आमदाराने काठीने बिबट्याला हाणलं, VIDEO व्हायरल, वनविभागाकडून कारवाई होणार?

जळगावच्या मुक्ताईनगरमध्ये बिबट्याला पकडताना आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी बिबट्यावर केलेल्या हल्ल्यानं वाद निर्माण झालाय.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 13, 2026, 10:19 PM IST
जळगावच्या मुक्ताईनगरमध्ये बिबट्याला पकडताना आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी बिबट्यावर केलेल्या हल्ल्यानं वाद निर्माण झालाय. आमदार चंद्रकांत पाटलांवर खडसेंनी टीका केलीय. तर खडसेंवर चंद्रकांत पाटलांनी पलटवार केलाय. दुसरीकडं वनविभाग मात्र कायदा मोडलेला दिसत असतानाही कारवाई करताना मागंपुढं करताना दिसतोय.

डार्ट मारल्यावर बेशुद्ध अवस्थेत असलेल्या बिबट्याला काठीनं मारणारे हे आमदार चंद्रकांत पाटील पाहा. मुक्ताईनगरमध्ये भरवस्तीत बिबट्या शिरला होता. बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाची टीम घटनास्थळी आली होती. बिबट्याला बेशुद्ध करण्यासाठी त्याला ट्रान्क्युलाईज करण्यात आलं. डार्ट मारल्यानंतर बिबट्या बेशुद्ध होण्यास काही वेळ लागतो. या वेळेत स्थानिकांनी गोंगाट केल्यानं बिबट्या पळू लागला. यावेळी जमावानं बिबट्याचा पाठलाग केला. पाठलाग करणा-यांमध्ये आमदार चंद्रकांत पाटील अग्रभागी होते. त्यांनी काठीनं बिबट्यालाही मारलं... चंद्रकांत पाटलांच्या या कृतीवर एकनाथ खडसेंनी टीका केलीय.

एकनाथ खडसेंनी केलेल्या टीकेला चंद्रकात पाटील यांनी उत्तर दिलंय. आपण लोकहिताचं काम करत होतो असा दावा चंद्रकांत पाटलांनी केलाय.

वनविभागाच्या कर्मचा-यांसमोर अर्धबेशुद्ध अवस्थेत असलेल्या बिबट्यावर लाठ्याकाठ्यांनी आमदार हल्ला करतात ही बाब कायदा भंग करणारी असल्याची टीका होऊ लागलीये. वनविभागानं या प्रकरणी अजून कोणतीही कारवाई केली नसली तरी या प्रकरणाची चौकशी करुन कारवाईचं आश्वासन दिलंय.

आमदारांनी लोकहिताच्या नावाखाली कायदा मोडल्याचं स्पष्टपणं दिसतंय. आदिवासी किंवा गोरगरिबांनी वनविभागाचा कायदा मोडला तर कठोर होणारा वनविभाग आता आमदारांवर काय कारवाई करणार याची उत्सुकता जळगाव नव्हे संपूर्ण महाराष्ट्राला लागलीये.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

