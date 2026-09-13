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मुलावर जादूटोणा केल्याचा संशय, सासऱ्याने सूनेला संपवलं, अन् नंतर विहिरीत...

सुनेने जादू टोणा करत मुलाचा जीव घेतला या संशयावरून पछाडलेल्या सासऱ्यानेच सुनेवर कुऱ्हाडीने घाव घालत  तिचा खून केल्याची घटना समोर आली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 13, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 03:09 PM IST
मुलावर जादूटोणा केल्याचा संशय, सासऱ्याने सूनेला संपवलं, अन् नंतर विहिरीत...
Image Credit: nagpur crime news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मुलावर जादूटोणा केल्याचा संशय, सासऱ्याने सूनेला संपवलं, अन् नंतर विहिरीत...
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