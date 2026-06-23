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नागपूर हादरलं! मदरशामध्ये अल्पवयीन मुलांवर अनैसर्गिक अत्याचार; रात्री 3 वाजता शिक्षकाने...

राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरमधून धक्कादायक माहिती समोर आली असून या प्रकरणामध्ये राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी तक्रार दाखल केली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 23, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:30 PM IST
नागपूर हादरलं! मदरशामध्ये अल्पवयीन मुलांवर अनैसर्गिक अत्याचार; रात्री 3 वाजता शिक्षकाने...

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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