/मधल्या सुट्टीत मैदानावर गेला अन्...; नागपुरात तिसरीतल्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू, पालकांचा गंभीर आरोप

नागपूर जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जरीपटका परिसरातील एका शाळेत तिसरीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. ही घटना ही घटना जरीपटका येथील राजकुमार केवलरामाणी हायस्कूलमध्ये घडली असून, या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. तर शाळा प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळं विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.
मृत व्यक्तीचे नाव फणीत कटरे असं असून तो तिसरी इयत्तेत शिक्षण घेत होता. दुपारच्या सुट्टीच्या वेळी विद्यार्थ्याला अचानक चक्कर आली आणि तो खाली कोसळला. त्यानंतर त्याला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती शालेय प्रशासनाने दिली आहे. - मात्र शाळा प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.
मधल्या सुट्टीत फणित इतर विद्यार्थ्यांसोबत वर्गाबाहेर आला होता. दुपारी 2.10 वाजता तो मैदानात धावत असताना तो अचानक कोसळला. शाळेतील कर्मचाऱ्यांनी लगेचच त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शाळा प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळं विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. या दुर्घटनेनंतर शाळेच्या व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतोय. संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी कुटुंबीयांसह नागरिकांकडून केली जात आहे.
मयत मुलाच्या आईने थेट शाळा प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. फणीत जेव्हा घरुन शाळेत गेला होता तेव्हा तो व्यवस्थित होता. त्याला जेवण्यास सांगितलं होतं. त्याने जेवणदेखील केलं होतं. त्यानंतर बिस्कीट खाल्लं होतं. तो शाळेच्या मैदानात पोहोचल्यानंतर त्याला चक्कर कधी आली आणि रुग्णायात कधी दाखल केले. हे माहिती नाहीये. आम्हाला दुपारच्यावेळी फोन आला पण यात काहीतरी घोळ आहे. शाळेच्या मुख्याध्यापिका समोर येत नाहीयेत, असा आरोप मयत मुलाच्या आईने केला आहे.