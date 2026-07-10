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चालता चालता घातला 3 लाखांचा गंडा! 'आई जगदंबा रुसली, 50 पावले पुढे जा आणि...', महिलेसोबत घडलेला विचित्र प्रकार CCTV मध्ये कैद

रस्त्याने चालत असतानासुद्धा तुमच्यासोबत फसवणूक होऊ शकते असं सांगितलं तर तुमचा विश्वास बसणार नाही पण असं घडलंय आणि हे सारं सीसीटीव्हीमध्ये रेकॉर्ड झालंय

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 10, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:19 AM IST
चालता चालता घातला 3 लाखांचा गंडा! 'आई जगदंबा रुसली, 50 पावले पुढे जा आणि...', महिलेसोबत घडलेला विचित्र प्रकार CCTV मध्ये कैद
Image Credit: सगळा घटनाक्रम सीसीटीव्हीमध्ये कैद झालाय (फोटो सीसीटीव्ही फुटेजवरुन साभार)Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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चालता चालता घातला 3 लाखांचा गंडा! 'आई जगदंबा रुसली, 50 पावले पुढे जा आणि...', महिलेसोबत घडलेला विचित्र प्रकार CCTV मध्ये कैद
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