English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • नागपूर
  • महापालिकेत वडील शिपाई, आता इथेच मुलगा नगरसेवक; या शहरात बापाच्या कष्टाचं लेकाने केलं सोनं

महापालिकेत वडील शिपाई, आता इथेच मुलगा नगरसेवक; 'या' शहरात बापाच्या कष्टाचं लेकाने केलं सोनं

एका उमेदवाराने बापाच्या कष्टाचं सोनं केलंय. ज्या महापालिकेत वडील शिपाई आहे, तिथेच मुलगा आता नगरसेवक म्हणून जाणार आहे. ही प्रेरणादायी कहाणी आहे गणेश चर्लेवार या विजयी उमेदवाराची...

नेहा चौधरी | Updated: Jan 17, 2026, 04:56 PM IST
महापालिकेत वडील शिपाई, आता इथेच मुलगा नगरसेवक; 'या' शहरात बापाच्या कष्टाचं लेकाने केलं सोनं

आई वडील मुलांच्या भविष्यासाठी अहोरात्र कष्ट करुन त्यांना मोठं करतात. त्यानंतर ही मुलं आपल्या परीने आई वडिलांच्या कष्टाचं सोनं करतात. अशीच एक प्रेरणादायी कहाणी आहे गणेश चर्लेवार या विजयी उमेदवाराची... 16 जानेवारी 2026 ला महाराष्ट्रातील 29 महापालिकेचा निकाल लागला. निकालाने पुन्हा सिद्ध केलं ही राज्यात सर्वात मोठा पक्ष हा भाजप आहे. त्यात नागपूर जे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं होमटाऊनमध्येही त्यांनी घवघवीत यश मिळवलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

याच नागपूर महानगरपालिकेत भाजपचा एका उमेदवारांने विजयाचा गुलाल उधळत वडिलांची छाती अभिमानाने फुलली आहे. नागपूरच्या प्रभाग 31 मधून रेशीमबागसारख्या प्रतिष्ठेच्या आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रभागातून गणेश चर्लेवार यांनी विजयाचा गुलाल उधळला आहे. या पठ्ठ्याची कहाणी ऐकून तुमच्या डोळ्यात पाणी येईल. ज्या नागपूर महानगरपालिकेत वडील शिपाई आहे, तिथे आता गणेश नगरसेवक म्हणून जाणार आहे. ज्या ठिकाणी वडील कर्मचारी म्हणून आपली प्रामणिक सेवा बजावत आहे. त्यामुळे मुलाचा हा विजय म्हणजे मेहनत, चिकाटी, प्रामाणिकपणा, संघटनात्मक निष्ठेचे आणि लोकांसाठी कामं याचं ते उत्तम उदाहरण आहे. 

गणेश यांची ओळख फक्त विजयी उमेदवार म्हणून नाही तर संघटनात्मक कामातून त्याने रेशीमबाग परिसरात चांगला नेता म्हणून आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सक्रिय स्वयंसेवक असून गेल्या अनेक वर्षांपासून सामाजिक, शैक्षणिक आणि संघटनात्मक उपक्रमांत सक्रिय सहभाग पाहिला मिळतो. 

गणेश हा अत्यंत गरीब कुटुंबातून आलेला असून अगदी हलाखीच्या परिस्थितीत आपलं बालपण घालवलं आहे. मेहनत, शांत स्वभाव, शिस्त आणि संघ कार्याच्या बळावर आज गणेश यांनी हे शिखर गाठलं आहे. गणेशच्या राजकारणाची सुरुवात म्हणजे तब्बल 22 वर्ष प्रामाणिकपणे बुथ प्रमुख म्हणून काम केलं. गणेशच्या विजयामुळे कार्यकर्त्यांसह कुटुंबियांच्याही आनंद गगनात मावत नाहीय. वडिलांच्या डोळ्यातही मुलाच्या विजयामुळे पाणी आलंय.

नागपूरमध्ये भाजपने सलग चौथ्यांदा विजय मिळवला आहे. एकेकाळी काँग्रेसचा गड असलेल्या नागपुरात अनेक वर्षांपासून हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो. त्यामुळे हा विजय भाजपसोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीससाठी मोठा मानला जातोय. 

नागपूर महानगरपालिका 2026

एकूण जागा- 151
भाजप- 103
शिवसेना- 02
राष्ट्रवादी- 01
ठाकरे- 02
काँग्रेस- 31
मनसे-00
शरद पवार गट- 00

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
nagpur mahapalikanagpurBJPelectionMahapalika Election

इतर बातम्या

...तर आमचा महापौर होईल; उद्धव ठाकरे यांच्या एका वाक्यामुळे...

महाराष्ट्र बातम्या