात मोठ्या शैक्षणिक संस्था नागपुरात आहेत. या संस्थांमुळं औद्योगिक इकोसिस्टम नागपुरात तयार झाली आहे.'
'आपण आज नागपुरात नवीन नागपुर आपण तयार करणार आहोत. 1710 एकर जमीनीवर हे नवीन नागपूर आपण तयार करणार आहोत. ज्याप्रमाणे मुंबईत बीकेसी आणि पुण्यात हिंजवडी आहे. त्याप्रमाणे एक नवीन बिझनेस डिस्ट्रिक्ट आज नागपूरमध्ये तयार होणार आहे. 5 लाखांपेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती होणार आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची जी कार्यवाही करायची आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी आम्हाला मान्यता दिली आहे. तसंच, फायनान्शियल टायपदेखील झाले आहेत. त्यामुळं लवकरच याच्या भूसंपादनाला वेग येणार आहे, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली आहे.
नागपूर गोंदिया द्रुतगती माहामार्ग हा 162 किमीचा मार्ग समृद्धीला जोडण्यात येणार आहे. नागपूर गोंदिया द्रुतगती महामार्ग हा 162 किमीचा मार्ग समृद्धीला जोडण्यात येणार आहे. यामुळं दीड ते दोन तासांत अंतर गाठणे सोप्पे होणार आहे.
मुंबईतील बीकेसी (Bandra Kurla Complex) आणि पुण्यातील हिंजवडीच्या धर्तीवर नागपुरात इंटरनॅशनल बिझनेस अँड फायनान्स सेंटर (IBFC) म्हणजेच एक नवीन बिझनेस पार्क (Business District) उभे करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
हा नवीन नागपूर प्रकल्प 1710 एकर जमिनीवर तयार करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माहितीनुसार, या नवीन बिझनेस डिस्ट्रिक्टमुळे 5 लाखांपेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती होणार आहे.