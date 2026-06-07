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नागपूरमध्ये 3000 किलो 'तरी पोह्यांचा' जल्लोष! जागतिक पोहे दिनानिमित्त 3 हजार किलोंचं वाटप; शेफ विष्णू मनोहर वर्ल्ड रेकॉर्डकडे लक्ष

World Poha Day 2026: मराठी घरात सकाळच्या नाश्त्यात आवर्जून पोहे खातात. देशभरात पोहे वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवले जात असले, तरी नागपुरातील ‘तरी पोहे’ची चव आणि शैली यांना एक वेगळीच ओळख आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 07, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:16 PM IST
नागपूरमध्ये 3000 किलो 'तरी पोह्यांचा' जल्लोष! जागतिक पोहे दिनानिमित्त 3 हजार किलोंचं वाटप; शेफ विष्णू मनोहर वर्ल्ड रेकॉर्डकडे लक्ष

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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