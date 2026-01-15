'कोणी हात लावण्याचा प्रयत्न केला तर...'; भाजप उमेदवारावरील जीवघेण्या हल्ल्यानंतर फडणवीसांची मोठी प्रतिक्रिया

Nagpur Municipal Corporation Election 2026 : महाराष्ट्रात आज लोकशाहीचा उत्साह सुरु आहे. पण नागपुरात मतदानाच्या पूर्वसंध्येला प्रभाग 11 मधील भाजपचे उमेदवार आणि माजी नगरसेवक भूषण शिंगणे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. यात त्यांचा हात फ्रॅक्चर झाला आहे, तर चेहऱ्या आणि पायला गंभीर दुखापत झाली आहे. भाजप शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी काँग्रेस उमेदवार चाचेरकर आणि काही काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी हा हल्ला केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दरम्यान घटनेची माहिती मुख्यमंत्र्यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी पोलीस आयुक्तांना हल्लेखोरांवर तात्कार कारवाईची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप नेते - केंद्रीय मंत्री नितीन यांनी भूषण यांच्या घरी जाऊन तब्येतीची विचारपूस केली. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, आमचे उमेदवार भूषण शिंगणे यांच्यावर काँग्रेस पक्षाच्या काही लोकांनी भ्याड हल्ला केला. त्यांचा हात फ्रॅक्चर झाला, डोकं फोडलं...याबद्दल निषेध असून तुम्ही लोकशाहीमध्ये निवडून येत नाही म्हणून ठोकशाही करायची हे योग्य नाही त्यांनी किती हल्ले केले तरी त्याचा परिणाम होणार नाही, या शब्दात त्यांनी विरोधकांवर सुनावणे.
ते पुढे म्हणाले की, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून पोलिसांना इंटेमिशन असूनही त्यांनी कारवाई का केली नाही याची चौकशी होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितलं. नागपूरमध्ये काँग्रेस पक्षाने अतिशय नामचीन गुंडांना तिकीट दिल्याचा आरोपही मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, अशातल्या एका गुंडाने भूषण शिंगणे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला. त्यांच्यावर गाडी चढवण्याचा प्रयत्न केला. या हल्ल्यात अजून काही जण जखमी झाले आहेत. नागपुरात खूप मोठ्या प्रमाणात दहशत पसरवली आहे. कुठल्याही दहशतीला आमचा पक्ष आणि कार्यकर्ते घाबरणार नाही. जनता मतपेटीतून उत्तर दिईल आणि अशा प्रवृत्तींना खपवून घेणार नाही, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
भारतीय जनता पक्षाचा कुठलाही कार्यकर्ताला अशाप्रकारे कोणी हात लावण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही सोडणार नाही, तर शंभर टक्के आम्ही नेस्तनाबूत करू, या शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी सुनावले.
यावेळी दुबार मतदारांच्या आरोपांवर फडणवीस म्हणाले, “दुबार मतदार शोधण्याचं काम इलेक्शन कमिशनने करेल. आत बसलेल्या एजंटने त्यावर आक्षेप घ्यायला हवा. कोणी दुबार मतदान केलं तर आम्हीही त्यावर आक्षेप घेऊ. पण हे मारामारी करणारे कोण आहेत. मतदान कमी झालं पाहिजे, याकरिता केलेला हा प्रयत्न आहे.”