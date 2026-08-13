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अनेकांना आला घुंगरांचा आवाज, 15-16 विद्यार्थिनी अचानक हसू लागल्या अन्...; महाराष्ट्रातील 'ही' शाळा झाली रिकामी, खरं कारण समोर

पालक स्वत: आपल्या मुलांना या शाळेतून घेऊन गेले. या प्रकरणामध्ये डॉक्टरांनी नेमकं काय सांगितलं आहे जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 13, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 03:21 PM IST
अनेकांना आला घुंगरांचा आवाज, 15-16 विद्यार्थिनी अचानक हसू लागल्या अन्...; महाराष्ट्रातील 'ही' शाळा झाली रिकामी, खरं कारण समोर
Image Credit: या प्रकरणाची दखल आता सर्वच स्तरातून घेण्यात आली आहे (फोटो एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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