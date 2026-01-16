Nagpur Election Winner List : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या बालेकिल्ल्यातील पाहा प्रभागनिहाय विजय उमेदवारांची यादी एका क्लिकवर

Nagpur Municipal Election Winner Candidates List : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचा गड असलेल्या नागपुरात कोण विजय झाला पाहा एका क्लिकवर
|
नागपूर महानगरपालिका उमदेवार यादी
|प्रभाग क्र.
|प्रवर्ग
|उमेदवाराचे नाव
|पक्ष
|विजयी उमेदवार
|महेंद्र धनविजय
|भाजप
|राजरत्न बनसोड
|काँग्रेस
|प्रभाग १-अ
|कार्तिक लारोकर
|राष्ट्रवादी
|जयेश गेडाम
|बसपा
|क्षितिज गायकवाड
|रिपाइं
|सुषमा चौधरी
|भाजप
|प्रभाग 1.
|प्रभाग 1-ब
|सुनीता महल्ले
|काँग्रेस
|सविता लांडगे
|बसपा
|प्रमिला मथरानी
|भाजप :
|प्रभाग 1-क
|निर्मला बोरकर
|काँग्रेस
|दीपाली बुटे
|अपक्ष
|विक्की कुकरेजा
|भाजप
|सुरेश जग्यासी
|काँग्रेस
|प्रभाग 1- ड
|निखिलेश मेश्राम
|जन बदलाव पार्टी
|आशिष हाडगे
|शिवसेना (उबाठा)
|मंगेश नागदेवे
|बसपा
|डॉ. सरिता माने
|भाजप
|भावना लोणारे
|काँग्रेस
|अ.
|प्रीती बोदेले
|बसपा :
|प्रभाग 2
|वर्षा शामकुळे
|राष्ट्रवादी (शप)
|सूचना गजभिये
|आप :
|नीलिमा गजभिये
|वंचित आघाडी :
|ज्योती खांडेकर
|जय विदर्भ पार्टी:
|अनिकेत येरखेडे
|भाजप :
|दिनेश यादव
|काँग्रेस:
|ब
|गोपाल यादव
|राष्ट्रवादी :
|शुभम पडोळे
|राष्ट्रवादी (शप):
|महेश माने
|बसपा
|किरणकुमार पाली
|अपक्ष :
|अन्सारी हुसैन
|अपक्ष :
|नेहा निकोसे
|भाजप :
|संगीता पाटील
|काँग्रेस:
|क
|सीमा आवळे
|राष्ट्रवादी :
|वर्षा सहारे
|बसपा :
|प्रिया पाली
|राष्ट्रवादी (शप):
|कोमल पाटील,
|वंचित बहुजन आघाडी :
|माया चचाणे
|प्रहार जनशक्ती :
|पंकज यादव
|भाजप
|मनीष बनसोड
|काँग्रेस
|राष्ट्रवादी : मनोज सांगोळे
|राष्ट्रवादी
|प्रभाग 2 :
|ड
|अकबर सय्यद
|राष्ट्रवादी (शप)
|उमेश मेश्राम
|बसपा
|देवराज वासनिक
|शिवसेना (उबाठा) :
|विशाल वैद्य
|आप :
|गौतम शेंडे
|वंचित आघाडी :
|प्रियांशू शेंडे
|जन बदलाव पार्टी:
|श्याम रहांगडाले
|प्रहार :
|किरण मनपिया
|भाजप
|परसराम मानवटकर
|काँग्रेस :
|प्रभाग 3:
|प्रभाग 3: अ.
|भावेश वानखेडे
|बसपा :
|विकास साखरे,
|शिवसेना(UBT):
|रेश्मा नंदागवळी
|MIM :
|धम्मदीप लोखंडे
|वंचित :
|गोपीचंद कुमरे
|भाजप
|भाग्यश्री वानखेडे
|काँग्रेस
|गणराज खत्री
|बसपा
|प्रभाग 3: ब
|रोशन उईके
|राष्ट्रवादी
|ललिता नेताम
|आप
|पवन कोये
|एमआयएम :
|ममता रामटेके
|वंचित :
|कोमल तळवेकर
|भाजप :
|विजया हेडाव
|काँग्रेस :
|शिवानी तिघरे
|आप :
|प्रभाग 3: क
|अन्सारी तसलीम इक्बाल
|बसपा
|वैशाली येरपुडे
|राष्ट्रवादी :
|शेख सोफिया आसिफ
|MIA:
|भाग्यश्री कानतोडे
|भाजप
|शबनम शेख
|काँग्रेस :
|प्रभाग 3: ड
|रेश्मा मोहम्मद अन्सारी
|राष्ट्रवादी (शप):
|जया मोरे
|आप :
|हितेश्वरी पारधी
|मनसे :
|मनीषा साहू
|राष्ट्रवादी
|अलिशा खान
|एमआयएम
|भाजप : निरंजना पाटील
|काँग्रेस : कल्पना गोस्वामी
|प्रभाग 4 : अ.
|शिवसेना (UBT): रंजना राजपांडे
|राष्ट्रवादी : रसिका रोडगे
|एमआयएम : प्रीती साखरे
|अपक्ष: वर्षा आडोळे
|भाजप : शेषराव गोतमारे
|काँग्रेस : विपुल महल्ले
|प्रभाग 4 :
|प्रभाग 4 : ब
|राष्ट्रवादी : नंदकिशोर बालपांडे
|आप : विलास बारस्कर
|बसपा : असलम शेख,
|अपक्ष : सचिन खोब्रागडे
|भाजप : मनीषा अतकरे
|काँग्रेस : चारू भट
|प्रभाग 4 : क
|आप : शमीम बानोइ रसाद मालाधारी
|मनसे: प्रतिभा श्रीपाद
|एमआयएम : आसमां बानो शेख इरफान
|अपक्ष : खान शायदा
|भाजप : रामदास शाहू
|काँग्रेस : मुद्रिका शर्मा
|प्रभाग 4 : ड
|राष्ट्रवादी : शेख सलाम शेख गफ्फार
|मनसे : ललित तंडे
|शिवसेना (उबाठा) : प्रवीण पवनीकर
|आप : नरेश देशमुख
|भाजप : लक्ष्मी हत्तीठेले
|काँग्रेस : अंजीला उके
|प्रभाग 5 : अ.
|आप : सिंधू गोडघाटे
|राष्ट्रवादी : कल्याणी गोंडाणे
|बसपा : नेहा पिल्लेवान
|शिवसेना : योगेश गोन्नाडे
|प्रभाग 5 : ब
|काँग्रेस : रामा उईके
|आप : श्याम बोकडे
|बसपा : कृष्णा भलावी
|भाजप : अभिरुची राजगिरे,
|काँग्रेस : पूजा वाघमारे
|प्रभाग 5 : क
|राष्ट्रवादी (शप) : पुष्पा किरपाणे,
|बसपा : प्रभा गुप्ता
|भाजप : संजय चावरे
|काँग्रेस : घनश्याम निखारे
|राष्ट्रवादी : महेंद्रकुमार गुप्ता
|प्रभाग 5 : ड
|राष्ट्रवादी (शप): सुरभ दुबे
|आप : किशन निमजे
|बसपा : सुनील बॅनर्जी
|मनसे : प्रमोद सोनकुसरे
|वंचित : अनिकेत मेश्राम,
|भाजप : मोहिनी रामटेके
|काँग्रेस : रजनीगंधा वाघमारे
|आप : नीलय नारनवरे
|प्रभाग 6 : अ.
|बसपा : वैशाली नारनवरे,
|राष्ट्रवादी : रिना लांजेवार
|IUML : रेखा पाटील
|बहुजन मुक्ती पार्टी : माया शंभरकर
|वंचित : शिल्पा बोधकर,
|अपक्ष : कुंदा जांभुळकर
|भाजप : भोलानाथ सहारे
|प्रभाग 6 : ब
|काँग्रेस : शोएब मो. जलील
|प्रभाग 6 :
|बसपा : मो. इब्राहिम तौफिक अहमद
|आप : संजय चांदेकर,
|IUML : मो. अन्सारी
|भाजप : अश्विनी सदावर्ते
|काँग्रेस : कुंदा खोब्रागडे,
|प्रभाग 6 : क
|बसपा : वंदना चांदेकर,
|राष्ट्रवादी : आस्मा अब्दुल मन्नान खान,
|IUML : कुरैशी सायमा नाज फैय्याज अहमद
|भाजप : राजू बाबरा,
|काँग्रेस : मोहम्मद शेख
|आप : प्रशांत मेश्राम
|प्रभाग 6 : ड
|राष्ट्रवादी : एजाज अहमद मुश्ताक अहमद,
|बसपा : जितेंद्र घोडेस्वार
|IUML : असलम खान,
|वंचित बहुजन आघाडी : प्रवेश वासनिक
|भाजप : राखी मानवटकर
|काँग्रेस : कल्पना द्रोणकर
|प्रभाग 7 : अ.
|राष्ट्रवादी : मेघा बावनगडे
|बसपा : वीरंका भिवगडे
|PPI : ग्रीष्मा नारनवरे
|वंचित: नलिनी खांडेकर
|अपक्ष : भारती कांबळे
|भाजप : ओमप्रकाश इंगळे
|प्रभाग 7 : ब
|काँग्रेस : शेख आसिफ सादिक
|बसपा : शेख मो. जलाल मो. इब्राहिम,
|शिवसेना (उबाठा) : किशोर ठाकरे
|शिवसेना : मीना तरारे
|काँग्रेस : पूजा सावरकर
|प्रभाग 7 : क
|बसपा : हर्षला जयस्वाल
|राष्ट्रवादी: नेहा निमगडे
|वंचित: रोशनी लोणारे
|अपक्ष : धम्मदीना वाघमारे
|भाजप : नवनीतसिंह तुली
|काँग्रेस: अभिषेक शंभरकर
|प्रभाग 7 : ड
|राष्ट्रवादी : प्रवीण पाटील
|बसपा : योगिराज लांजेवार
|राष्ट्रवादी (शप) महेंद्र भांगे
|PPI : सुमित कोटांगळे
|RPI: ईश्वर मेश्राम
|वंचित : संदीप सहारे
|भाजप : सुनील तांबे
|काँग्रेस : विवेक निकोसे
|राष्ट्रवादी : राजेश माटे
|प्रभाग 9 : अ.
|बसपा : जयंत टेंभुरकर
|आप : रोशन डोंगरे,
|PPI : संकेत भैसारे,
|भाजप : मनोरमा जैस्वाल
|काँग्रेस : प्रगती यादव
|प्रभाग 9 : ब
|राष्ट्रवादी : प्रीती डकाहा
|बसपा : अल्का बुर्रेवार
|अपक्ष : सोफिया शेख
|शिवसेना : प्रतीक्षा चवरे
|काँग्रेस : मरिस्टेला उसरे
|राष्ट्रवादी : स्नेहा कनोजिया
|प्रभाग 9 : क
|आप : अल्का पोपटकर
|बसपा : ममता सहारे
|अपक्ष : लक्ष्मी पाटील
|भाजप : दीपक अरोरा
|काँग्रेस : गौतम अंबादे
|प्रभाग 9 : ड
|राष्ट्रवादी : निशाद इंदूरकर,
|बसपा : राजू सहारे
|वंचित:प्रतीक इंदूरकर
|भाजप : शुभ्रलक्ष्मी रामटेके
|प्रभाग 10 : अ.
|काँग्रेस : सुनीता तभाने
|राष्ट्रवादी : ललिता मनोहरे
|राष्ट्रवादी (शप) : मेघा बनकर
|भाजप : कांचन बक्सेरिया-मसराम
|काँग्रेस : सरस्वती सलामे
|प्रभाग 10 : ब
|राष्ट्रवादी : मनीष मसराम
|राष्ट्रवादी (शप) : सुजित पेंदाम
|आप : संदीप कोवे,
|भाजप : वैशाली चोपडे
|काँग्रेस : सीमा डवरे
|प्रभाग 10 : क
|आप : लता बावीस्कर
|राष्ट्रवादी : श्वेता दोमकुंडवार
|राष्ट्रवादी (शप) : फरहान परवीन
|भाजप : गिरीश ग्वालबंशी
|प्रभाग 10 : ड
|काँग्रेस : प्रमोदसिंह ठाकूर
|राष्ट्रवादी : पंकज शुक्ला
|बसपा : अमित बनसोड
|आप : मो. मुदस्सिरउद्दिन कातिब
|भाजप : संदीप जाधव,
|काँग्रेस: मंजूषा चाचरकर
|प्रभाग 11 : अ.
|राष्ट्रवादी : डॉ. मंगेश मेंढे
|आप : आशिष जगनीत
|भाजप : संगीता गिहे
|प्रभाग 11 : ब
|काँग्रेस : स्नेहल ठाकरे
|आप: तनुजा घोरमारे
|भाजप : ममता ठाकूर
|प्रभाग 11 : क
|काँग्रेस: काईमीन खान
|राष्ट्रवादी (शप) : सय्यद भैजलउल्ला
|बसपा : शाहिस्ता अमरीन
|मनसे : प्रणोती ढोबळे
|भाजप : भूषण शिंगणे
|काँग्रेस : शैलेश पांडे
|प्रभाग 11 : ड
|मनसे : चंदू लाडे
|राष्ट्रवादी : ईश्वर बरडे
|राष्ट्रवादी (शप): गौसुद्दिन सय्यद
|भाजप : दर्शनी धवड
|काँग्रेस : सुकेशनी देशभ्रतार
|प्रभाग 12 : अ.
|राष्ट्रवादी (शप) : संगीता मेश्राम
|बसपा: पुष्पांजली ताकतोडे,
|वंचित: अनिता गणवीर
|भाजप : मायां इवनाते
|प्रभाग 12 : ब
|काँग्रेस : ओमप्रकाश वाढवे
|अपक्ष : सुधाकर तोडासे
|भाजप : साधना बरडे
|प्रभाग 12 : क
|काँग्रेस : अंजली ग्वालबंशी
|राष्ट्रवादी (शप) : विजया धोटे
|भाजप : विक्रम ग्वालबंशी
|प्रभाग 12 : ड
|काँग्रेस : युगलकिशोर विदावत
|बसपा : नितीन पाटील
|राष्ट्रवादी : राजेश शुक्ला
|राष्ट्रवादी (शप) : सारंग साकरे
|भाजप : योगेश पाचपोर
|प्रभाग 13 : अ.
|काँग्रेस : सूरज ढोणे,
|राष्ट्रवादी (शप) : प्रकाश गजभिये,
|बसपा : योगेश निकाळजे
|भाजप : श्रुतिका मसराम
|प्रभाग 13 : ब
|काँग्रेस : पद्मा उईके
|बसपा : माया वरखडे
|अपक्ष : रूपाली वरठी
|भाजप : वर्षा चौधरी
|प्रभाग 13 : क
|काँग्रेस : दुर्गेश्वरी कुळमेथे
|बसपा : कविता गजभिये
|अपक्ष : वर्षा ठाकरे
|भाजप : किसन गावंडे
|प्रभाग 13 : ड
|काँग्रेस: खेमचंद पटले
|बसपा : विराज ढोणे
|राष्ट्रवादी (शप) : पंकज बोंद्रे
|प्रहार : अमोल इसपांडे
|भाजप : योगिता तेलंग
|काँग्रेस: सुकेशनी डोंगरे
|प्रभाग 14 : अ.
|बसपा : बबिता डोंगरवार
|आप : नेहा सोमकुंवर
|राष्ट्रवादी (शप) : करुणा घरडे
|प्रभाग 14 : ब.
|भाजप : माधुरी फुलसुंगे
|काँग्रेस अंजना मडावी
|भाजप : विनोद कन्हेरे
|प्रभाग 14 : क
|काँग्रेस अजय साखरे
|राष्ट्रवादी : मुकेश कनोजिया
|भाजप : प्रगती पाटील
|प्रभाग 14 : ड
|काँग्रेस अभिजित झा
|राष्ट्रवादी : सत्यम सोडगीर
|बसपा : अमित धोपटे
|राष्ट्रवादी (शप) मुकेश शर्मा
|भाजप : पूजा पाठक
|प्रभाग 15 : अ.
|काँग्रेस : संध्या बिसेन
|अपक्ष : लक्ष्मी यादव
|प्रभाग 15 : ब.
|भाजप : सुनील हिरणवार
|काँग्रेस : संदेश सिंगलकर
|भाजप : धनश्री देशपांडे
|प्रभाग 15 : क
|काँग्रेस : विशाखा शर्मा
|अपक्ष : त्रिवेणी तिवारी,
|भाजप : विनय दाणी,
|प्रभाग 15 : ड
|काँग्रेस : प्रदीप अग्रवाल
|बसपा : आदर्श
|भाजप : लखन येरावार
|प्रभाग 16: अ.
|काँग्रेस : सपना चकोले
|राष्ट्रवादी : शुभम सोनटक्के
|वंचित:सुनील कवाडे
|भाजप : तारा यादव
|प्रभाग 16 : ब.
|काँग्रेस : प्रियंका देशमुख
|राष्ट्रवादी : अश्विनी मते
|भाजप : वर्षा चौधरी,
|प्रभाग 16 : क
|काँग्रेस : संजना देशमुख
|मनसे : सरिता गिहे
|राष्ट्रवादी : लीना कटारे
|भाजप : सुनील दांडेकर
|काँग्रेस : अभिषेक धवड
|प्रभाग 16 : ड
|आप : अजय धर्मे
|राष्ट्रवादी : दिलीप पनकुले
|बसपा : प्रवीण सोनटक्के
|भाजप : श्रद्धा चुटेले
|प्रभाग 17 : अ.
|काँग्रेस : सुजाता कोंबाडे
|बसपा : शेफाली डोंगरे
|भाजप : प्रमोद चिखले
|प्रभाग 17 : ब.
|काँग्रेस : सुहास नानवटकर
|बसपा : चंद्रशेखर कुकडे
|भाजप : सविता धरमारे
|प्रभाग 17 : क
|काँग्रेस : कांचन चव्हाण
|बसपा : प्रियंका गजभिये
|भाजप : मनोज साबळे
|प्रभाग 17 : ड
|काँग्रेस : योगेश तिवारी
|बसपा : अनिकेत कुत्तरमारे
|प्रभाग 18 : अ.
|भाजप : सुधीर राऊत
|काँग्रेस : नयन तरवट
|प्रभाग 18 :ब.
|भाजप : धीरज चव्हाण
|काँग्रेस : शारदा लुटे
|भाजप : सारिका नांदुरकर
|प्रभाग 18 : क
|काँग्रेस कृतल आकरे
|भाजप : वैशाली उदापूरकर
|प्रभाग 18 : ड
|काँग्रेस : प्रकाश बांते
|भाजप : विद्या कन्हेरे
|प्रभाग 19 : अ.
|काँग्रेस: शालिनी ढोलके
|अपक्ष : लक्ष्मी गौर
|भाजप : संजय बालपांडे
|काँग्रेस: रवींद्र पैगवार
|प्रभाग 19 :ब.
|शिवसेना (उबाठा) : रोहित गौर
|राष्ट्रवादी : सागर राहाटे
|बसपा : गुलाब साहू
|एमआयएम : अब्दुल गफ्फार
|भाजप : प्रमिला गौर
|प्रभाग 19 : क
|काँग्रेस: काजी रश्मी गजाला
|आप : कीर्ती गौर
|राष्ट्रवादी : रेखा गौर
|भाजप : कृष्णा कावळे
|काँग्रेस : दीपक पटेल
|बसपा : रितेश गुप्ता
|प्रभाग 19 : ड
|मनसे : किरण नंदनवार
|राष्ट्रवादी : चंद्रकांत नायक
|अपक्ष : मुकेश गंगोत्री,
|भाजप : तुषार लारोकर
|काँग्रेस : स्वप्नील ढोके,
|प्रभाग 20: अ.
|शिवसेना (उबाठा) : जगदीश पारधी
|मनसे: राजू साळवे
|अपक्ष : आशिष कटारे
|भाजप : स्वीटी भिसीकर
|प्रभाग 20 :ब.
|काँग्रेस: जयश्री जांभुळे
|बसपा : सपना भातखोरे
|भाजप : रेखा निमजे
|काँग्रेस : आशा पुणेकर
|प्रभाग 20 : क
|राष्ट्रवादी : अर्पणा वाठ,
|आप : शुभांगी वेळेकर
|भाजप : हेमंत बर्डे
|काँग्रेस: रवी पराते
|मनसे: श्रावण खापेकर
|प्रभाग 20 : ड
|राष्ट्रवादी : अक्षय डोलीकर
|आप: विजय धकाते
|शिवसेना (उबाठा) : किशोर पराते
|बसपा: गंगाधर पाठराबे,
|भाजप : चेतना निमजे
|प्रभाग 21: अ.
|काँग्रेस : अर्चना सिडाम
|अपक्ष : सुलोचना कोवे
|भाजप : संतोष आंबुलकर
|प्रभाग 21 :ब.
|काँग्रेस : भावेश तलमले
|राष्ट्रवादी : नितीन साठवणे
|अपक्ष : रवींद्र डोळस
|भाजप : निशा भोयर
|काँग्रेस : ऋतिका डाफ,
|प्रभाग 21 : क
|राष्ट्रवादी : आभा पांडे
|अपक्ष : कुब्रा शमिमातुल
|भाजप : संजय अवचट
|शिवसेना : अजय दलाल
|काँग्रेस : मनीष उमरेडकर,
|प्रभाग 21 : ड
|आप : प्रमोद कोठाळकर
|राष्ट्रवादी : ज्ञानेश्वर ठाकरे
|राष्ट्रवादी (शप) अल्पेश दहीकर
|भाजप : कल्पक भानारकर
|प्रभाग 22: अ.
|काँग्रेस : अशोक धापोडकर
|भाजप : उमा देशमुख,
|प्रभाग 22 :ब.
|काँग्रेस : वंदना इंगोले
|भाजप : कल्पना शर्मा
|प्रभाग 22 : क
|काँग्रेस : यामिनी कोंडापूरकरवार
|भाजप : श्रीकांत आगलावे,
|प्रभाग 22 : ड
|काँग्रेस : नाना झोडे
|भाजप : हरेश्वर रारोकर
|काँग्रेस : सागर लोखंडे
|राष्ट्रवादी : अंबरीश ढोरे
|प्रभाग 23: अ.
|राष्ट्रवादी (शप): प्रशांत बनकर
|आप : कुंदन भीमटे
|बसपा : सत्यवान मेश्राम
|वंचित : रवींद्र चव्हाण
|भाजप : अर्चना पडोळे
|प्रभाग 23 :ब.
|काँग्रेस : पद्मा खंडाईत
|राष्ट्रवादी (शप) : वंदना माहोरे
|राष्ट्रवादी : रोशनी लाकडे
|भाजप : संतोष लड्ढा
|काँग्रेस : प्रीती चौरसिया
|प्रभाग 23 : क
|शिवसेना (उबाठा) : श्रेया कठाणे
|राष्ट्रवादी (शप) सारिका ताटे,
|अपक्ष : गीता खरे
|भाजप : बाल्या बोरकर
|काँग्रेस : गणेश हुमने,
|मनसे : प्रदीप चुटे
|प्रभाग 24 : ड
|राष्ट्रवादी (शप) दुनेश्वर पेठे
|आप : कोमल भदाडे
|राष्ट्रवादी : आदित्य भोयर
|बसपा : जमीर शेख
|भाजप : शीतल रारोकर
|काँग्रेस: नलिनी मोटघरे
|प्रभाग 25: अ.
|शिवसेना (उबाठा) : शारदा मेश्राम
|अपक्ष : सारिका पाटील,
|भाजप : राजेश्वर दिवटे
|प्रभाग 25 :ब.
|काँग्रेस : श्रीकांत कैकाडे
|अपक्ष : जगदीश लांजेवार
|भाजप : माहेश्वरी बिसेन
|प्रभाग 25 : क
|काँग्रेस : मंजूषा वैद्य
|अपक्ष : संध्या अतकरी,
|भाजप : दीपक वाडीभस्मे
|प्रभाग 25 : ड
|काँग्रेस : यशवंत रहांगडाले
|राष्ट्रवादी (शप) : जगदीश खोडे
|बसपा : रमेश डोकरीमारे
|मनसे : प्रकाश सोनटक्के
|भाजप : धर्मपाल मेश्राम,
|काँग्रेस : शुभम मोटघरे
|प्रभाग 26: अ.
|राष्ट्रवादी (शप) : देवेंद्र घरडे
|राष्ट्रवादी : यशवंत मेश्राम
|प्रहार : शैलेश मारसिंगे,
|भाजप: सीमा ढोमणे,
|प्रभाग 26 :ब.
|काँग्रेस : सोनू धांडे
|राष्ट्रवादी : प्रणोती मानापुरे
|भाजप : शारदा बारई
|काँग्रेस : चंदा बेलेकर
|राष्ट्रवादी : सरला किरबुडे
|प्रभाग 26 : क
|राष्ट्रवादी (शप) : पल्लवी गावंडे
|शिवसेना (उबाठा) : प्रतीक्षा भुरे
|बसपा : हेमलता मेश्राम
|अपक्ष : पायल राजगिरे
|भाजप : बंटी कुकडे
|काँग्रेस : प्रवीण नरड
|आप : कमलाकर जरीत
|राष्ट्रवादी : ब्रह्मानंद मस्के
|प्रभाग 26 : ड
|राष्ट्रवादी (शप): प्रशांत ढाले
|मनसे : उमेश उतरखेडे
|बसपा : संजय इखार
|वंचित : राकेश धारगावे
|राकेश कावडकर- उद्धवसेना
|प्रभाग २७
|अ) ओबीसी
|प्रवीण गिन्हे- भाजप
|भाजप
|प्रशांत धवड- काँग्रेस
|काँग्रेस
|प्रतीक बावनकर
|आम आदमी पार्टी
|तानाजी वनवे-
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|प्रतीक बावनकर
|आम आदमी पार्टी
|शाहीना खान मेहताब खान
|आम आदमी पार्टी
|श्वेता चरडे
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|प्रभाग २७
|ब) सर्वसाधारण (महिला)
|सीमा ढोक
|काँग्रेस
|रजनी वानखेडे
|भाजप
|दिव्या धुरडे
|भाजप
|कुसुम बावनकर
|काँग्रेस
|प्रभाग २७
|क) सर्वसाधारण (महिला)
|सोनु भोयर
|राष्ट्रवादी (अ.पवार)
|वर्षा कलोडे
|प्रहार जनशक्ती
|नीलेश गायधने
|भाजप
|सहदेव गोसावी
|काँग्रेस
|प्रभाग २७
|ड) सर्वसाधारण
|राजेश दवे
|आम आदमी
|प्रवीणा शिंदे
|राष्ट्रवादी (श.प)
|सय्यद हुसेन अली बशीर
|राष्ट्रवादी (अ. प)
|प्रभाग 28
|अ) ओबीसी
|विजय (पिंटू) झलके
|भाजप
|राहुल अभंग
|काँग्रेस
|मंगला गवरे
|उद्धवसेना
|प्रभाग 28
|ब) सर्वसाधारण (महिला)
|नंदा येवले
|भाजप
|वैशाली वानखेडे
|काँग्रेस
|रंजना कडूकर
|काँग्रेस
|नीता ठाकरे
|भाजप
|प्रभाग 28
|क) सर्वसाधारण (महिला)
|मीना राघोर्ते
|मनसे
|अश्विनी लिहीतकर
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|किशोर कुमेरिया
|उद्धवसेना
|नितीन ढंगे
|राष्ट्रवादी (अजित पवार)
|प्रभाग 28
|ड) सर्वसाधारण
|किरण दातीर
|भाजप
|संजय पाटील
|बसप
|नितेश बोभाटे
|मनसे
|श्रावण सोनटक्के
|काँग्रेस
|चैताली बन्सोड- आम आदमी पार्टी
|आम आदमी पार्टी
|प्रभाग 29
|अ) अनुसूचित जाती (महिला)
|विश्रांती भोयर-
|काँग्रेस
|लीला हाथीबेड
|भाजप
|प्रभाग 29
|ब) अनुसूचित जमाती
|रामचंद्र गजभे
|काँग्रेस
|योगेश मडावी
|भाजप
|मीना गायकवाड
|आम आदमी पार्टी
|प्रभाग 29
|क) ओबीसी (महिला)
|रजनी गुरपुडे
|काँग्रेस
|वर्षा गुजर
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|ज्योती देवघरे
|भाजप
|हरी इंगळे
|आम आदमी पार्टी
|लोकेश कामडी
|मनसे
|प्रभाग 29
|ड) सर्वसाधारण
|विशाल कोरके
|राष्ट्रवादी (श.प)
|प्रवीण डवरे
|काँग्रेस
|अजय बोढारे
|भाजप
|दीपक मुळे
|उद्धवसेना
|पायल कुंदेलवार
|भाजप
|प्रभाग 30
|अ) अनुसूचित जाती (महिला)
|रिता चंद्रिकापुरे
|काँग्रेस
|सीमा रामटेके
|राष्ट्रवादी (अ.प)
|वर्षा डॉगरे
|एमआयएम
|चंदन आगरे
|भाजप
|संजय महाकाळकर
|काँग्रेस
|प्रभाग 30
|ब) ओबीसी
|हफीज सत्तार शेख
|राष्ट्रवादी (अ.प)
|मन्सुरी इस्हाक मोहम्मद
|एमआयएम
|मुमताज बेगम अब्दुल कलाम खान
|राष्ट्रवादी (अ.प)
|प्रभाग 30
|क) सर्वसाधारण (महिला)
|स्नेहल बिहारे
|शिंदेसेना
|सीमा राऊत
|काँग्रेस
|अजय खळतकर-
|भाजप
|खान अमान उल्लाह
|काँग्रेस
|प्रभाग 30
|ड) सर्वसाधारण
|मोहम्मद इलयास
|आम आदमी पार्टी
|भोला पटेल
|राष्ट्रवादी (अ.प)
|शकील पटेल
|एमआयएम
|गणेश चर्लेवार
|शिंदेसेना
|वंदना मसराम
|काँग्रेस
|प्रभाग ३१
|अ) अनुसूचित जाती
|नितीन वंजारी
|बसप
|धीरज गजभिये
|वंचित ब. आघाडी
|चंद्रकांत खंगार
|भाजप
|सतीश होले
|काँग्रेस
|प्रभाग ३१
|ब) ओबीसी
|अविनाश कुंभलकर
|आम आदमी पार्टी
|रोहित धनवटे
|मनसे
|मंगला मस्के
|भाजप
|विद्या सुरकार
|काँग्रेस
|प्रभाग ३१
|क) सर्वसाधारण (महिला)
|सोनाली घोडमारे
|अपक्ष
|अनिता तिडके
|बसप
|शिवानी चौधरी-
|काँग्रेस
|कविता लांडगे
|बसप
|प्रभाग ३१
|ड) सर्वसाधारण (महिला)
|मानसी सिमले
|भाजप
|पूजा मानमोडे
|अपक्ष
|रेखा काटोले
|राष्ट्रवादी (अ.प)
|प्रभाग ३२
|अ) अनुसूचित जाती (महिला)
|सुमन बन्सोड
|बसप
|ज्योती डोंगरे
|काँग्रेस
|सान्वी तरुडकर
|भाजप
|विलास करांगळे
|काँग्रेस
|प्रभाग ३२
|ब) ओबीसी
|गौरव कामडी
|मनसे
|रितेश पांडे
|भाजप
|राजकुमार नागुलवार
|राष्ट्रवादी (अ.प)
|रूपाली ठाकूर
|भाजप
|प्रभाग ३२
|क) सर्वसाधारण (महिला)
|पुष्पा देशमुख
|काँग्रेस
|रूपाली पिचकाटे
|राष्ट्रवादी (अ.प)
|कल्पना भावसार
|आम
|विश्वेश्वर अहिरकर
|काँग्रेस
|अशोक काटले
|राष्ट्रवादी (अ.प)
|प्रभाग ३२
|ड) सर्वसाधारण
|राम कुंभलकर
|भाजप
|विलास ठाकरे
|राष्ट्रवादी (श.प)
|धनराज हाडके
|बसप
|अंकित चौधरी
|भाजप
|निशांत चौधरी
|आम आदमी
|उत्तम शेवडे
|बसप
|प्रभाग ३३
|अ) अनुसूचित जाती
|मच्छिंद्र सावळे
|काँग्रेस
|अक्षय खोब्रागडे
|जन बदलाव पार्टी
|आलोक दखने
|पीरिपा
|विजय पाटील
|वंचित ब. आघाडी
|सचिन कापसे
|उद्धवसेना
|प्रभाग ३३
|ब) ओबीसी
|मनोज गावंडे
|काँग्रेस
|आकाश भेदे
|भाजप
|वनिता मून
|बसप
|विशाखा बांते
|भाजप
|प्रभाग ३३
|क) सर्वसाधारण (महिला)
|शीला तराळे
|काँग्रेस
|रंजना ढोरे
|बसप
|मायावती मेश्राम
|BSP
|भारती बुंदे-
|भाजप
|रोशनी चंदेल
|काँग्रेस
|प्रभाग ३३
|ड) सर्वसाधारण (महिला)
|यशोधरा चौरे
|वंचित
|यशोधरा नानवटे
|बहुजन रिपब्लिकन
|वैशाली कांबळे
|बसप
|सुषमा कांबळे
|आम आदमी
|शंकर थूल
|ठाकरे सेना
|प्रभाग 34
|अ अनुसूचित जाती
|नागेश मानकर -
|भाजप
|सुशांत लोखंडे -
|काँग्रेस
|प्रभाग 34
|प्रभाग 34 ब
|मनीषा नगरधनकर
|भाजप
|स्वाती सांधेकर
|काँग्रेस
|मंगला खेकरे
|भाजप
|प्रभाग 34
|प्रभाग 34 क
|जया लांबट
|राष्ट्रवादी (अ पवार)
|अनुष्का कोहळे
|वानखेडे (काँग्रेस)
|बाबाराव तायडे
|भाजप
|प्रभाग 34
|ड) सर्वसाधारण
|सुनील मानेकर
|उद्धवसेना
|मुकेश रेवतकर
|राष्ट्रवादी (अ पवार)
|कंठीराम शेंडे
|काँग्रेस
|संदीप गवई
|भाजप
|प्रभाग 35
|अ) अनुसूचित जाती
|गौतम गाणार
|काँग्रेस
|पंकज नाखले
|बसप
|बबन वानकर
|वंचित आघाडी
|टिना खुरसंगे
|राष्ट्रवादी (अप)
|प्रभाग 35
|ब) ओबीसी (महिला)
|पूजा भुगावकर
|भाजप
|अंकिता मानकर
|बसप
|अनुजा शर्मा
|काँग्रेस
|रंजना घरडे
|बसप
|प्रभाग 35
|क) सर्वसाधारण (महिला)
|अंकिता मोहोड
|काँग्रेस
|विशाखा मोहोड
|भाजप
|पिंकी शर्मा
|राष्ट्रवादी (अ.प)
|संगीता रामटेके
|वंचित
|विजयकुमार डाहाट
|बसप
|प्रभाग 35
|ड) सर्वसाधारण
|कुमार बोरकुटे
|काँग्रेस
|रमेश भंडारी
|भाजप
|गजेंद्रसिंह राठोड
|राष्ट्रवादी (अ.प)
|चेतन शिराळकर
|मनसे
|विशाल वानखेडे
|वंचित
|विनोद पाटील
|काँग्रेस
|प्रभाग36
|अ) अनुसूचित जाती
|अमोल शामकुळे
|भाजप
|प्रदीप सोमकुवर
|वंचित
|उषा चौधरी
|राष्ट्रवादी (श.पवार)
|प्रभाग36
|ब) ओबीसी (महिला)
|डॉ. रेखा बारहाते
|काँग्रेस
|माया हाडे
|भाजप
|शिवानी दाणी
|भाजप
|क) सर्वसाधारण (महिला)
|संजीवनी मेंघरे
|काँग्रेस
|पुष्पा वाघमारे
|राष्ट्रवादी (श पवार)
|ईश्वर ढेंगळे
|भाजप
|प्रभाग36
|ड) सर्वसाधारण
|अंकुर ढोणे
|बसप
|पुरुषोत्तम पारमोरे
|काँग्रेस
|भगवान शेंडे
|वंचित आघाडी
|निधी तेलगोटे
|भाजप
|प्रभाग 37
|अ) अनुसूचित जाती (महिला)
|आरती सूर्यवंशी
|बसप
|स्मिता सोमकुवर
|काँग्रेस
|संजय उगले
|भाजप
|प्रभाग 37
|ब) ओबीसी
|मंगेश कामोने
|काँग्रेस
|अमोल हाडके
|बसप
|शालू अखंड
|बसप
|मीनाक्षी गतफणे
|काँग्रेस
|प्रभाग 37
|क) सर्वसाधारण (महिला)
|अनिता चहांदे
|राष्ट्रवादी (शरद पवार)
|अश्विनी जिचकार
|भाजप
|प्रशांत कापसे
|काँग्रेस
|प्रभाग 37
|ड) सर्वसाधारण
|सौरभ जामगडे
|बसप
|दिलीप दिवे
|भाजप
|शैलेंद्र डोरले
|काँग्रेस
|प्रभाग 38
|अ) अनुसूचित जाती
|आनंद नितनवरे
|भाजप
|आदेश रामटेके
|बसप
|सविता कडू
|बसप
|प्रभाग 38
|प्रतिभा राऊत
|भाजप
|सुनंदा नितनवरे
|बसप
|प्रभाग 38
|क) सर्वसाधारण (महिला)
|माहेश्वरी पटले
|भाजप
|अनिता लोरोकर
|काँग्रेस