/नागपूरमध्ये महिलेच्या मृत्यूचे गूढ उकलले, नृत्याचा सराव करुन घरी आली अन्...

नागपूरच्या मानकापूर परिसरातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झालेल्या 38 वर्षीय महिलेच्या पतीला पोलिसांनी अटक केली आहे. शवविच्छेदन अहवालात महिलेचा मृत्यू गळा दाबल्याने झाल्याचे उघड झाले आहे.
मृत महिलेची ओळख ३८ वर्षीय यामिनी कृष्णलाल यादव अशी पटली आहे. यामिनी मानकापूरच्या झिंगाबाई टाकळी भागातील गोविंद सिटी टॉवरमध्ये पती कृष्णलाल यादवसोबत राहत होती. पोलिसांच्या माहितीनुसार, 3 सप्टेंबर रोजी पहाटे 1.30 च्या सुमारास यामिनीचा अचानक मृत्यू झाला. सुरुवातीला मानकापूर पोलीस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती.
यानंतर मेयो रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात आले. शवविच्छेदन अहवालात मृत्यू गळा दाबल्याने झाल्याचे आणि शरीरावर जखमांच्या खुणा असल्याचे उघड झाले. मृत महिलेचा मोठा भाऊ, राजेंद्र यादव यांच्या तक्रारीनंतर, पोलिसांनी तिचा पती, कृष्णलाल यादव याच्या विरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल केला.
पोलिसांनी आरोपी पती, 41वर्षीय कृष्णलाल शिवराम यादव याला 4 सप्टेंबर रोजी पहाटे 1.10 च्या सुमारास अटक केली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपीची यापूर्वी कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही.
प्राथमिक माहितीनुसार, गणेशोत्सवादरम्यान यादव कुटुंब राहत असलेल्या फ्लॅटमध्ये महिला रात्री 10 ते 12 या वेळेत नृत्याचा सराव करत होत्या. घरी परतल्यानंतर पतीने तिला जेवणासाठी बोलावले. मात्र, आधीच थकलेल्या पत्नीने नकार दिला आणि त्यालाच जेवायला सांगितले. या प्रतिक्रियेमुळे संतापलेल्या पतीने तिला बेदम मारहाण केली, ज्यामुळे तिचा मृत्यू झाला.
अमरावती शहरातील 17 वर्षीय अल्पवयीन तरुणीची हत्या प्रकरणात आरोपी आनंद भड नामक तरुणाची राजापेठ पोलिसांनी अमरावती शहरातील प्रमुख रस्त्यातून धिंड काढली आहे. त्यामुळे या नराधम तरुणाला भर चौकात फाशी देण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी आरोपी आनंद भड यांने अल्पवयीन तरुणीवर चाकूने वार करून तिची भर चौकात हत्या केल्याने शहरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे आता पोलिसांनी या आरोपीला घटनास्थळी नेत धिंड काढत नागरिकांच्या मनातील भीती कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दरम्यान या आरोपीला न्यायालयाकडून चार दिवस पोलीस कोठडी सुनावली असून पोलीस आरोपीची करणार चौकशी करत आहे. तसेच आरोपीने तरुणीची हत्या का केली या घटनेचे सविस्तर कारण पोलिसांना लवकरच समजणार आहे.