/20 तास लैंगिक छळ... ठाण्यातील उच्चभ्रू कुटुंबातील मुलाचे हादरवणारे कृत्य; अल्पवयीन मैत्रिणीला रुममध्ये कोंडलं अन्...

नागपूरमध्ये एक हादरवणारी घटना समोर आली आहे. ठाण्यातील गर्भश्रीमंत कुटुंबातील तरुणाने हादरवून सोडणारे कृत्य केले आहे. सोशल मीडियावरील मैत्रीचा फायदा घेत एका तरुणीवर विकृत लैंगिक अत्याचार व बेदम मारहाण केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे.
सोशल मीडियावर झालेली मैत्रीतून अल्पवयीन मुलीला हॉटेलमध्ये बोलवले त्यानंतर तिथे तिला बेदम मारहाण व लैंगिक छळ करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी हा मुळचा ठाण्यातील असून तो नागपुरात आला होता. येथे त्याने त्याच्या इंस्टाग्राम फ्रेंड आणि गेमिंग पार्टनरने असलेल्या मैत्रिणीचा लैंगिक छळ आणि मारहाण केल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे.
धक्कादायक म्हणजे, आरोपीने 16 वर्षांच्या पिडीत तरुणीला बेदम मारहाण केली. तिच्या शरिरावर चाकूने वार केले तसंच, तिचे हात बांधून विकृत लैंगिक कृत्य करत तिचा अतोनात छळ केला. सलग 20 तास तिला एका खोलीत डांबून ठेवत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले. इतकंच नव्हे तर तिला जीवे मारण्याची धमकी देत तिला शारिरीक व मानसिक त्रास दिला.
चार वर्षांपूर्वी पीडित तरुणी व आरोपीची ऑनलाइन गेमच्या माध्यमातून ओळखा झाली होती. आरोपी हा ठाण्याचा रहिवाशी असून त्याचे वय 19 वर्षे इतके आहे. त्यांची सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मैत्री झाली होती. आरोपी हा ठाण्यातील एका सुखवस्तु कुटुंबातील असून तो एका सुप्रसिद्ध डॉक्टरचा मुलगा आणि महाराष्ट्रातील एका वरिष्ठ पोलिसाचा पुतण्या असल्याचे सांगितले जाते.
आरोपी तरुणाने आकाश मेहरा या खोट्या नावाखाली पीडित मुलीशा चॅटिंगद्वारे मैत्री केली होती. त्यानंतर एका वर्षात तो दोनदा नागपूरला आला होता. त्यानंतर वेगवेगळे आमिष दाखवून तिचा विश्वास संपादन केला होता. पीडित तरुणी रविवारी सकाळी तिच्या मैत्रिणीच्या घरी जात असल्याचे सांगून घराबाहेर पडली होती. त्यानंतर आरोपीने तिला दिघोरीतील रुमवर नेले होते.
आरोपीने जीवे मारण्याची धमकी देऊन तिला डांबून ठेवत तिला भयावह शारीरिक आणि मानसिक त्रास दिला. तिच्यावर अत्याचार केला. दरम्यान, 20 तास उलटून देखील मुलगी परत न आल्याने तसेच तिचा फोन लागत नसल्याने तिच्या उच्चपदस्थ वडिलांनी हुडकेश्वर पोलिस ठाण्यात एफ आय आर दाखल केली होती.
तक्रार दाखल होताच पोलिसांनी तपास करत दिघोरीवरील त्या रुमवर धाड टाकली आणि तरुणीची सुटका केली. पोलिसांनी तिची सुटका केल्यानंतर सलंग दोन दिवस आरोपीकडून मिळालेल्या यातनांमुळे मुलगी मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या पुरती कोलमडली असल्याचे आढळले आहे. तिच्यावर उपचार सुरू असून, आरोपीविरुद्ध भारतीय न्यायसंहिता तसेच बालसंरक्षण कायद्यान्वये गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गुन्ह्याशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक पुरावे तसेच वैज्ञानिक पुरावे, डीएनए, फिंगर प्रिंट्स आणि इतर भौतिक पुरावे संकलित करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. आरोपीला न्यायालयात हजर करून दोन दिवसांचा पीसीआर मिळविला आहे