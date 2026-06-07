नागपूरमध्ये 3000 किलो 'तरी पोह्यांचा' जल्लोष! जागतिक पोहे दिनानिमित्त 3 हजार किलोंचं वाटप; शेफ विष्णू मनोहर वर्ल्ड रेकॉर्डकडे लक्ष

Chef Vishnu Manohar: यंदा ७ जून रोजी साजऱ्या झालेल्या वर्ल्ड पोहा डे निमित्त नागपुरात खास कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या निमित्ताने तब्बल ३ हजार किलो तरी पोहे तयार करून नागरिकांना मोफत वाटण्यात आले. सकाळपासूनच पोहाप्रेमींनी या कार्यक्रमाला मोठी गर्दी केली आणि नागपुरच्या या लोकप्रिय खाद्यपरंपरेचा आनंद लुटला. प्रसिद्ध शेफ विष्णू मनोहर यांनी बजाज नगर परिसरात तब्बल ३,००० किलो ‘तरी पोहे’ तयार करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. मध्य भारताच्या खाद्यसंस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या लोकप्रिय पदार्थाला अधिक व्यापक ओळख मिळावी, या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात आला. विष्णूजी की रसोई येथे आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. खाद्यप्रेमी, मान्यवर आणि पोह्यांच्या चवीशी भावनिक नाते जपणारे अनेक नागपूरकर या सोहळ्यात सहभागी झाले. साधेपणा, चव आणि पौष्टिकता यांचा सुंदर संगम असलेल्या पोह्यांबद्दल उपस्थितांनी विशेष गौरवोद्गार काढले.
नागपुरच्या खाद्यपरंपरेत महत्त्वाचे स्थान असलेल्या ‘तरी पोहा’ला जागतिक स्तरावर पोहोचविण्याच्या दिशेने हा उपक्रम एक महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे.
#WATCH | Nagpur, Maharashtra: Chef Vishnu Manohar prepares 3,000 kg tarri poha on World Poha Day.— ANI (@ANI) June 7, 2026
Chef Vishnu Manohar says, "... The purpose is to show the world that Nagpur’s poha is our pride — the staple food of central India. Anyone visiting Nagpur must try tari poha, a… pic.twitter.com/ggLm2E2wPs
सामान्यतः पोहे कांदा, शेंगदाणे किंवा फरसाणासोबत खाल्ले जातात. मात्र नागपुरातील पोह्यांवर मसालेदार ‘तरी’ घालून ते सर्व्ह केले जातात. ही तरी म्हणजे काळ्या हरभऱ्यापासून तयार केलेली तिखट, चवदार आणि किंचित पातळ रस्सेदार आमटी असते. पोह्यांवर ही तरी घातल्यानंतर त्यावर बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर आणि शेव टाकून हा पदार्थ अधिक रुचकर बनवला जातो.
कढईत थोडे जास्त तेल गरम करून त्यात तमालपत्र आणि लवंगा परतून घ्या. त्यानंतर कांद्याची पेस्ट घालून ती सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा. मग आले-लसूण पेस्ट घालून परता.
यानंतर टोमॅटोची प्युरी घाला. त्यात लाल तिखट, हळद, गरम मसाला आणि मीठ मिसळून मसाला तेल सुटेपर्यंत शिजवा. उकडलेले काळे हरभरे घालून चांगले मिसळा.
हरभरे उकडताना राहिलेले पाणी आणि आवश्यकतेनुसार आणखी पाणी घालून पातळ रस्सा तयार करा. मंद आचेवर १५ ते २० मिनिटे उकळू द्या. वर तेलाचा लालसर थर दिसू लागला की तरी तयार झाली असे समजावे.
पोहे स्वच्छ धुऊन त्यातील अतिरिक्त पाणी काढून टाका आणि सुमारे १० मिनिटे बाजूला ठेवा.
कढईत तेल गरम करून शेंगदाणे भाजून घ्या. त्याच तेलात मोहरी, कढीपत्ता, हिरव्या मिरच्या आणि कांदा परतून घ्या. नंतर हळद आणि मीठ घालून त्यात पोहे मिसळा. काही मिनिटे शिजवल्यानंतर लिंबाचा रस आणि भाजलेले शेंगदाणे घाला.
सर्व्हिंग प्लेटमध्ये गरमागरम पोहे घ्या. त्यावर भरपूर प्रमाणात तयार केलेली तरी घाला. वरून बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर आणि सेव भुरभुरा. अशा प्रकारे तयार होतात अस्सल नागपुरी तरी पोहे!