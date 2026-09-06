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नागपूरमध्ये महिलेच्या मृत्यूचे गूढ उकलले, नृत्याचा सराव करुन घरी आली अन्...

नागपूरमध्ये एक धक्कादायक घटना सुरू आली आहे. पत्नीच्या मृत्यूचे गूढ अखेर उकलले आहे. पोलिसांनी पतीला अटक केली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 06, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 01:47 PM IST
नागपूरमध्ये महिलेच्या मृत्यूचे गूढ उकलले, नृत्याचा सराव करुन घरी आली अन्...
Image Credit: nagpur news today

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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नागपूरमध्ये महिलेच्या मृत्यूचे गूढ उकलले, नृत्याचा सराव करुन घरी आली अन्...
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