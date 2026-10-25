भाजपा अन् संघात वाद? RSS ला हवंय ‘रेजिम चेंज’? संघाच्या मंचावर 'त्या' व्यक्तीला पाहून खासदाराने व्यक्त केली शंका

राज्यसभा खासदार तसेच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी कठोर शब्दांमध्ये सत्ताधाऱ्यांवर आणि केंद्र सरकावर निशाणा साधला आहे. विशेष म्हणजे राऊत यांनी भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांची मातृक संस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये मतभेद असल्याचं सूचित केलं आहे. यासाठी राऊत यांनी विजयादक्षमी निमित्त नागपुरमध्ये झालेल्या मेळाव्यातील प्रमुख पाहुण्यांचा संदर्भ दिला आहे.
'सामना'मधील 'रोखठोक' सदरामध्ये लिहिलेल्या लेखात राऊत यांनी, "भारतात एक तत्त्वशून्य, भ्रष्ट व राज्यघटनेची चाड नसलेले सरकार राज्य करत आहे. असे सरकार लवकरात लवकर उलथवून लावले पाहिजे असे लोकांना वाटते. हा विचार राष्ट्रहिताचा आहे," असं म्हटलं आहे. तसेच, "सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणतात त्याप्रमाणे राजकीय महत्त्वाकांक्षा असणारे अराजकाला खतपाणी घालत आहेत असे काही म्हणता येणार नाही. देशात अराजक माजवण्याचे काम ज्या नरेंद्र मोदी, अमित शहा वगैरे लोकांनी मागच्या दहा-बारा वर्षांत केले, त्याच मोदी-शहांना पाठबळ देण्याचे काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने केले व ते आता संघाच्या अंगलट आले," असा टोला राऊत यांनी लगावला आहे.
"संघाच्या दसरा मेळाव्यात या वेळी माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावले. मोदी-शहांसाठी हा धक्का मानायला हवा. एकतर मोदी-शहांच्या दबावामुळे धनखड यांना उपराष्ट्रपतीपदावरून ‘डाव’ अर्धवट सोडून पायउतार व्हावे लागले. धनखड हे राज्यसभा चेअरमन म्हणून पंतप्रधान मोदी यांची पुरेपूर चमचेगिरी करत होते. त्यांच्या सेवेत काहीच कमी नव्हते. राज्यसभेत विरोधकांचा आवाज दाबण्याचे काम ते इमाने इतबारे करतच होते, पण पडद्यामागून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला हवा असलेला ‘रेजिम चेंज’चा अजेंडादेखील ते राबवत होते. त्या कामी संघाची त्यांना फूस होती," असा दावा राऊत यांनी केला आहे.
"मोदी-शहांनी त्यांना तडकाफडकी उपराष्ट्रपतीपदावरून काढले. हा संघाला धक्का होता. धनखड यांना माजी उपराष्ट्रपती म्हणून ज्या सुविधा मिळायला हव्यात त्याही त्यांना दिल्या गेल्या नाहीत. धनखड यांना सरकारने घर दिले नाही, कार्यालयीन सहाय्यक दिले नाहीत, पेन्शन दिली नाही. धनखड हे छत्तरपूर येथे एका मित्राच्या फार्म हाऊसवर राहतात. मोदी-शहांनी अडगळीत फेकलेल्या जगदीप धनखड यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने प्रमुख म्हणून विजयादशमी सोहळ्यात बोलावले हे चांगलेच झाले," असंही राऊत यांनी म्हटलं आहे.