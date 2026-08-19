/नागपुरातील सैनिक स्कूलमध्ये धक्कादायक प्रकार! मुलींना ट्रेनिंगच्या नावाखाली...; 14 पैकी 11 मुलींनी सोडली शाळा, मध्यरात्री कार्यालयात...

नागपूरमधील एका खासगी सैनिक शाळेतील (Military School) धक्कादायक घटनाक्रम समोर आला आहे. या सैनिक शाळेत लैंगिक छळाच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. येथे प्रशिक्षणाच्या नावाखाली अल्पवयीन विद्यार्थिनींचा छळ केल्याचा आरोप आहे. यानंतर लष्करी शाळेच्या संचालकाला अटक करण्यात आली आहे. एका किशोरवयीन विद्यार्थिनीने या खासगी संस्थेत आपला लैंगिक व मानसिक छळ झाल्याची तक्रार पोलिसांकडे केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. आरोपी शिक्षकाविरुद्ध पोक्सोसह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करत अटक करण्यात आली आहे.
तक्रारीनुसार, लष्करी प्रशिक्षणाच्या नावाखाली विद्यार्थिनींना बॅड टच आणि अश्लील कृत्यांचा सामना करावा लागला. तसंच त्यांना लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडण्यात आलं. तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, या मुलींना मध्यरात्री शाळेच्या कार्यालयातही बोलावले जात असे.
नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर तालुक्यातील सैनिक स्कूलमध्ये हा प्रकार घडला आहे. 17 वर्षीय विद्यार्थिनीच्या तक्रारीनंतर केळवद पोलिसांनी कारवाई केली आहे. विद्यार्थिनींनी दोन महिन्यांपूर्वी शिक्षकांच्या निदर्शनास प्रकार आणून दिला होता. मात्र तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावा आहे.
अकॅडमीतील 56 विद्यार्थ्यांमध्ये 14 मुली आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 14 पैकी 11 विद्यार्थिनींनी शाळा सोडली आहे. पोलिसांकडून प्रकरणाचा तपास सुरु आहे. मात्र या घटनेमुळे अल्पवयीन विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.