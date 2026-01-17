महापालिकेत वडील शिपाई, आता इथेच मुलगा नगरसेवक; 'या' शहरात बापाच्या कष्टाचं लेकाने केलं सोनं

आई वडील मुलांच्या भविष्यासाठी अहोरात्र कष्ट करुन त्यांना मोठं करतात. त्यानंतर ही मुलं आपल्या परीने आई वडिलांच्या कष्टाचं सोनं करतात. अशीच एक प्रेरणादायी कहाणी आहे गणेश चर्लेवार या विजयी उमेदवाराची... 16 जानेवारी 2026 ला महाराष्ट्रातील 29 महापालिकेचा निकाल लागला. निकालाने पुन्हा सिद्ध केलं ही राज्यात सर्वात मोठा पक्ष हा भाजप आहे. त्यात नागपूर जे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं होमटाऊनमध्येही त्यांनी घवघवीत यश मिळवलं आहे.
याच नागपूर महानगरपालिकेत भाजपचा एका उमेदवारांने विजयाचा गुलाल उधळत वडिलांची छाती अभिमानाने फुलली आहे. नागपूरच्या प्रभाग 31 मधून रेशीमबागसारख्या प्रतिष्ठेच्या आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रभागातून गणेश चर्लेवार यांनी विजयाचा गुलाल उधळला आहे. या पठ्ठ्याची कहाणी ऐकून तुमच्या डोळ्यात पाणी येईल. ज्या नागपूर महानगरपालिकेत वडील शिपाई आहे, तिथे आता गणेश नगरसेवक म्हणून जाणार आहे. ज्या ठिकाणी वडील कर्मचारी म्हणून आपली प्रामणिक सेवा बजावत आहे. त्यामुळे मुलाचा हा विजय म्हणजे मेहनत, चिकाटी, प्रामाणिकपणा, संघटनात्मक निष्ठेचे आणि लोकांसाठी कामं याचं ते उत्तम उदाहरण आहे.
गणेश यांची ओळख फक्त विजयी उमेदवार म्हणून नाही तर संघटनात्मक कामातून त्याने रेशीमबाग परिसरात चांगला नेता म्हणून आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सक्रिय स्वयंसेवक असून गेल्या अनेक वर्षांपासून सामाजिक, शैक्षणिक आणि संघटनात्मक उपक्रमांत सक्रिय सहभाग पाहिला मिळतो.
गणेश हा अत्यंत गरीब कुटुंबातून आलेला असून अगदी हलाखीच्या परिस्थितीत आपलं बालपण घालवलं आहे. मेहनत, शांत स्वभाव, शिस्त आणि संघ कार्याच्या बळावर आज गणेश यांनी हे शिखर गाठलं आहे. गणेशच्या राजकारणाची सुरुवात म्हणजे तब्बल 22 वर्ष प्रामाणिकपणे बुथ प्रमुख म्हणून काम केलं. गणेशच्या विजयामुळे कार्यकर्त्यांसह कुटुंबियांच्याही आनंद गगनात मावत नाहीय. वडिलांच्या डोळ्यातही मुलाच्या विजयामुळे पाणी आलंय.
नागपूरमध्ये भाजपने सलग चौथ्यांदा विजय मिळवला आहे. एकेकाळी काँग्रेसचा गड असलेल्या नागपुरात अनेक वर्षांपासून हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो. त्यामुळे हा विजय भाजपसोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीससाठी मोठा मानला जातोय.
एकूण जागा- 151
भाजप- 103
शिवसेना- 02
राष्ट्रवादी- 01
ठाकरे- 02
काँग्रेस- 31
मनसे-00
शरद पवार गट- 00