Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /नागपूर
  • /तब्बल 58 वर्षांचा भाजपचा गड 2020 मध्ये काँग्रेसने भेदला; नागपूर पदवीधर मतदारसंघ पुन्हा काबीज करण्याचा प्लान

तब्बल 58 वर्षांचा भाजपचा गड 2020 मध्ये काँग्रेसने भेदला; नागपूर पदवीधर मतदारसंघ पुन्हा काबीज करण्याचा प्लान

58 वर्षांचा गड 2020 मध्ये काँग्रेसने भेदला. आता तोच गड पुन्हा सर करण्यासाठी भाजपची मोर्चेबांधणी सुरू आहे. तर दुसरीकडे गड राखण्यासाठी काँग्रेसकडूनही ताकद लावली जात आहे. भाजपमध्ये तिकिटासाठी चुरस. काँग्रेसकडून विद्यमान आमदाराचा दावा केला जात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 23, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:52 PM IST
तब्बल 58 वर्षांचा भाजपचा गड 2020 मध्ये काँग्रेसने भेदला; नागपूर पदवीधर मतदारसंघ पुन्हा काबीज करण्याचा प्लान

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना महिन्याला किती पगार मिळतो? आकडा पाहून शॉक व्हाल
2
3
4
5