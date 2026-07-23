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मधल्या सुट्टीत मैदानावर गेला अन्...; नागपुरात तिसरीतल्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू, पालकांचा गंभीर आरोप

नागपूरच्या जरीपटका परिसरातील एका शाळेत तिसरीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. ही घटना जरीपटका येथील राजकुमार केवलरामाणी हायस्कूलमध्ये घडली असून, या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 23, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:31 AM IST
मधल्या सुट्टीत मैदानावर गेला अन्...; नागपुरात तिसरीतल्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू, पालकांचा गंभीर आरोप

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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