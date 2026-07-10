चालता चालता घातला 3 लाखांचा गंडा! 'आई जगदंबा रुसली, 50 पावले पुढे जा आणि...', महिलेसोबत घडलेला विचित्र प्रकार CCTV मध्ये कैद

नागपुरमधील इमामवाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अंधश्रद्धेचा आधार घेत दोघांनी एका वृद्ध महिलेची तब्बल 3 लाख 5 हजार रुपयांच्या सोन्याच्या दागिन्यांसह मोबाईलची फसवणूक केल्याची धक्कादायक घटना घडली. विशेष म्हणजे हा विचित्र प्रकार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे.
पीडित महिला आपल्या मुलीच्या घरी जात असताना एका अनोळखी इसमाने त्यांना अडवून, 'तुमच्यावर मोठे संकट आहे... आई जगदंबा रुसली आहे', असे सांगत संवाद सुरू केला. दरम्यान, दुसरा अनोळखी इसम तेथे आला आणि आपल्या आईच्या आजाराबाबत बनाव करून पहिल्या इसमाच्या बोलण्याला दुजोरा दिला. या प्रकारामुळे वृद्ध महिलेचा दोघांवर विश्वास बसला.
यानंतर दोघांनी महिलेला गोड बोलून तिच्याकडील सोन्याचे दागिने आणि मोबाईल एका पिशवीत ठेवण्यास सांगितले. तसेच, "50 पावले पुढे जा आणि मागे वळून पाहू नका," असे सांगितले. काही क्षणांतच दोघेही दागिने व मोबाईल असलेली पिशवी घेऊन फरार झाले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच महिलेने इमामवाडा पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदवून त्यांचा शोध सुरू केला आहे.
पोलिस निरीक्षक जयवंत पाटील यांना या घटनेची माहिती दिली आहे. 8 जुलै रोजी सकाळी दहा वाजता ही घटना घडल्याचं पाटील यांनी सांगितलं आहे. मुलीच्या घरीच्या जाताना अनोखळी व्यक्ती आला आणि त्याने बोलण्यात त्यांना गुंग केलं. तुमच्यावर मोठं संकट येणार आहे असं सांगत आई जगदंबा तुमच्यावर रुसल्याचा दावा केला. हा इसम महिलेशी बोलत असतानाच त्या ठिकाणी दुसरी व्यक्ती तिथे आली. त्या व्यक्तीला या पहिल्या व्यक्तीने तुझी आई आजारी असल्याचं महिले समोर सांगितलं. दुसऱ्या व्यक्तीने खरोखर माझी आई आजारी आहे हे तुम्हाला कसं समजलं? असा सवाल करत आता काय करु वगैरे विचारलं. महिलेसमोर हा संवाद झाल्याने तिचा या दोघांवर विश्वास बसला आणि ती त्यांच्या जाळ्यात अडकल्याची माहिती, पाटील यांनी दिली.
महिलेचा या दोघांवर विश्वास बसल्यावर त्यांनी तिच्या हातातील चार बांगड्या आणि गळ्यातील माळ तसेच मोबाईल पिशवीत ठेवण्यात सांगितलं. ती पिशवी आम्हाला देऊन मागे न बघता पुढे 50 पावलं जा असं सांगितलं. ही महिला 50 पावलं पुढे गेली आणि तिने मागे वळून पाहिलं असता हे दोघे तिचे दगिने आणि मोबाईल घेऊन पसार झाल्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचं महिलेच्या लक्षात आल्याचं पाटील यांनी सांगितलं.
चालता चालता घातला 3 लाखांचा गंडा! 'आई जगदंबा रुसली, 50 पावले पुढे जा आणि...', महिलेसोबत घडलेला विचित्र प्रकार CCTV मध्ये कैदhttps://t.co/5h1FfIgviF < येथे वाचा नेमकं व्हिडीओत दिसणारा प्रकार आहे काय...#Nagpur #Crime #rimeNews #gold #cctv pic.twitter.com/8F59fVklYd— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) July 10, 2026
अशाप्रकारे अंधश्रद्धा, धार्मिक भीती किंवा संकटाचे कारण सांगून फसवणूक करणाऱ्या भामट्यांपासून सावध राहावे. कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीच्या सांगण्यावरून मौल्यवान वस्तू त्यांच्या ताब्यात देऊ नयेत, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.