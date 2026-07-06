/5 जणांचं कुटुंब रहस्यमयरित्या गायब... नागपुरमधल्या प्रकरणाचं गूढ वाढलं; सर्वांचे मोबाईल बंद, पण लास्ट लोकेशन...

नागपूरच्या धंतोली परिसरातील एकाच कुटुंबातील पाचजण अचानक बेपत्ता झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे परिसरात खळबळ उडाली असून धंतोली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. मात्र अचानक हे पाचजण गेले कुठे याबद्दलच गूढ अद्यापही कायम असून स्थानिकांमध्ये उलट-सुलट चर्चा सुरु आहेत.
धंतोली परिसरात तक्रारदार 71 वर्षीय श्यामसुंदर परसवानी यांचे कुटुंब राहते. त्याच ठिकाणी त्यांचे दिवंगत भाऊ सुरेश परसवानी यांच्या कुटुंबातील सदस्य राहतात. यात 57 वर्षीय हर्षा परसवानी, 42 वर्षीय जितेंद्र परसवानी, 40 वर्षीय इशिता, 21 वर्षीय खुशी आणि 12 वर्षीय कृष्णा यांचा समावेश आहे. 24 जूनपासून सुरेश परसवानी यांच्या कुटुंबातील पाचही सदस्य अचानक घरातून निघून गेले त्यानंतर ते परतलेच नाही,एका सदस्यावर कर्जाचा डोंगर असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
नातेवाईकांसह ओळखीच्या व्यक्तीकडे शोधाशोध करू न ही कोणताही माहिती लागला नसल्याने नखे शामसुंदर परसवाणी यांनी धंतोली पोलीस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल नोंदवली आहे. पोलिसांच्या चौकशीत त्यांचे मोबाईलचे शेवटचे लोकेशन पुणे येथे असल्याचे समोर आले असून कर्जाची परतफेड करता आला नसल्यामुळे ही लोक बेपत्ता झाल्याचा असल्याचे संशय व्यक्त केला जात आहे. पोलीस या प्रकरणामध्ये अधिक तपास करत आहेत.
24 जून रोजी सायंकाळी सुमारे सहा वाजता हे पाच जण घरातून बाहेर पडले. कुणालाही काही सांगितले नाही आणि परत आले नाहीत. त्यांचे सर्व मोबाईल स्विच ऑफ आहेत. नातेवाईकांना संशय आल्यावर 29 जूनला धंतोली पोलिस ठाण्यात श्यामसुंदर परसवानी यांनी तक्रार दाखल केली अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
मोबाईल लोकेशन नुसार शेवटचे ठिकाण पुणे दिसले असून यासंदर्भात नागपूर पोलिसांनी पुणे पोलिसांना माहिती दिली आहे. कुटुंबावर मोठ्या प्रमाणात कर्ज असल्याची माहिती समोर आली आहे. कर्जदारांचा तगादा टाळण्यासाठी ते फरार झाले असण्याची शक्यता पोलिसांकडून तपासली जात आहे. कुटुंबप्रमुख सुरेश परसवानी यांच्या निधनानंतर कुटुंब त्रस्त असल्याचीही चर्चा स्थानिकांमध्ये आहे. अतिरिक्त पोलीस आयुक्त विनिता साहू यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे. तांत्रिक तपास आणि विविध ठिकाणी शोधमोहीम चालू आहे.