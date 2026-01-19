English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • नागपूर
  • सत्तेसाठी सुरू असलेला संधीसाधूपणा आणि..., फडणवीसांच्या खास माणसाचा लेटरबॉम्ब! 13 मे नंतर मी...

'सत्तेसाठी सुरू असलेला संधीसाधूपणा आणि...', फडणवीसांच्या खास माणसाचा लेटरबॉम्ब! '13 मे नंतर मी...'

Devendra Fadnavis Colse Aid: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दाओसला असतानाच हे पत्र समोर आलं असून थेट तारखेचा उल्लेख करत या पत्रामध्ये निवृत्तीची घोषणा करण्यात आली आहे. नेमकं कोणी आणि काय म्हटलंय पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 19, 2026, 11:01 AM IST
'सत्तेसाठी सुरू असलेला संधीसाधूपणा आणि...', फडणवीसांच्या खास माणसाचा लेटरबॉम्ब! '13 मे नंतर मी...'
खुलं पत्र चर्चेत (प्रातिनिधिक फोटो)

Devendra Fadnavis Colse Aid: महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीसमोर एकीकडे मुंबईसहीत राज्यातील 23 महानगरपालिकांमध्ये महापौर म्हणून कोणाला बसवायचं असा प्रश्न असतानाच नागपूरमधून एक वेगळेच वृत्त समोर आलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय आमदार संदीप जोशींनी आपल्या राजकीय वाटचालीला पूर्वविराम देत असल्याचं जाहीर केलं आहे. नागपूरचे माजी महापौर असलेल्या संदीप जोशींनी एक खुलं पत्र लिहून आपल्या मनातील खंत बोलून दाखवताना राजकारण का सोडतोय हे सांगितलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सत्तेसाठी सुरू असलेलं पक्षांतर, संधीसाधूपणा  आणि वाढलेली  स्पर्धा सामान्य मतदारांचा निष्ठावान कार्यकर्त्यांना  अस्वस्थ करणारी असल्याचं मत संदीप जोशींनी व्यक्त केलं आहे. त्यांनी फडणवीसांना लिहिलेल्या 'आता मला थांबायचंय!' या मथळ्याखालील पत्रात काय म्हटलं आहे पाहूयात, त्यांच्याच शब्दांमध्ये...

नमस्कार,
हे पत्र लिहिण्याचा निर्णय सहज घेतलेला नाही. राजकारण ही माझ्यासाठी नेहमीच पद किंवा प्रतिष्ठेपेक्षा वेगळी, समाजसेवेची आणि निष्ठेची वाट होती. मात्र आज सत्तेसाठी सुरु असलेले पक्षांतर, संधीसाधूपणा आणि वाढलेली स्पर्धा सामान्य मतदारांसह निष्ठावान कार्यकर्त्यांनाही अस्वस्थ करत आहे. मर्यादित जागा आणि वाढलेल्या अपेक्षांमुळे कुणीच थांबायला तयार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आजही मी स्वतःला भाजपचा एक सामान्य कार्यकर्ता मानतो, पण हे चित्र पाहता आता आपणच थांबावे, असा विचार मनात पक्का होत गेला आहे... आणि तोच निर्णय या पत्रातून मांडत आहे.

मी आता 55 वर्षांचा झालो आहे. स्वतःची जागा रिक्त करणं आणि तरुण रक्ताला समोर जाऊ देणं हे सुद्धा आवश्यक आहे. त्यामुळे माझ्या पुढील राजकीय वाटचालीला मी पूर्ण विचारांती पूर्णविराम देत आहे. पक्षाने मला मोठे केले याची मला जाणीव आहे. त्यामुळे या पक्षाचे शीर्षस्थ नेतृत्व खासदार नितीन गडकरी, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माफी मागून मी आज हा निर्णय जाहीर करीत आहे.

माझ्या विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाची मुदत, अर्थात आमदारकी, 13 मे रोजी संपुष्टात येत आहे. ही मुदत पक्षाने दिलेली जबाबदारी समजून मी पूर्ण करणार आहे. आमदार म्हणून माझ्यावर असलेली सर्व घटनात्मक, नैतिक आणि सार्वजनिक कर्तव्ये मी पूर्ण जबाबदारीने पार पाडेन. 13 मे नंतर पक्षाला मी आमदारकी मागणार नाही किंवा पक्षाने दिली तरी नम्रपणे त्यास नकार देईन. एखाद्या सामान्य, तरुण कार्यकर्त्याला अथवा पक्ष निर्णय घेईल त्या व्यक्तीला ती द्यावी. 13 मे नंतर मी पूर्णपणे सक्रीय राजकारणातून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेत आहे. हा निर्णय कोणत्याही क्षणिक भावनेतून नाही, तर सखोल विचारांती घेतलेला आहे. यापुढे मी सर्वसामान्य सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून आयुष्य जगेन आणि सर्वसामान्यांची सेवा आणि त्यांच्यासाठी कार्य करत राहीन.

राजकारणातून निवृत्त होण्याचा हा निर्णय माझ्या कुटुंबासाठी, माझ्यावर प्रेम करणाऱ्या स्नेहीजनांसाठी आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसाठी धक्का देणारा आहे, याची मला पूर्ण जाणीव आहे. या सर्वांची मी मनापासून माफी मागतो आणि अत्यंत नम्रपणे हा निर्णय जाहीर करतो.

संदीप जोशी यांनी 13 मे नंतर  सक्रिय राजकारणातून संपूर्णपणे निवृत्त होणार असल्याचं जाहीर केलं असतानाही आता पक्ष यावर काय प्रतिक्रिया देतोय हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
CM Devendra Fadnavisresignactive politicsnagpur

इतर बातम्या

महापालिकेवर कोळी बांधवांचा आवाज! एकदा पाहा नवनिर्वाचित नगरस...

महाराष्ट्र बातम्या