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‘जसं इफ्तार पार्टीमध्ये...’, विश्वास नांगरे पाटलांचं राज ठाकरेंना सणसणीत उत्तर; RSS च्या कार्यक्रमातील हजेरीबद्दल स्पष्टच बोलले

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी लांबलचक पोस्ट लिहून विश्वास नांगरे पाटलांवर टीका केली होती. राज यांच्यासोबतच काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यानेही केलेल्या टीकेला आज नागपुरच्या पोलीस आयुक्तपदाची धुरा संभाळल्यानंतर विश्वास नांगरे पाटलांनी उत्तर दिलंय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 29, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:33 PM IST
‘जसं इफ्तार पार्टीमध्ये...’, विश्वास नांगरे पाटलांचं राज ठाकरेंना सणसणीत उत्तर; RSS च्या कार्यक्रमातील हजेरीबद्दल स्पष्टच बोलले
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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