अनेकांना आला घुंगरांचा आवाज, 15-16 विद्यार्थिनी अचानक हसू लागल्या अन्...; महाराष्ट्रातील 'ही' शाळा झाली रिकामी, खरं कारण समोर

अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटातील धरणी तालुक्यातील आदिवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना नुकत्याच विषबाधा झाल्याने प्रकरण ताज असतानाच आता एक वेगळीच बातमी समोर आली आहे. मेळघाटातीलच डोमा येथील आदिवासी आश्रम शाळेत मुलींना भूतबाधा झाल्याच्या अफवेने अनेक मुलींनी शाळा सोडल्याचा प्रकार पुढे आला आहे.
7 ते 8 दिवसांपूर्वी डोमा येथील आदिवासी आश्रम शाळेतील 15-16 विद्यार्थिनी अचानक हसायला लागल्या, रडायला लागल्या, काहींना घुंगरूचे आवाज यायला लागले. ही बाब वस्तीगृहाच्या अधीक्षिका यांच्या लक्षात येतात त्यांनी मुख्याध्यापकांच्या लक्षात आणून दिली. मात्र दुसऱ्या दिवशी ही वार्ता गावात पसरली. मुलींना भूतबाधा झाल्याची अफवा पसरली व जवळपास 300 हून अधिक मुली वस्तीगृह सोडून आपापल्या गावी निघून गेल्याचं गावकरी सांगतात. यात सर्वात जास्त मुली या एकताई गावाच्या होत्या, अशी माहिती अधीक्षिका उज्वला इंगळे यांनी दिली.
भूतबाधेच्या अफवेमुळे भीती पसरली. जवळच्या धारणी भागात अलीकडेच विषबाधेची घटना झाल्याने पालक आधीच सावध होते. त्यांनी धाव घेत आपल्या मुलांना घरी नेले. मिळालेल्या माहितीनुसार, एकूण 608 विद्यार्थी घरी गेले आहेत. 263 विद्यार्थी आणि 345 विद्यार्थिनींचा समावेश आहे. शाळा पूर्णपणे रिकामी झाली.
आरोग्य विभागाचे पथक देखील दाखल झाले असून त्यांनी ही भूतबाधा नसून हिस्टरीया हा मानसिक आजाराचा प्रकार असल्याचा सांगितलं. अनेक विद्यार्थिनींना असं वाटणं हे मास हिस्टरीयाचं लक्षण असल्याचं म्हणजेच एकाच वेळी अनेकांना भास होण्याचं आहे, असं तज्ज्ञ सांगतात. सर्व विद्यार्थिनीशी व पालकांशी त्यांचं समुपदेशन सुरू असल्याचे देखील डॉक्टरांनी सांगितलं आहे. तसेच अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे नंदिनी जाधव, डॉक्टर देशमुख देखील मुंबईवरून या ठिकाणी येऊन मुलींचा समुपदेशन करत असल्याचा सांगितलेला आहे. मुलींना त्यांचं समुपदेशन करून शाळेत परत आणण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे माहिती मुख्याध्यापक चौधरी यांनी दिली.
शाळा प्रशासनाने सुरुवातीला मौन बाळगल्याची पालकांची तक्रार आहे. पालक उच्चस्तरीय चौकशी आणि मुख्याध्यापक-अधीक्षकांविरुद्ध कारवाईची मागणी करत आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की समुपदेशन आणि सुरक्षा तपासणीनंतरच हॉस्टेल पुन्हा सुरू केले जाईल. अंनिसनेही “ही निव्वळ अफवा आहे, मुलांनी भीती न बाळगता शाळेत यावे” असे आवाहन केले आहे.