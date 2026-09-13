/मुलावर जादूटोणा केल्याचा संशय, सासऱ्याने सूनेला संपवलं, अन् नंतर विहिरीत...

जादूटोण्याच्या संशयातून सासऱ्याकडून सुनेची कुऱ्हाडीने घाव घालत हत्या करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. त्यानंतर सासऱ्याने विहीरीत उडी घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले आहे. लक्ष्मी रविशंकर पाली असे मृत सुनेचे नाव आहे. तर, नत्थुमल पाली असे हत्या करणाऱ्या सासऱ्याचे नाव आहे.
सुनेने जादू टोणा करत मुलाचा जीव घेतला या संशयावरून पछाडलेल्या सासऱ्यानेच सुनेवर कुऱ्हाडीने घाव घालत तिचा खून केल्याची घटना यशोधरा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत घडली आहे. त्यानंतर सासऱ्याने जवळच्या विहीरीत उडी घेऊन आत्महत्येचाही प्रयत्न केला. परिसरातील नागरिकांवर धाव घेत त्याला विहिरीतून बाहेर काढले. याप्रकरणी यशोधरा नगर पोलीस पुढील तपास करत आहे.
नत्थुमल यांचा मुलगा आणि लक्ष्मीचा पती रविशंकर पाली याचे काही वर्षांपूर्वी निधन झाले. तेव्हा पासून लक्ष्मी ही सासऱ्यापासून शेजारीच एका खोलीत वेगळी रहात होती. मात्र आपला मुलगा रविशंकर याच्या मृत्यूला लक्ष्मीच जबाबदार आहे. तिनेच मुलाला जादुटोणा करून संपवल्याचा संशय घेत राग नत्थुमलच्या मनात होता. यावरून सासरा नत्थुमल आणि लक्ष्मीत नेहमी वादही होत होते. याच कारणावरून शुक्रवारी रात्री दोघांत पुन्हा कडाक्याचे भांडण झाले.
शेजाऱ्यांनी मध्यस्थी करत त्यावेळी रात्रीच्या वेळी तात्पुरता तोडगा काढला. दुसऱ्या दिवशी दुपारी पुन्हा नत्थुमलने वाद सुरू केला. संतापाच्या भरात त्याने जवळच पडलेली कुऱ्हाड लक्ष्मीच्या डोक्यात घातली. त्यामुळे गंभीर जखमी झालेल्या सुनेचा घटनास्थळीच मृत्यू झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर नथुलाल यांनी जवळील विहिरीत उडी घेतली.
दरम्यान याबाबत नागरिकांनी पोलिसांना माहिती दिली. अग्निशामन दलाच्या मदतीने नथुलाल यांना विहिरीतून बाहेर काढण्यात आले. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून गंभीर अवस्थेत आहे. जादूटोण्याचा संशयातून सास-याने सुनेच्या हत्येच्या घटनेन सर्वजण हादरली आहे. यशोधरा नगर पोलीस याप्रकरणी पुढील तपास करत आहे.