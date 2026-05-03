ऑन द स्पॉट सापडाल! 'ड्रग्स'च्या नशेत वाहने चालविणाऱ्या चालकांवर पोलिसांचा हंटर

नेहा चौधरी | Updated: May 3, 2026, 09:11 PM IST
ब्रेथअॅनालायझरच्या माध्यमातून मद्यपान केलेली लोक लगेच पोलिसांच्या हाती लागायची मात्र, अंमली पदार्थांचं सेवन केलेल्यांना ओळखण्यासाठी पोलिसांना चांगलीच कसरत करावी लागत होती, मात्र आता पोलिसांना त्याची गरज भासणार नाही, अंमली पदार्थांचं सेवन केलं आहे का नाही? याची ऑन द स्पॉट माहिती पोलिसांना मिळणार आहे. कारण नागपूर पोलिसांकडे आता अत्याधुनिक ड्रग्ज टेस्टिंग किट प्राप्त झाल्या आहेत. 

नागपूर पोलिसांकडे आता ड्रग्ज टेस्टिंग किट प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे ऑन द स्पॉट अगदी पाच मिनिटात संबंधित व्यक्तीने अमली पदार्थांचे सेवन केले आहे की नाही? याची माहिती मिळणार आहे. तसंच कोणतं ड्रग्ज सेवन केलंय, याची देखील माहिती या नव्या ड्रग्ज टेस्टिंग किटमुळे मिळणार आहे.

 

ड्रग टेस्टिंग किट्समुळे अवघ्या पाच मिनिटांत संबंधित व्यक्तीनं कोणत्या अंमली पदार्थाचं सेवन केलंय याची माहिती मिळणार आहे.एखाद्या आरोपीला पकडल्यानंतर त्यानं ड्रग्ज सेवन केलंय का? हे तपासण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला वैद्यकीय तपासणीसाठी नेलं जायचं, यानंतर तपासणीला उशिर व्हायचा किंवा अहवालही उशिरा प्राप्त व्हायचा, मात्र या किटमुळे कोणी अंमली पदार्थांचं सेवन केलंय कोणी नाही? हे जागेवरच कळणार आहे.

 

अंमली पदार्थ सेवनाच्या प्रकरणात याआधी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पोलिसांना वेळ लागत होता, मात्र या ड्रग्ज किटमुळे पोलिसांच्या वेळेतही बचत होणार आहे. तसंच अंमली पदार्थांचं सेवन करणा-यांवर चाप बसू शकतो.

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

