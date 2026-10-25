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भाजपा अन् संघात वाद? RSS ला हवंय ‘रेजिम चेंज’? संघाच्या मंचावर 'त्या' व्यक्तीला पाहून खासदाराने व्यक्त केली शंका

"भारतात एक तत्त्वशून्य, भ्रष्ट व राज्यघटनेची चाड नसलेले सरकार राज्य करत आहे. असे सरकार लवकरात लवकर उलथवून लावले पाहिजे असे लोकांना वाटते," असं राऊत यांनी म्हटलं आहेे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 25, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Oct 25, 2026, 07:16 AM IST
भाजपा अन् संघात वाद? RSS ला हवंय ‘रेजिम चेंज’? संघाच्या मंचावर 'त्या' व्यक्तीला पाहून खासदाराने व्यक्त केली शंका
Image Credit: लेखामधून साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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