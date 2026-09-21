/शेतातील मंदिरात आसरा घेतला अन् काळाने घाला घातला, दोन सख्ख्या भावांचा दुर्दैवी मृत्यू

नागपूरच्या कळमेश्वर तालुक्यातून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. शेतातील मंदिरात आसरा घेणे दोन सख्ख्या भावांच्या जीवावर बेतले आहे. कळमेश्वर तालुक्यातील तिष्टी येथे दोन सख्ख्या भावांचा दुर्देवी मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली असून कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे.
नागपूर जिल्ह्याचा कळमेश्वर परिसरातील तिष्टीत वीज कोसळून दोन सख्ख्या भावांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तिष्टी गावालगतच्या शेतातील माता माय मंदिरावर वीज कोसळली. तेव्हा या मंदिरात आसरा घेतलेल्या टिबुराज राजेंद्र कानफाडे वय 65 आणि लक्ष्मण घनश्याम कानफाडे वय 53 अशी मृत भावांची नावे आहेत. दोन्ही भाऊ शेतात जनावरे चारत असताना अचानक पावसाला सुरुवात झाली. विजांचा कडकडाट सुरू झाल्याने पावसापासून बचावासाठी दोघांनी शेतातील मंदिरात आसरा घेतला.
दोन्ही भाऊ मंदिरात थांबलेले होते. मात्र त्याचवेळी मंदिर परिसरात वीज कोसळल्याने दोन्ही भावांचा जागीच मृत्यू झाला. संध्याकाळ झाली तरी दोन्ही भाऊ अद्याप परतले नसल्याने नातेवाईक आणि ग्रामस्थांकडून शोध सुरू झाला. शोध घेत असताना दोन्ही भाऊ मंदिरात मृतावस्थेत आढळून आले.
एकाच कुटुंबातील दोन सख्ख्या भावांचा मृत्यू झाल्याने कानफाडे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. दोन्ही भाऊ मेहनती आणि कष्टाळू शेतकरी म्हणून परिसरात परिचित होते. मोहपा पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला तसंच, दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेऊन कळमेश्वर ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात येणार आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर तालुक्यात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस कोसळला. यावेळी एका घटनेत वीज पडून एकाचा मृत्यू तर झाड कोसळल्याने एक जखमी तर एकाचा मृत्यू झाला आहे. सर्वोदय नगरात वीज पडून 24 वर्षीय साहिल सत्तार शहा यांचा मृत्यू, शिवाजी चौकात आंब्याचे झाड कोसळून 43 वर्षीय मुस्ताक गुलाम शेख यांचा मृत्यू झाला आहे. तर, झाड कोसळण्याच्या घटनेत सचिन दिय्येवार जखमी झाले असून हाताला गंभीर दुखापत झाली आहे. दोन्ही मृतक नातेवाईक असल्याची माहिती समोर येतेय.