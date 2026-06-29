/‘जसं इफ्तार पार्टीमध्ये...’, विश्वास नांगरे पाटलांचं राज ठाकरेंना सणसणीत उत्तर; RSS च्या कार्यक्रमातील हजेरीबद्दल स्पष्टच बोलले

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व्यासपीठावरुन भाषण करताना विश्वास नांगरे पाटील यांच्या व्हिडीओवरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर नागपूर काँग्रेस शहराध्यक्ष प्रफुल्ल गुडधे यांनी, "मला भाजपाने अर्बन नक्षल ठरवले असून विश्वास नांगरे पाटील माझा एन्काऊंटर करतील," अशी भीती व्यक्त केली होती. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनीही सोशल मीडियावर लांबलचक पोस्ट लिहून टीकास्र सोडलं होतं. यावरुनच नागपूर पोलीस आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर विश्वास नांगरे पाटील यांनी उत्तर दिलं आहे.
"मला सगळ्यांचा आदर आहे. माझी कटीबद्धता भारतीय संविधानाशी आहे. रूल ऑफ लॉ मेंटेन करणं माझं प्राथमिक कर्तव्य आहे. एज्युकेशन अवेअरनेस आणि एनफोर्समेंट हा सुद्धा पोलिसिंगचा भाग आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक रचनात्मक कार्यक्रमात जाणे. तिथल्या तरुणांना, युवकांना, वृद्धांना, मुलांना, महिलांना मार्गदर्शन करणे हे आमचे कर्तव्य आहे. गेल्या चार दिवसापासून याविषयावर चर्चा होत आहे," असं विश्वास नांगरे पाटील म्हणाले. "हा कार्यक्रम 19 एप्रिलला झाला. याचे निमंत्रण घेऊन सकल हिंदू समाज सांडपाडा येथील प्रतिनिधी आले होते. अनेक मान्यवर, अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले. मी वेगवेगळ्या कॅपॅसिटीत महाराष्ट्रात काम केले आहे. 30 वर्षे पोलीस विभागात आहे. जैन, मुस्लिम, ख्रिश्चन धर्मियांच्या रचनात्मक कार्यक्रमात जात असतो. माझ्या ऑफिस अवर्सनंतर हा कार्यक्रम होता. कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले. मी जैन, बौद्ध, ख्रिशन धर्मीयांच्या रचनात्मक कार्यक्रमाला जात असतो. कुणी काय अर्थ लावला याला मी काही करू शकत नाही," असंही विश्वास नांगरे पाटील म्हणाले.
"मी कायद्याच्या चौकटीत बोललो आहे. जसं इफ्तार पार्टीमध्ये बोलतो. रमझानचे महत्व सांगताना जे बोलतो. वाईटपासून दूर रहायचे. त्याप्रमाणे या कार्यक्रमात भाषणात शांती मंत्र सांगितला. कोणाचा द्वेष करू नका असे सांगितले. त्या भाषणामध्ये ज्ञानेश्वरीतील पसायदानाबाबत डिटेल बोललो होतो. विश्वबंधुत्वाची आणि सौहदर्याबाबत सांगितलं. ड्रगच्या अनुषंगाने युवकांचं प्रबोधन केलं," असं आपल्या भाषणातील मुद्द्यांबद्दल बोलताना विश्वास नांगरे पाटील म्हणाले.
"पोलीस खात्यामधील करिअरच्या संधी. रचनात्मक आणि चांगलं बोललो आहे. त्यातून कोणी काय अर्थ लावला याबाबत बोलणे उचित नाही. कोणत्याही नियमाचा मी भंग केला नाही. वंदे मातरम ला दीडशे वर्षे पूर्ण झाली आणि आरएसएसला शंभर वर्षे पूर्ण झाली यानिमित्ताने सकल हिंदू समाजाने हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. मी तिथे कायद्याच्या चौकटीत आणि नियमांच्या अनुषंगाने बोललो," असं आपली बाजू मांडताना विश्वास नांगरे पाटील यांनी म्हटलं आहे.
राज ठाकरेंनी विश्वास नांगरे पाटलांनी संघाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्यावरुन सोशल मीडियावर कठोर शब्दांमध्ये पोस्ट लिहून नाराजी व्यक्त केली होती. राज यांनी आपल्या लांबलचक पोस्टमध्ये काय लिहिलेलं वाचा ती पोस्ट जशीच्या तशी...
आयपीएस अधिकारी श्री. विश्वास नांगरे पाटील यांना अचानक दुहेरी निष्ठा दाखवण्याची इच्छा झाली आहे असं दिसतंय. ते एक पोलीस अधिकारी आहेत, त्यामुळे त्यांची निष्ठा फक्त आणि फक्त पोलीस दलाची जी कर्तव्य आहेत त्याच्याशी असायला हवी. पण इथे नांगरे पाटील यांना त्यांची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेली निष्ठा दाखवावीशी वाटत आहे. सध्या राज्यात हिंदू संमेलनं भरवली जात आहेत आणि त्यातल्या एका संमेलनात जाऊन विश्वास नांगरे पाटील यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, त्यांचे संस्थापक यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळली. मुळात ही संमेलनं भरवली जात आहेत ती जरी अराजकीय आहेत असं दाखवलं जात असली तरी ती राजकीयच आहेत .
आणि ती भरवणारे कोण आहेत आणि त्यांचे हेतू नक्की काय आहेत, याचा थोडा शॊध घेतला किंवा विचार जरी केला तरी या मागचे हात कुठे आहेत हे कळेल. अर्थात प्रत्येक राजकीय पक्षाला किंवा अराजकीय संघटना म्हणवून घेणाऱ्यांनी काय कार्यक्रम घ्यावेत आणि काय त्यातून सांगावे हा त्यांचा, प्रत्येक पक्षाचा आणि संघटनेचा विषय आहे , त्यामुळे त्याबद्दल बोलायचा किंवा त्यावर भाष्य करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही ! विषय एका सरकारी नोकरीवर असणाऱ्याने, त्यातही पोलिस अधिकाऱ्याने तेथे जावं का हा प्रश्न आहे !
अशा ठिकाणी नांगरे पाटील जाऊन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची तोंडभरून स्तुती करत आहेत. आपण पोलीस अधिकारी आहोत, निष्पक्षता ही अधिकाऱ्याकडून अपेक्षित असते याचं भान पण तुमचं गेलं ? तुम्हाला संघाबद्दल आपुलकी असेल, तर ती मनात ठेवा किंवा जाहीरपणे बोलायचं असेल तर सेवेचा राजीनामा द्या आणि संघात किंवा भाजपमध्ये सामील व्हा. सध्या तसंही गेली अनेक वर्ष मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांसाठी पुनर्वसन हमी योजना सुरु आहेच. तुमचंही पुनर्वसन होईल.
नांगरे पाटील यांच्या वर्दीचा जो खाकी रंग आहे तो पोलीस दलाचा आहे असा आमच्या सगळ्यांचा समज होता, तो रंग संघाच्या आधीच्या खाकीचा आहे हे आत्ताच कळलं .
नांगरे पाटील यांचं सोडा, ते भरकटले असतील. पण अशी दुहेरी निष्ठा मुख्यमंत्र्यांना आणि गृहमंत्र्यांना चालते ? उद्या तुम्ही सत्तेवरून गेल्यानंतर दुसऱ्या एखाद्या संघटनेच्या कार्यक्रमाला मग एखादा अधिकारी गेला तर तेव्हा बोंब मारू नका ! एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कृतीचं समर्थन ( अजून केलेलं नाही तरी पण गप्प बसणं हेही समर्थनच झालं ) करताना आपण काय चूकीचे पायंडे पाडत आहोत याचं भान कोणताही सत्ताधारी विसरतो तेव्हा आपण भविष्यातल्या येणाऱ्या पिढ्यांसमोर काय वाढून ठेवणार आहोत हेही विसरतोय ?
२०१२ ला रझा अकादमीच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने काढलेल्या मोर्च्यात एका कॉन्स्टेबलने येऊन, पोलिसांच्या पाठीशी उभे राहिलात म्हणून माझं अभिनंदन केलं होतं. तर त्यावर तत्कालीन सरकारने निष्पक्षता सोडली म्हणून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं होतं. मग हीच भूमिका सरकार नांगरे पाटील यांच्या बाबत घेणार का ? का ही दुहेरी निष्ठा सरकारला चालते किंवा ती दाखवयालाच हवी असं वाटतं ?
आमदार, खासदार यांना 'आमच्याकडे या' म्हणलं की पळत जावं लागतं, अशी परिस्थिती आणून ठेवली आहे. सध्या विरोधी आमदार, खासदार उरलेत का अशी शंका वाटत असताना जर सरकारी अधिकारी पण जर निष्पक्ष नाही राहिले तर लोकांनी बघायचं कोणाकडे ?
नांगरे पाटील असोत किंवा अजून कोणी असोत यांना विनंती आहे की सरकारला तुम्ही त्यांच्या किंवा त्यांच्या मागच्या संघटनांच्या मागे धावलात तर त्यांना हे हवंच आहे. परंतू नांगरे पाटील तुम्ही एक चांगले कार्यक्षम अधिकारी आहात , तुम्ही तरी तुमची सद्सद्विवेक राजकीय पक्ष आणि संघटनांसमोर गहाण टाकू नका !