BJP की काँग्रेस; नागपूर महापालिकेवर कोणाची असणार सत्ता? Exit Poll चं कल काय सांगतात?

Nagpur Municipal Corporation Election Exit Poll : महाराष्ट्रातील मुंबईपाठोपाठ अजून कुठल्या महानगरपालिकेकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहेत. 16 जानेवारी 2026 ला महापालिका निवडणुकीचे निकाल समोर येणार आहे. पण त्यापूर्वी एक्झिट पोल समोर आला आहे. यात नागपुरात कमळ फुलणार असल्याचे समोर आले आहेत. गेल्या 20 वर्षांपासून नागपुरातील भाजपची सत्ता कायम राखण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना यश आलं आहे. पाहूयात एझिक्ट पोलने काय भाकीत केलं आहे.
भाजप - 80-90
शिवसेना - 02-03
राष्ट्रवादी AP - 01-02
काँग्रेस - 45-55
शिवसेना UBT - 02-03
राष्ट्रवादी SP - 01-02
मनसे - 00-01
इतर - 08 -10
भाजप - 109-121
शिवसेना - 06-07
राष्ट्रवादी AP - 01-02
काँग्रेस - 22-30
शिवसेना UBT - 01-02
राष्ट्रवादी SP - 00-01
इतर - 02 -04
या एक्झिट पोलनुसार भाजप पाठोपाठ काँग्रेस हा दोन नंबरचा पक्ष ठरणार आहे. नागपुरात खरं तर भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशीच खरी लढत आहे. नागपुरात जर 90 जागा मिळाल्या तरी भाजप महापालिकेवर राज्य करणार आहे. दरम्यान निवडणुकीच्या प्रचारात काँग्रेसने आपण 100 जागांवर विजयी होणार असं म्हटलं होतं. पण या एझिक्ट पोलनुसार ते 50 चा आकडा गाठणेही कठीण असल्याचं दिसत आहे.
दरम्यान 15 जानेवारी 2026 ला झालेल्या मतदानानुसार विदर्भातील अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूरमध्ये किती टक्के मतदान झालं पाहूयात.
एकूण जागा - 151
सत्तास्थापनेसाठी जागा 76
भाजप - 30-35
शिवसेना - 03-04
राष्ट्रवादी AP - 20-25
काँग्रेस - 10-15
शिवसेना UBT - 01-02
राष्ट्रवादी SP - 00-00
मनसे - 00-00
इतर - 12 -17
भाजप - 22-27
शिवसेना - 01-03
राष्ट्रवादी AP - 03-05
काँग्रेस - 22-27
शिवसेना UBT - 03-05
राष्ट्रवादी SP - 00-01
मनसे - 00-00
इतर - 08 -12
भाजप - 45-50
शिवसेना - 01-02
राष्ट्रवादी AP - 03-04
काँग्रेस - 10-15
शिवसेना UBT - 03-05
राष्ट्रवादी SP - 00-00
मनसे - 00-00
इतर - 08 -12
एझिक्ट पोलचे भाकीत खरं तर की मतदाराने कोणाला कौल दिला हे 16 जानेवारी 2026 ला समोर येईल.