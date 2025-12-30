English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
...अन् शिवसेनेने स्मशानभूमीत जाऊन उमेदवाराला दिला AB फॉर्म, आईच्या पार्थिवावर करत होता अंत्यसंस्कार

Nagpur Municipal Corporation Election: योगेश यांच्या आईवर अंत्यसंस्कार सुरू असताना, अगदी स्मशानभूमीत जाऊन शिवसेनेने आपल्या कार्यकर्त्याला एबी फॉर्म दिला.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 30, 2025, 07:28 PM IST
Nagpur Municipal Corporation Election: महापालिका निवडणुकीसाठी सर्व पक्षांचे उमेदवार ठरले असून, अंतिम याद्या जाहीर झाल्या आहेत. यानंतर सर्व पक्षांमध्ये नाराजीनाट्यही सुरु झालं आहे. कार्यकर्ते, पदाधिकारी आपापल्या पक्षांना जाब विचारत असून, धायमोकळून रडत आहेत. दरम्यान काही ठिकाणी मात्र पक्षांनी आपल्या एकनिष्ठ कार्यकर्त्यांनाच तिकीट दिल्याचं दिसत आहे. नागपुरात तर एकनाथ शिदेंच्या शिवसेनेने स्मशानभूमीत जाऊन उमेदवाराला एबी फॉर्म दिला आहे. 

प्रमुख पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी उमेदवारी मिळावी यासाठी अक्षरश: जीवाचं रान केलं. उमेदवारी मिळाल्यानंतर धावपळ करत अर्ज दाखल केल्याचं चित्र आज अनेक ठिकाणी दिसून आले. मात्र नागपुरातील शिवसेनेच्या एका उमेदवाराला एकाच वेळी आनंद आणि दु:खाचा सामना करावा लागला. एकीकडे पक्षाची उमेदवारी मिळावी यासाठी प्रयत्न करत असताना दुसरीकडे मात्र त्याला आईच्या मृत्यूचा धक्का सहन करावा लागला. योगेश गोन्नाडे असं या शिवसेनेच्या उमेदवाराचं नाव आहे.

एका बाजूला जन्म देणारी आई मृत्यूशय्येवर होती, तर दुसऱ्या बाजूला नगरसेवक पदासाठी पक्षाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी धावपळ आवश्यक होती. मात्र आईच्या मृत्यूच्या धक्क्याने योगेश गोन्नाडे दुःखात होते. यावेळी पक्षानेही आपल्या प्रामाणिक कार्यकर्त्याची कठीण प्रसंगी  जाण ठेवली. 

योगेश यांना मुलगा म्हणून अंत्यसंस्कार आणि इतर सर्व विधी पार पाडायचे असल्याने पक्षाकडून उमेदवारी मिळण्याची अपेक्षाच सोडून दिली. मात्र शिवसेनेने या कठीण प्रसंगी आपल्या एकनिष्ठ कार्यकर्त्यांची आठवण ठेवली. योगेश यांच्या आईवर अंत्यसंस्कार सुरू असताना, अगदी स्मशानभूमीत जाऊन शिवसेनेने आपल्या एकनिष्ठ कार्यकर्त्याला एबी फॉर्म दिले. त्यानंतर योगेश गोन्नाडे यांनी आईच्या अंत्यसंस्काराचे कर्तव्य पार पाडले आणि तीन वाजण्यासाठी काही मिनिट शिल्लक असताना महापालिकेच्या सतरंजीपुरा झोन कार्यालयात जाऊन प्रभाग पाच मधून स्वतःचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला.

कुटुंबात कठीण प्रसंग आलेले असताना मला मिळालेली उमेदवारी हे पक्षाचा आणि दिवंगत आईचा आशीर्वाद असल्याची प्रतिक्रिया योगेश गोन्नाडे यांनी  दिली आहे. आज एका बाजूला आईच्या मृत्यूचा दुःख आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कठीण प्रसंगी पक्षाने आठवण ठेवली, साथ देत उमेदवारी दिली याचा समाधानही असल्याची भावना योगेश यांनी  व्यक्त केली. महत्त्वाचं म्हणजे नागपुरात   भाजप आणि शिवसेना युती झाली असून शिवसेनेला केवळ आठच जागा मिळाल्या आहे.. योगेश यांची मुलगी कृतिका यांनाही शिवसेनेने उमेदवारी दिली आहे.

