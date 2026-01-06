नागपूरचा गड काँग्रेस पुन्हा काबिज करणार की भाजपच पालिकेवर फडकवणार भगवा? काय आहे दोन्ही पक्षाची रणनिती?

Nagpur Mahanagar Palika Nivadnuk (अमर काणे झी 24 तास नागपूर) : नागपूर महापालिकेत भाजप-शिवसेनेनं एकत्रित लढण्याचा निर्णय घेतलाय. तर काँग्रेसनं देखील स्वबळाचा नारा दिलाय. मात्र, 50 टक्के सिटिंग नगरसेवकांचं तिकीट भाजपनं कापल्यामुळे पक्षामध्ये अतंर्गत नाराजीचा सूर आहे. त्यामुळे याचा या निवडणुकीत भाजपला फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतीय. मात्र, नव्या चेह-यांना संधी दिल्याची भाजपची रणनीती किती यशस्वी ठरणार ते पाहणं देखील तितकच महत्त्वाचं ठरणार आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचा गड असलेल्या नागपूर महापालिकेची निवडणुकीत काँटे की टक्कर पाहायला मिळणार आहे. भाजपनं नागपुरात मोठ्या प्रमाणावर नव्या चेह-यांना संधी दिलीय. तसंच 2017 मध्ये निवडून आलेले जवळपास 50 टक्के नगरसेवकांचं तिकीट भाजपनं कापलंय, त्यामुळे नागपुरात भाजपात नाराजी लाट दिसतेय, मात्र, नागपुरात नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुळेंसारख्या दिग्गज नेते मैदानात उतरल्यानं नागपूर महानगरपालिकेवर भाजपचाच झेंडा फडकणार असल्याचं मत भाजप नेत्यांनी व्यक्त केलंय.
एकेकाळी काँग्रेसचा गड असलेल्या नागपुरात मागील तीन टर्मपासून भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे भाजपच्या पराभव करण्याचं मोठं आव्हान काँग्रेससमोर आहे. मात्र भाजपत असलेल्या नाराजीचा काँग्रेसला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे यावेळी काँग्रेस तिकीट वाटपापासून, बंडखोरी क्षमवण्यामध्ये बऱ्यापैकी यशस्वी झालीय. त्यामुळे काँग्रेस 100 प्लस जागा पालिकेत जिंकणार असल्याचा विश्वास काँग्रेस नेते अभिजीत वंजारींनी व्यक्त केलाय.
अनेक ठिकाणी शिवसेना आणि भाजपमध्ये फाटलंय. मात्र, मुंबईप्रमाणे नागपुरात देखील भाजप-शिवसेनेची युती झाल्याचं पाहायला मिळालं.
भाजप 143 जागांवर लढतंय
शिवसेना - 8
काँग्रेस - 151
शिवसेना UBT - 28
बसपा- 82
राष्ट्रवादी SP - 67
राष्ट्रवादी - 80
नागपूर महापालिकेत 2017 मध्ये बसपाची चांगलीच ताकद दिसून आली होती. बसपानं तब्बल दहा जागा जिंकल्या होत्या, तर 22 जागांवर बसपाचे उमेदवार दुसऱ्या स्थानावर राहिले होते, यंदाही सत्तेचे समीकरण आमच्या सभोवतालीच फिरतील असा दावा बसपा कडून करण्यात येतोय.
2017 मध्ये भाजपनं नागपूर पालिकेवर एकहाती सत्ता मिळवली होती.
भाजपनं 108 जागांवर विजय मिळवला होता.
काँग्रेस - 29
बसपा - 10
राष्ट्रवादी - 1
शिवसेना - 1
अपक्ष - 1
नागपुरात यंदा भाजपला काँग्रेसकडून कडवं आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपमधील अंतर्गत नाराजीचा फटका भाजपला बसू शकतो. नागपुरात काँग्रेसकडे त्यांचा पारंपारिक व्होटबँक आहे, तर भाजपकडे देखील कार्यकर्त्यांची फळी आणि संघटनेची शक्ती आहे. त्यामुळे नागपूरचा गड काँग्रेस पुन्हा काबिज करणार का? की भाजप पुन्हा नागरपूर पालिकेवर भगवा फडकवणार याकडे आता लक्ष लागलंय.