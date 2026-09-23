/तब्बल 58 वर्षांचा भाजपचा गड 2020 मध्ये काँग्रेसने भेदला; नागपूर पदवीधर मतदारसंघ पुन्हा काबीज करण्याचा प्लान

अमर काणे, झी 24 तास, नागपूर : नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची घोषणा होताच भाजप आणि काँग्रेसमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. तब्बल 58 वर्षांचा भाजपचा बालेकिल्ला 2020 मध्ये काँग्रेसने भेदला. अभिजीत वंजारी यांनी भाजपचे संदीप जोशी यांचा पराभव करत विजय मिळवला. आता गमावलेला गड पुन्हा मिळवण्यासाठी भाजपने मोर्चेबांधणी सुरू केलीय.
वंजारी पुन्हा एकदा विजयासाठी सज्ज आहेत. भाजपमध्ये उमेदवारीसाठीही चुरस आहे. नागपूर पदवीधर मतदारसंघ तब्बल 58 वर्षांचा भाजपचा गड 2020 मध्ये काँग्रेसने भेदला. आता पुन्हा एकदा हा गड काबीज करण्यासाठी भाजपने जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केलीय. काँग्रेसकडून विद्यमान आमदार अभिजीत वंजारी पुन्हा एकदा मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे नागपूर पदवीधर मतदारसंघात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
2020 ची निवडणूक या मतदारसंघासाठी निर्णायक ठरली. काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी यांनी भाजपचे संदीप जोशी यांचा पराभव केला. वंजारी यांना 61 हजार 701 मतं मिळाली. तर संदीप जोशी यांना 42 हजार 792 मतं मिळाली. असा तब्बल 18 हजार 910 मतांचा फरक राहिला. आणि सलग 58 वर्षांचं भाजपचं वर्चस्व संपलं.
1978 मध्ये गंगाधर फडणवीस या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. त्यानंतर नितीन गडकरी यांनी या मतदारसंघातून विधानपरिषदेत 1990,1996,2002, 2008 मध्ये निवडून आले होते. 2014 मध्ये भाजपाचे अनिल सोले या मतदारसंघात निवडून आले. मात्र, 2020 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी यांनी विजय मिळवला आता भाजपसमोर गमावलेला गड परत मिळवण्याचं आव्हान आहे. मात्र त्याआधीच भाजपमध्ये उमेदवारीसाठी चुरस पाहायला मिळत आहे.
माजी आमदार सुधाकर कोहळे यांच्याकडे मतदार नोंदणी प्रमुखाची जबाबदारी होती. त्यामुळे या मतदारसंघासाठी ते प्रबळ दावेदार मानले जात आहे. माजी आमदार अनिल सोले यांनीही तयारी सुरू केली. गेल्या निवडणुकीत आमदार असतानाही त्यांना उमेदवारी देण्यात आली नव्हती. त्यावेळी संदीप जोशी यांना तिकीट देण्यात आलं होतं. याशिवाय सुधीर दिवे हेदेखील भाजपकडून तिकिटासाठी दावेदार आहेत.
भाजपकडून गमावलेला मतदारसंघ पुन्हा मिळवण्याचा दावा होत आहे. पूर्व विदर्भातील 6 जिल्ह्यांमध्ये भाजपचं संघटन आहे. या संघटनाच्या जोरावर विजय मिळेल असा विश्वास सुधाकर कोहळे यांनी व्यक्त केला. दुसरीकडे काँग्रेसकडूनही आत्मविश्वास व्यक्त केला जात आहे. विद्यमान आमदार अभिजीत वंजारी यांनी पुन्हा विजयाचा दावा केला.
नागपूर पदवीधर मतदारसंघाबरोबरच अमरावती शिक्षक मतदारसंघाचाही मुद्दा काँग्रेसकडून मांडला जात आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दोन्ही जागा काँग्रेसने लढाव्यात असा आग्रह धरला. नागपूर पदवीधर मतदारसंघात काँग्रेसला यश मिळेल असा दावाही त्यांनी केला. या सगळ्या राजकीय हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर 27 ऑक्टोबरला नागपूर पदवीधर मतदारसंघाची लढत अधिक रंगतदार होणार आहे.