ऑन द स्पॉट सापडाल! 'ड्रग्स'च्या नशेत वाहने चालविणाऱ्या चालकांवर पोलिसांचा हंटर

ब्रेथअॅनालायझरच्या माध्यमातून मद्यपान केलेली लोक लगेच पोलिसांच्या हाती लागायची मात्र, अंमली पदार्थांचं सेवन केलेल्यांना ओळखण्यासाठी पोलिसांना चांगलीच कसरत करावी लागत होती, मात्र आता पोलिसांना त्याची गरज भासणार नाही, अंमली पदार्थांचं सेवन केलं आहे का नाही? याची ऑन द स्पॉट माहिती पोलिसांना मिळणार आहे. कारण नागपूर पोलिसांकडे आता अत्याधुनिक ड्रग्ज टेस्टिंग किट प्राप्त झाल्या आहेत.
नागपूर पोलिसांकडे आता ड्रग्ज टेस्टिंग किट प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे ऑन द स्पॉट अगदी पाच मिनिटात संबंधित व्यक्तीने अमली पदार्थांचे सेवन केले आहे की नाही? याची माहिती मिळणार आहे. तसंच कोणतं ड्रग्ज सेवन केलंय, याची देखील माहिती या नव्या ड्रग्ज टेस्टिंग किटमुळे मिळणार आहे.
ड्रग टेस्टिंग किट्समुळे अवघ्या पाच मिनिटांत संबंधित व्यक्तीनं कोणत्या अंमली पदार्थाचं सेवन केलंय याची माहिती मिळणार आहे.एखाद्या आरोपीला पकडल्यानंतर त्यानं ड्रग्ज सेवन केलंय का? हे तपासण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला वैद्यकीय तपासणीसाठी नेलं जायचं, यानंतर तपासणीला उशिर व्हायचा किंवा अहवालही उशिरा प्राप्त व्हायचा, मात्र या किटमुळे कोणी अंमली पदार्थांचं सेवन केलंय कोणी नाही? हे जागेवरच कळणार आहे.
अंमली पदार्थ सेवनाच्या प्रकरणात याआधी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पोलिसांना वेळ लागत होता, मात्र या ड्रग्ज किटमुळे पोलिसांच्या वेळेतही बचत होणार आहे. तसंच अंमली पदार्थांचं सेवन करणा-यांवर चाप बसू शकतो.