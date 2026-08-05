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20 तास लैंगिक छळ... ठाण्यातील उच्चभ्रू कुटुंबातील मुलाचे हादरवणारे कृत्य; अल्पवयीन मैत्रिणीला रुममध्ये कोंडलं अन्...

सोशल मीडियावर झालेली मैत्रीतून अल्पवयीन मुलीला तिच्या मित्राने हॉटेलमध्ये नेऊन बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 05, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:03 AM IST
20 तास लैंगिक छळ... ठाण्यातील उच्चभ्रू कुटुंबातील मुलाचे हादरवणारे कृत्य; अल्पवयीन मैत्रिणीला रुममध्ये कोंडलं अन्...
Image Credit: nagpur horror 19 year old kidnap and physically torture his minor girlfriend for 20 hrs

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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