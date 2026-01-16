English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nagpur Election Winner List : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या बालेकिल्ल्यातील पाहा प्रभागनिहाय विजय उमेदवारांची यादी एका क्लिकवर

Nagpur Municipal Election Winner Candidates List : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचा गड असलेल्या नागपुरात कोण विजय झाला पाहा एका क्लिकवर

नेहा चौधरी | Updated: Jan 16, 2026, 03:16 PM IST
नागपूर महानगरपालिका उमदेवार यादी
         
प्रभाग क्र. प्रवर्ग उमेदवाराचे नाव पक्ष विजयी उमेदवार
     महेंद्र धनविजय भाजप   
     राजरत्न बनसोड काँग्रेस  
  प्रभाग १-अ  कार्तिक लारोकर राष्ट्रवादी   
    जयेश गेडाम बसपा  
    क्षितिज गायकवाड रिपाइं   
     सुषमा चौधरी भाजप   
प्रभाग 1. प्रभाग 1-ब  सुनीता महल्ले काँग्रेस  
    सविता लांडगे बसपा   
    प्रमिला मथरानी  भाजप :   
  प्रभाग 1-क   निर्मला बोरकर काँग्रेस  
     दीपाली बुटे अपक्ष   
    विक्की कुकरेजा भाजप   
    सुरेश जग्यासी काँग्रेस  
  प्रभाग 1- ड  निखिलेश मेश्राम जन बदलाव पार्टी   
     आशिष हाडगे शिवसेना (उबाठा)   
     मंगेश नागदेवे बसपा  
         
     डॉ. सरिता माने भाजप   
    भावना लोणारे काँग्रेस  
   अ.  प्रीती बोदेले  बसपा :  
प्रभाग 2     वर्षा शामकुळे राष्ट्रवादी (शप)  
     सूचना गजभिये आप :  
     नीलिमा गजभिये वंचित आघाडी :  
     ज्योती खांडेकर जय विदर्भ पार्टी:  
     अनिकेत येरखेडे भाजप :  
     दिनेश यादव काँग्रेस:  
   ब गोपाल यादव राष्ट्रवादी :   
     शुभम पडोळे  राष्ट्रवादी (शप):  
    महेश माने बसपा  
     किरणकुमार पाली अपक्ष :  
     अन्सारी हुसैन अपक्ष :  
     नेहा निकोसे भाजप :  
     संगीता पाटील काँग्रेस:  
   क  सीमा आवळे राष्ट्रवादी :  
    वर्षा सहारे  बसपा :   
     प्रिया पाली राष्ट्रवादी (शप):  
     कोमल पाटील,  वंचित बहुजन आघाडी :  
    माया चचाणे प्रहार जनशक्ती :   
     पंकज यादव  भाजप   
     मनीष बनसोड काँग्रेस  
    राष्ट्रवादी : मनोज सांगोळे राष्ट्रवादी   
प्रभाग 2 :  ड   अकबर सय्यद राष्ट्रवादी (शप)  
     उमेश मेश्राम बसपा   
    देवराज वासनिक शिवसेना (उबाठा) :   
    विशाल वैद्य आप :   
    गौतम शेंडे वंचित आघाडी :   
     प्रियांशू शेंडे जन बदलाव पार्टी:  
    श्याम रहांगडाले प्रहार :   
         
     किरण मनपिया भाजप   
     परसराम मानवटकर काँग्रेस :  
प्रभाग 3:  प्रभाग 3:  अ. भावेश वानखेडे  बसपा :   
     विकास साखरे,  शिवसेना(UBT):  
     रेश्मा नंदागवळी MIM :  
     धम्मदीप लोखंडे वंचित :  
    गोपीचंद कुमरे भाजप   
    भाग्यश्री वानखेडे काँग्रेस  
     गणराज खत्री  बसपा  
  प्रभाग 3:  ब  रोशन उईके राष्ट्रवादी   
     ललिता नेताम आप  
    पवन कोये एमआयएम :   
    ममता रामटेके वंचित :   
     कोमल तळवेकर भाजप :  
     विजया हेडाव काँग्रेस :  
     शिवानी तिघरे आप :  
  प्रभाग 3:  क  अन्सारी तसलीम इक्बाल बसपा  
    वैशाली येरपुडे राष्ट्रवादी :   
     शेख सोफिया आसिफ MIA:  
     भाग्यश्री कानतोडे  भाजप   
    शबनम शेख काँग्रेस :   
  प्रभाग 3:  ड   रेश्मा मोहम्मद अन्सारी राष्ट्रवादी (शप):  
     जया मोरे आप :  
    हितेश्वरी पारधी मनसे :   
     मनीषा साहू राष्ट्रवादी  
     अलिशा खान एमआयएम  
         
    भाजप : निरंजना पाटील    
    काँग्रेस : कल्पना गोस्वामी    
  प्रभाग 4 : अ. शिवसेना (UBT): रंजना राजपांडे    
    राष्ट्रवादी : रसिका रोडगे    
    एमआयएम : प्रीती साखरे    
    अपक्ष: वर्षा आडोळे    
         
    भाजप : शेषराव गोतमारे    
    काँग्रेस : विपुल महल्ले    
प्रभाग 4 : प्रभाग 4 : ब राष्ट्रवादी : नंदकिशोर बालपांडे    
    आप : विलास बारस्कर    
     बसपा : असलम शेख,    
    अपक्ष : सचिन खोब्रागडे    
         
    भाजप : मनीषा अतकरे    
    काँग्रेस : चारू भट    
  प्रभाग 4 : क  आप : शमीम बानोइ रसाद मालाधारी    
     मनसे: प्रतिभा श्रीपाद    
    एमआयएम : आसमां बानो शेख इरफान    
    अपक्ष : खान शायदा    
         
    भाजप : रामदास शाहू    
    काँग्रेस : मुद्रिका शर्मा    
  प्रभाग 4 : ड  राष्ट्रवादी : शेख सलाम शेख गफ्फार    
    मनसे : ललित तंडे    
    शिवसेना (उबाठा) : प्रवीण पवनीकर    
    आप : नरेश देशमुख    
         
    भाजप : लक्ष्मी हत्तीठेले    
    काँग्रेस : अंजीला उके    
  प्रभाग 5 :  अ. आप : सिंधू गोडघाटे    
    राष्ट्रवादी : कल्याणी गोंडाणे    
    बसपा : नेहा पिल्लेवान    
         
    शिवसेना : योगेश गोन्नाडे    
  प्रभाग 5 :  ब काँग्रेस : रामा उईके    
    आप : श्याम बोकडे    
    बसपा : कृष्णा भलावी    
         
    भाजप : अभिरुची राजगिरे,    
    काँग्रेस : पूजा वाघमारे    
  प्रभाग 5 : क  राष्ट्रवादी (शप) : पुष्पा किरपाणे,    
    बसपा : प्रभा गुप्ता    
         
     भाजप : संजय चावरे    
    काँग्रेस : घनश्याम निखारे    
    राष्ट्रवादी : महेंद्रकुमार गुप्ता    
  प्रभाग 5 : ड  राष्ट्रवादी (शप): सुरभ दुबे    
    आप : किशन निमजे    
    बसपा : सुनील बॅनर्जी    
     मनसे : प्रमोद सोनकुसरे    
    वंचित  : अनिकेत मेश्राम,     
         
         
     भाजप : मोहिनी रामटेके    
     काँग्रेस : रजनीगंधा वाघमारे    
    आप : नीलय नारनवरे    
  प्रभाग 6 : अ. बसपा : वैशाली नारनवरे,    
    राष्ट्रवादी : रिना लांजेवार    
    IUML : रेखा पाटील    
    बहुजन मुक्ती पार्टी : माया शंभरकर    
    वंचित  : शिल्पा बोधकर,     
    अपक्ष : कुंदा जांभुळकर    
         
    भाजप : भोलानाथ सहारे    
  प्रभाग 6 : ब काँग्रेस : शोएब मो. जलील    
प्रभाग 6 :   बसपा : मो. इब्राहिम तौफिक अहमद    
    आप : संजय चांदेकर,     
    IUML : मो. अन्सारी    
         
    भाजप : अश्विनी सदावर्ते    
    काँग्रेस : कुंदा खोब्रागडे,     
  प्रभाग 6 : क बसपा : वंदना चांदेकर,     
    राष्ट्रवादी : आस्मा अब्दुल मन्नान खान,     
    IUML : कुरैशी सायमा नाज फैय्याज अहमद    
         
    भाजप : राजू बाबरा,     
    काँग्रेस : मोहम्मद शेख    
    आप : प्रशांत मेश्राम    
  प्रभाग 6 : ड  राष्ट्रवादी : एजाज अहमद मुश्ताक अहमद,    
    बसपा : जितेंद्र घोडेस्वार    
    IUML : असलम खान,    
     वंचित बहुजन आघाडी : प्रवेश वासनिक    
         
    भाजप : राखी मानवटकर    
    काँग्रेस : कल्पना द्रोणकर    
  प्रभाग 7 : अ. राष्ट्रवादी : मेघा बावनगडे    
    बसपा : वीरंका भिवगडे    
    PPI : ग्रीष्मा नारनवरे    
    वंचित: नलिनी खांडेकर    
    अपक्ष : भारती कांबळे    
         
    भाजप : ओमप्रकाश इंगळे    
  प्रभाग 7 : ब काँग्रेस : शेख आसिफ सादिक    
    बसपा : शेख मो. जलाल मो. इब्राहिम,    
    शिवसेना (उबाठा) : किशोर ठाकरे    
         
    शिवसेना : मीना तरारे    
    काँग्रेस : पूजा सावरकर    
  प्रभाग 7 : क बसपा : हर्षला जयस्वाल    
    राष्ट्रवादी: नेहा निमगडे    
    वंचित: रोशनी लोणारे    
    अपक्ष : धम्मदीना वाघमारे    
         
    भाजप : नवनीतसिंह तुली    
    काँग्रेस: अभिषेक शंभरकर    
  प्रभाग 7 : ड  राष्ट्रवादी : प्रवीण पाटील    
    बसपा : योगिराज लांजेवार    
    राष्ट्रवादी (शप) महेंद्र भांगे    
    PPI : सुमित कोटांगळे    
    RPI:  ईश्वर मेश्राम    
     वंचित : संदीप सहारे    
         
    भाजप : सुनील तांबे    
    काँग्रेस : विवेक निकोसे    
    राष्ट्रवादी : राजेश माटे    
  प्रभाग 9 : अ.  बसपा : जयंत टेंभुरकर    
    आप : रोशन डोंगरे,    
    PPI  : संकेत भैसारे,    
     भाजप : मनोरमा जैस्वाल    
    काँग्रेस : प्रगती यादव    
  प्रभाग 9 : ब राष्ट्रवादी : प्रीती डकाहा    
    बसपा : अल्का बुर्रेवार    
    अपक्ष : सोफिया शेख    
         
    शिवसेना : प्रतीक्षा चवरे    
    काँग्रेस : मरिस्टेला उसरे    
    राष्ट्रवादी : स्नेहा कनोजिया    
  प्रभाग 9 : क आप : अल्का पोपटकर    
    बसपा : ममता सहारे    
    अपक्ष : लक्ष्मी पाटील    
         
     भाजप : दीपक अरोरा    
     काँग्रेस : गौतम अंबादे    
  प्रभाग 9 : ड  राष्ट्रवादी : निशाद इंदूरकर,    
    बसपा : राजू सहारे    
    वंचित:प्रतीक इंदूरकर    
         
         
    भाजप : शुभ्रलक्ष्मी रामटेके    
  प्रभाग 10 : अ. काँग्रेस : सुनीता तभाने    
    राष्ट्रवादी : ललिता मनोहरे    
    राष्ट्रवादी (शप) : मेघा बनकर    
         
    भाजप : कांचन बक्सेरिया-मसराम    
    काँग्रेस : सरस्वती सलामे    
  प्रभाग 10 : ब राष्ट्रवादी : मनीष मसराम    
     राष्ट्रवादी (शप) : सुजित पेंदाम    
     आप : संदीप कोवे,     
         
    भाजप : वैशाली चोपडे    
    काँग्रेस : सीमा डवरे    
  प्रभाग 10 : क आप : लता बावीस्कर    
    राष्ट्रवादी : श्वेता दोमकुंडवार    
     राष्ट्रवादी (शप) : फरहान परवीन    
         
    भाजप : गिरीश ग्वालबंशी    
  प्रभाग 10 : ड  काँग्रेस : प्रमोदसिंह ठाकूर    
    राष्ट्रवादी : पंकज शुक्ला    
    बसपा : अमित बनसोड    
    आप : मो. मुदस्सिरउद्दिन कातिब    
         
         
     भाजप : संदीप जाधव,    
    काँग्रेस: मंजूषा चाचरकर    
  प्रभाग 11 : अ. राष्ट्रवादी : डॉ. मंगेश मेंढे    
    आप : आशिष जगनीत    
         
    भाजप : संगीता गिहे    
  प्रभाग 11 : ब काँग्रेस : स्नेहल ठाकरे    
    आप: तनुजा घोरमारे    
         
    भाजप : ममता ठाकूर    
  प्रभाग 11 : क काँग्रेस: काईमीन खान    
    राष्ट्रवादी (शप) : सय्यद भैजलउल्ला    
    बसपा : शाहिस्ता अमरीन    
    मनसे : प्रणोती ढोबळे    
         
    भाजप : भूषण शिंगणे    
    काँग्रेस : शैलेश पांडे    
  प्रभाग 11 : ड  मनसे : चंदू लाडे    
     राष्ट्रवादी : ईश्वर बरडे    
    राष्ट्रवादी (शप): गौसुद्दिन सय्यद    
         
         
    भाजप : दर्शनी धवड    
    काँग्रेस : सुकेशनी देशभ्रतार    
  प्रभाग 12 : अ. राष्ट्रवादी (शप) : संगीता मेश्राम    
    बसपा: पुष्पांजली ताकतोडे,     
    वंचित: अनिता गणवीर    
         
    भाजप : मायां इवनाते    
  प्रभाग 12 : ब काँग्रेस : ओमप्रकाश वाढवे    
    अपक्ष : सुधाकर तोडासे    
         
    भाजप : साधना बरडे    
  प्रभाग 12 : क काँग्रेस : अंजली ग्वालबंशी    
    राष्ट्रवादी (शप) : विजया धोटे    
         
     भाजप : विक्रम ग्वालबंशी    
  प्रभाग 12 : ड  काँग्रेस : युगलकिशोर विदावत    
    बसपा : नितीन पाटील    
    राष्ट्रवादी : राजेश शुक्ला    
     राष्ट्रवादी (शप) : सारंग साकरे    
         
         
    भाजप : योगेश पाचपोर    
  प्रभाग 13 : अ. काँग्रेस : सूरज ढोणे,    
    राष्ट्रवादी (शप) : प्रकाश गजभिये,    
    बसपा : योगेश निकाळजे    
         
    भाजप : श्रुतिका मसराम    
  प्रभाग 13 : ब काँग्रेस : पद्मा उईके    
    बसपा : माया वरखडे    
    अपक्ष : रूपाली वरठी    
         
    भाजप : वर्षा चौधरी    
  प्रभाग 13 : क काँग्रेस : दुर्गेश्वरी कुळमेथे    
    बसपा : कविता गजभिये    
    अपक्ष : वर्षा ठाकरे    
         
    भाजप : किसन गावंडे    
  प्रभाग 13 : ड  काँग्रेस: खेमचंद पटले    
    बसपा : विराज ढोणे    
     राष्ट्रवादी (शप) : पंकज बोंद्रे    
    प्रहार : अमोल इसपांडे    
         
         
    भाजप : योगिता तेलंग    
    काँग्रेस: सुकेशनी डोंगरे    
  प्रभाग 14 : अ.  बसपा : बबिता डोंगरवार    
    आप : नेहा सोमकुंवर    
    राष्ट्रवादी (शप) : करुणा घरडे    
         
  प्रभाग 14 : ब. भाजप : माधुरी फुलसुंगे    
    काँग्रेस अंजना मडावी    
         
    भाजप : विनोद कन्हेरे    
  प्रभाग 14 : क काँग्रेस अजय साखरे    
    राष्ट्रवादी : मुकेश कनोजिया    
         
    भाजप : प्रगती पाटील    
  प्रभाग 14 : ड  काँग्रेस अभिजित झा    
    राष्ट्रवादी : सत्यम सोडगीर    
    बसपा : अमित धोपटे    
    राष्ट्रवादी (शप) मुकेश शर्मा    
         
         
    भाजप : पूजा पाठक    
  प्रभाग 15 : अ. काँग्रेस : संध्या बिसेन    
    अपक्ष : लक्ष्मी यादव    
         
  प्रभाग 15 : ब. भाजप : सुनील हिरणवार    
    काँग्रेस : संदेश सिंगलकर    
         
    भाजप : धनश्री देशपांडे    
  प्रभाग 15 : क  काँग्रेस : विशाखा शर्मा    
    अपक्ष : त्रिवेणी तिवारी,     
         
    भाजप : विनय दाणी,    
  प्रभाग 15 : ड  काँग्रेस : प्रदीप अग्रवाल    
    बसपा : आदर्श    
         
    भाजप : लखन येरावार    
  प्रभाग 16: अ. काँग्रेस : सपना चकोले    
    राष्ट्रवादी : शुभम सोनटक्के    
    वंचित:सुनील कवाडे    
         
    भाजप : तारा यादव    
  प्रभाग 16 : ब.  काँग्रेस : प्रियंका देशमुख    
    राष्ट्रवादी : अश्विनी मते    
         
    भाजप : वर्षा चौधरी,    
  प्रभाग 16 : क काँग्रेस : संजना देशमुख    
    मनसे : सरिता गिहे    
    राष्ट्रवादी : लीना कटारे    
         
    भाजप : सुनील दांडेकर    
    काँग्रेस : अभिषेक धवड    
  प्रभाग 16 : ड  आप : अजय धर्मे    
    राष्ट्रवादी : दिलीप पनकुले    
    बसपा : प्रवीण सोनटक्के    
         
    भाजप : श्रद्धा चुटेले    
  प्रभाग 17 : अ. काँग्रेस : सुजाता कोंबाडे    
    बसपा : शेफाली डोंगरे    
         
    भाजप : प्रमोद चिखले    
  प्रभाग 17 : ब.  काँग्रेस : सुहास नानवटकर    
    बसपा : चंद्रशेखर कुकडे    
         
    भाजप : सविता धरमारे    
  प्रभाग 17 : क काँग्रेस : कांचन चव्हाण    
    बसपा : प्रियंका गजभिये    
         
    भाजप : मनोज साबळे    
  प्रभाग 17 : ड  काँग्रेस : योगेश तिवारी    
     बसपा : अनिकेत कुत्तरमारे    
         
         
  प्रभाग 18 : अ. भाजप : सुधीर राऊत    
    काँग्रेस : नयन तरवट    
         
  प्रभाग 18 :ब. भाजप : धीरज चव्हाण    
    काँग्रेस : शारदा लुटे    
         
    भाजप : सारिका नांदुरकर    
  प्रभाग 18 : क काँग्रेस कृतल आकरे    
         
    भाजप : वैशाली उदापूरकर    
  प्रभाग 18 : ड काँग्रेस : प्रकाश बांते    
         
         
    भाजप : विद्या कन्हेरे    
  प्रभाग 19 : अ. काँग्रेस: शालिनी ढोलके    
    अपक्ष : लक्ष्मी गौर    
         
    भाजप : संजय बालपांडे    
    काँग्रेस: रवींद्र पैगवार    
  प्रभाग 19 :ब. शिवसेना (उबाठा) : रोहित गौर    
    राष्ट्रवादी : सागर राहाटे    
    बसपा : गुलाब साहू    
    एमआयएम : अब्दुल गफ्फार    
         
    भाजप : प्रमिला गौर    
  प्रभाग 19 : क काँग्रेस: काजी रश्मी गजाला    
    आप : कीर्ती गौर    
    राष्ट्रवादी : रेखा गौर    
         
    भाजप : कृष्णा कावळे    
    काँग्रेस : दीपक पटेल    
    बसपा : रितेश गुप्ता    
  प्रभाग 19 : ड मनसे : किरण नंदनवार    
    राष्ट्रवादी : चंद्रकांत नायक    
    अपक्ष : मुकेश गंगोत्री,    
         
         
    भाजप : तुषार लारोकर    
     काँग्रेस : स्वप्नील ढोके,    
  प्रभाग 20: अ. शिवसेना (उबाठा) : जगदीश पारधी    
    मनसे: राजू साळवे    
    अपक्ष : आशिष कटारे    
         
         
    भाजप : स्वीटी भिसीकर    
  प्रभाग 20 :ब. काँग्रेस: जयश्री जांभुळे    
    बसपा : सपना भातखोरे    
         
     भाजप : रेखा निमजे    
    काँग्रेस : आशा पुणेकर    
  प्रभाग 20 : क राष्ट्रवादी : अर्पणा वाठ,    
    आप : शुभांगी वेळेकर    
         
    भाजप : हेमंत बर्डे    
     काँग्रेस: रवी पराते    
    मनसे: श्रावण खापेकर    
  प्रभाग 20 : ड राष्ट्रवादी : अक्षय डोलीकर    
    आप: विजय धकाते    
    शिवसेना (उबाठा) : किशोर पराते    
    बसपा: गंगाधर पाठराबे,    
         
         
     भाजप : चेतना निमजे    
  प्रभाग 21: अ. काँग्रेस : अर्चना सिडाम    
     अपक्ष : सुलोचना कोवे    
         
    भाजप : संतोष आंबुलकर    
  प्रभाग 21 :ब. काँग्रेस : भावेश तलमले    
    राष्ट्रवादी : नितीन साठवणे    
    अपक्ष : रवींद्र डोळस    
         
    भाजप : निशा भोयर    
    काँग्रेस : ऋतिका डाफ,    
  प्रभाग 21 : क राष्ट्रवादी : आभा पांडे    
    अपक्ष : कुब्रा शमिमातुल    
         
    भाजप : संजय अवचट    
    शिवसेना : अजय दलाल    
    काँग्रेस : मनीष उमरेडकर,    
  प्रभाग 21 : ड आप : प्रमोद कोठाळकर    
    राष्ट्रवादी : ज्ञानेश्वर ठाकरे    
    राष्ट्रवादी (शप) अल्पेश दहीकर    
         
         
    भाजप : कल्पक भानारकर    
  प्रभाग 22: अ. काँग्रेस : अशोक धापोडकर    
         
    भाजप : उमा देशमुख,    
  प्रभाग 22 :ब. काँग्रेस : वंदना इंगोले    
         
    भाजप : कल्पना शर्मा    
  प्रभाग 22 : क  काँग्रेस : यामिनी कोंडापूरकरवार    
         
    भाजप : श्रीकांत आगलावे,    
  प्रभाग 22 : ड काँग्रेस : नाना झोडे    
         
         
    भाजप : हरेश्वर रारोकर    
    काँग्रेस : सागर लोखंडे    
    राष्ट्रवादी : अंबरीश ढोरे    
  प्रभाग 23: अ. राष्ट्रवादी (शप): प्रशांत बनकर    
    आप : कुंदन भीमटे    
    बसपा : सत्यवान मेश्राम    
    वंचित : रवींद्र चव्हाण    
         
     भाजप : अर्चना पडोळे    
  प्रभाग 23 :ब. काँग्रेस : पद्मा खंडाईत    
    राष्ट्रवादी (शप) : वंदना माहोरे    
    राष्ट्रवादी : रोशनी लाकडे    
         
    भाजप : संतोष लड्ढा    
    काँग्रेस : प्रीती चौरसिया    
  प्रभाग 23 : क शिवसेना (उबाठा) : श्रेया कठाणे    
    राष्ट्रवादी (शप) सारिका ताटे,    
    अपक्ष : गीता खरे    
         
    भाजप : बाल्या बोरकर    
    काँग्रेस : गणेश हुमने,    
    मनसे : प्रदीप चुटे    
  प्रभाग 24 : ड राष्ट्रवादी (शप) दुनेश्वर पेठे    
    आप : कोमल भदाडे    
    राष्ट्रवादी : आदित्य भोयर    
    बसपा : जमीर शेख    
         
         
    भाजप : शीतल रारोकर    
     काँग्रेस: नलिनी मोटघरे    
  प्रभाग 25: अ.  शिवसेना (उबाठा) : शारदा मेश्राम    
    अपक्ष : सारिका पाटील,    
         
    भाजप : राजेश्वर दिवटे    
  प्रभाग 25 :ब. काँग्रेस : श्रीकांत कैकाडे    
    अपक्ष : जगदीश लांजेवार    
         
    भाजप : माहेश्वरी बिसेन    
  प्रभाग 25 : क काँग्रेस : मंजूषा वैद्य    
    अपक्ष : संध्या अतकरी,    
         
    भाजप : दीपक वाडीभस्मे    
  प्रभाग 25 : ड  काँग्रेस : यशवंत रहांगडाले    
     राष्ट्रवादी (शप) : जगदीश खोडे    
    बसपा : रमेश डोकरीमारे    
    मनसे : प्रकाश सोनटक्के    
         
         
     भाजप : धर्मपाल मेश्राम,    
     काँग्रेस : शुभम मोटघरे    
  प्रभाग 26: अ. राष्ट्रवादी (शप) : देवेंद्र घरडे    
    राष्ट्रवादी : यशवंत मेश्राम    
     प्रहार : शैलेश मारसिंगे,    
         
    भाजप: सीमा ढोमणे,    
  प्रभाग 26 :ब. काँग्रेस : सोनू धांडे    
    राष्ट्रवादी : प्रणोती मानापुरे    
         
     भाजप : शारदा बारई    
    काँग्रेस : चंदा बेलेकर    
    राष्ट्रवादी : सरला किरबुडे    
  प्रभाग 26 : क राष्ट्रवादी (शप) : पल्लवी गावंडे    
    शिवसेना (उबाठा) : प्रतीक्षा भुरे    
    बसपा : हेमलता मेश्राम    
     अपक्ष : पायल राजगिरे    
         
    भाजप : बंटी कुकडे    
    काँग्रेस : प्रवीण नरड    
    आप : कमलाकर जरीत    
    राष्ट्रवादी : ब्रह्मानंद मस्के    
  प्रभाग 26 : ड राष्ट्रवादी (शप): प्रशांत ढाले    
    मनसे : उमेश उतरखेडे    
     बसपा : संजय इखार    
    वंचित : राकेश धारगावे    
         
         
         
    राकेश कावडकर- उद्धवसेना    
प्रभाग २७  अ) ओबीसी प्रवीण गिन्हे- भाजप भाजप  
    प्रशांत धवड- काँग्रेस काँग्रेस  
    प्रतीक बावनकर आम आदमी पार्टी  
    तानाजी वनवे-  राष्ट्रवादी (अजित पवार)  
    प्रतीक बावनकर आम आदमी पार्टी  
         
    शाहीना खान मेहताब खान आम आदमी पार्टी  
    श्वेता चरडे राष्ट्रवादी (अजित पवार)  
प्रभाग २७ ब) सर्वसाधारण (महिला) सीमा ढोक काँग्रेस  
    रजनी वानखेडे भाजप  
         
    दिव्या धुरडे भाजप  
    कुसुम बावनकर काँग्रेस  
प्रभाग २७  क) सर्वसाधारण (महिला)  सोनु भोयर राष्ट्रवादी (अ.पवार)  
    वर्षा कलोडे प्रहार जनशक्ती  
         
    नीलेश गायधने  भाजप  
    सहदेव गोसावी काँग्रेस  
प्रभाग २७ ड) सर्वसाधारण राजेश दवे आम आदमी  
    प्रवीणा शिंदे राष्ट्रवादी (श.प)  
    सय्यद हुसेन अली बशीर  राष्ट्रवादी (अ. प)  
         
         
प्रभाग 28 अ) ओबीसी विजय (पिंटू) झलके भाजप  
    राहुल अभंग काँग्रेस  
         
    मंगला गवरे उद्धवसेना  
प्रभाग 28 ब) सर्वसाधारण (महिला) नंदा येवले भाजप  
    वैशाली वानखेडे काँग्रेस  
         
    रंजना कडूकर काँग्रेस  
    नीता ठाकरे भाजप  
प्रभाग 28  क) सर्वसाधारण (महिला) मीना राघोर्ते मनसे  
    अश्विनी लिहीतकर राष्ट्रवादी (शरद पवार)  
         
    किशोर कुमेरिया उद्धवसेना  
    नितीन ढंगे राष्ट्रवादी (अजित पवार)  
प्रभाग 28  ड) सर्वसाधारण किरण दातीर भाजप  
    संजय पाटील बसप  
    नितेश बोभाटे मनसे  
    श्रावण सोनटक्के काँग्रेस  
         
    चैताली बन्सोड- आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी  
प्रभाग 29 अ) अनुसूचित जाती (महिला) विश्रांती भोयर-  काँग्रेस  
    लीला हाथीबेड भाजप  
         
प्रभाग 29 ब) अनुसूचित जमाती रामचंद्र गजभे काँग्रेस  
    योगेश मडावी भाजप  
         
    मीना गायकवाड आम आदमी पार्टी  
प्रभाग 29 क) ओबीसी (महिला) रजनी गुरपुडे काँग्रेस  
     वर्षा गुजर राष्ट्रवादी (शरद पवार)  
    ज्योती देवघरे भाजप  
         
    हरी इंगळे आम आदमी पार्टी  
    लोकेश कामडी मनसे  
प्रभाग 29 ड) सर्वसाधारण विशाल कोरके राष्ट्रवादी (श.प)  
    प्रवीण डवरे काँग्रेस  
    अजय बोढारे भाजप  
    दीपक मुळे उद्धवसेना  
         
         
    पायल कुंदेलवार भाजप  
प्रभाग 30  अ) अनुसूचित जाती (महिला) रिता चंद्रिकापुरे काँग्रेस  
    सीमा रामटेके राष्ट्रवादी (अ.प)  
    वर्षा डॉगरे  एमआयएम  
         
    चंदन आगरे भाजप  
    संजय महाकाळकर काँग्रेस  
प्रभाग 30  ब) ओबीसी हफीज सत्तार शेख राष्ट्रवादी (अ.प)  
    मन्सुरी इस्हाक मोहम्मद एमआयएम  
         
    मुमताज बेगम अब्दुल कलाम खान राष्ट्रवादी (अ.प)  
प्रभाग 30 क) सर्वसाधारण (महिला) स्नेहल बिहारे शिंदेसेना  
    सीमा राऊत काँग्रेस  
         
    अजय खळतकर- भाजप  
    खान अमान उल्लाह काँग्रेस  
प्रभाग 30 ड) सर्वसाधारण मोहम्मद इलयास आम आदमी पार्टी  
    भोला पटेल राष्ट्रवादी (अ.प)  
    शकील पटेल  एमआयएम  
         
    गणेश चर्लेवार शिंदेसेना  
    वंदना मसराम काँग्रेस  
प्रभाग ३१  अ) अनुसूचित जाती नितीन वंजारी बसप  
    धीरज गजभिये वंचित ब. आघाडी  
         
    चंद्रकांत खंगार भाजप  
    सतीश होले काँग्रेस  
प्रभाग ३१ ब) ओबीसी अविनाश कुंभलकर आम आदमी पार्टी  
    रोहित धनवटे मनसे  
         
    मंगला मस्के भाजप  
    विद्या सुरकार काँग्रेस  
प्रभाग ३१  क) सर्वसाधारण (महिला) सोनाली घोडमारे अपक्ष  
    अनिता तिडके बसप  
         
    शिवानी चौधरी- काँग्रेस  
    कविता लांडगे बसप  
प्रभाग ३१ ड) सर्वसाधारण (महिला) मानसी सिमले भाजप  
    पूजा मानमोडे अपक्ष  
         
    रेखा काटोले राष्ट्रवादी (अ.प)  
प्रभाग ३२ अ) अनुसूचित जाती (महिला) सुमन बन्सोड बसप  
    ज्योती डोंगरे काँग्रेस  
    सान्वी तरुडकर भाजप  
         
    विलास करांगळे काँग्रेस  
प्रभाग ३२ ब) ओबीसी गौरव कामडी मनसे  
    रितेश पांडे भाजप  
    राजकुमार नागुलवार राष्ट्रवादी (अ.प)  
         
    रूपाली ठाकूर भाजप  
प्रभाग ३२ क) सर्वसाधारण (महिला) पुष्पा देशमुख काँग्रेस  
    रूपाली पिचकाटे राष्ट्रवादी (अ.प)  
    कल्पना भावसार आम   
         
    विश्वेश्वर अहिरकर काँग्रेस  
    अशोक काटले राष्ट्रवादी (अ.प)  
प्रभाग ३२ ड) सर्वसाधारण राम कुंभलकर भाजप  
    विलास ठाकरे  राष्ट्रवादी (श.प)  
    धनराज हाडके बसप  
         
    अंकित चौधरी भाजप  
    निशांत चौधरी आम आदमी  
    उत्तम शेवडे बसप  
प्रभाग ३३  अ) अनुसूचित जाती मच्छिंद्र सावळे काँग्रेस  
    अक्षय खोब्रागडे जन बदलाव पार्टी  
    आलोक दखने पीरिपा  
    विजय पाटील वंचित ब. आघाडी  
         
    सचिन कापसे उद्धवसेना  
प्रभाग ३३ ब) ओबीसी  मनोज गावंडे काँग्रेस  
    आकाश भेदे भाजप  
    वनिता मून बसप  
         
    विशाखा बांते भाजप  
प्रभाग ३३  क) सर्वसाधारण (महिला) शीला तराळे काँग्रेस  
    रंजना ढोरे बसप  
    मायावती मेश्राम BSP  
         
    भारती बुंदे- भाजप  
     रोशनी चंदेल काँग्रेस  
प्रभाग ३३ ड) सर्वसाधारण (महिला) यशोधरा चौरे वंचित  
    यशोधरा नानवटे बहुजन रिपब्लिकन  
    वैशाली कांबळे बसप  
    सुषमा कांबळे आम आदमी  
         
         
    शंकर थूल ठाकरे सेना    
प्रभाग 34 अ अनुसूचित जाती नागेश मानकर -   भाजप  
    सुशांत लोखंडे -   काँग्रेस   
         
प्रभाग 34 प्रभाग 34 ब मनीषा नगरधनकर भाजप   
    स्वाती सांधेकर  काँग्रेस   
         
    मंगला खेकरे  भाजप  
प्रभाग 34 प्रभाग 34 क  जया लांबट  राष्ट्रवादी (अ पवार)  
    अनुष्का कोहळे वानखेडे (काँग्रेस)  
         
         
    बाबाराव तायडे भाजप  
प्रभाग 34 ड) सर्वसाधारण सुनील मानेकर उद्धवसेना  
    मुकेश रेवतकर राष्ट्रवादी (अ पवार)  
    कंठीराम शेंडे काँग्रेस  
         
         
    संदीप गवई भाजप  
प्रभाग 35 अ) अनुसूचित जाती गौतम गाणार काँग्रेस  
    पंकज नाखले बसप  
    बबन वानकर वंचित आघाडी  
         
    टिना खुरसंगे राष्ट्रवादी (अप)  
प्रभाग 35 ब) ओबीसी (महिला) पूजा भुगावकर भाजप  
    अंकिता मानकर बसप  
    अनुजा शर्मा काँग्रेस  
         
    रंजना घरडे बसप  
प्रभाग 35 क) सर्वसाधारण (महिला) अंकिता मोहोड काँग्रेस  
    विशाखा मोहोड भाजप  
    पिंकी शर्मा राष्ट्रवादी (अ.प)  
    संगीता रामटेके वंचित  
         
         
    विजयकुमार डाहाट बसप  
प्रभाग 35 ड) सर्वसाधारण कुमार बोरकुटे काँग्रेस  
    रमेश भंडारी भाजप  
    गजेंद्रसिंह राठोड राष्ट्रवादी (अ.प)  
    चेतन शिराळकर मनसे  
    विशाल वानखेडे वंचित   
         
         
    विनोद पाटील काँग्रेस  
प्रभाग36 अ) अनुसूचित जाती अमोल शामकुळे भाजप  
    प्रदीप सोमकुवर वंचित  
         
         
    उषा चौधरी राष्ट्रवादी (श.पवार)  
प्रभाग36 ब) ओबीसी (महिला) डॉ. रेखा बारहाते काँग्रेस  
    माया हाडे  भाजप  
         
    शिवानी दाणी भाजप  
  क) सर्वसाधारण (महिला) संजीवनी मेंघरे काँग्रेस  
    पुष्पा वाघमारे राष्ट्रवादी (श पवार)  
         
         
    ईश्वर ढेंगळे भाजप  
प्रभाग36 ड) सर्वसाधारण अंकुर ढोणे बसप  
    पुरुषोत्तम पारमोरे काँग्रेस  
    भगवान शेंडे वंचित आघाडी  
         
         
    निधी तेलगोटे भाजप  
प्रभाग 37 अ) अनुसूचित जाती (महिला) आरती सूर्यवंशी बसप  
    स्मिता सोमकुवर काँग्रेस  
         
    संजय उगले भाजप  
प्रभाग 37 ब) ओबीसी मंगेश कामोने  काँग्रेस  
    अमोल हाडके बसप  
         
    शालू अखंड  बसप  
    मीनाक्षी गतफणे काँग्रेस  
प्रभाग 37 क) सर्वसाधारण (महिला) अनिता चहांदे राष्ट्रवादी (शरद पवार)  
    अश्विनी जिचकार भाजप  
         
    प्रशांत कापसे काँग्रेस  
प्रभाग 37 ड) सर्वसाधारण सौरभ जामगडे बसप  
    दिलीप दिवे भाजप  
         
         
    शैलेंद्र डोरले काँग्रेस  
प्रभाग 38  अ) अनुसूचित जाती आनंद नितनवरे भाजप  
    आदेश रामटेके बसप  
         
    सविता कडू बसप  
प्रभाग 38 
    प्रतिभा राऊत भाजप  
         
    सुनंदा नितनवरे बसप  
प्रभाग 38  क) सर्वसाधारण (महिला) माहेश्वरी पटले भाजप  
    अनिता लोरोकर काँग्रेस  
         
About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

