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बलात्कार करुन हत्या, चेहरा विद्रुप केला; पण चिप्सचे पाकिट ठरले पुरावा, नागपूरमधील 'त्या' हत्याकांडाचा अखेर उलगडा

नागपूर जिल्हात पोलिसांनी प्रचंड गुंतागुंतीचे प्रकरण सहजरित्या सोडवलं आहे. ह्त्या आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यातील 48 वर्षीय आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 09, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:24 AM IST
बलात्कार करुन हत्या, चेहरा विद्रुप केला; पण चिप्सचे पाकिट ठरले पुरावा, नागपूरमधील 'त्या' हत्याकांडाचा अखेर उलगडा
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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