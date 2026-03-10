पिसाळलेल्या म्हशीने घेतला नागपुरकाचा जीव; म्हशीमुळे जखमी झालेले 10 जण रुग्णालयात दाखल

Nagpur Buffalo Attack: नागपूर शहरामध्ये पिसाळलेल्या म्हशीची दहशत असून या म्हशीच्या हल्ल्यात एका व्यक्तीला प्राण गमावावा लागला आहे. खरं तर नागपूरमधील मोकाट प्राण्यांच्या प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. शहरातील प्राण्यांचे गोठे, मोकाट कुत्रे यामुळे नागरिक जीव मुठीत घेऊन रस्त्यांवर फिरत आहेत. अशातच काल बेभान व आक्रमक झालेल्या म्हशीच्या हल्ल्यात 80 वर्षीय वृद्ध लक्ष्मण कुंभारे यांचा मृत्यू झाला आहे. महाल परिसरात राहणाऱ्या वयोवृद्ध व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर नागरिकांनी मोकाट जनावरांबाबत महापालिकेने कठोर पाऊल उचलण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरात थैमान घालणाऱ्या या मारक्या म्हशीला आठ ते दहा दिवसांपूर्वी कुत्रा चावला होता. त्यानंतर ती अचानक आक्रमक झाली होती. त्यामुळे तिला रेबीजची लागण झाली असावी असा संशय ही स्थानिक नागरिक आणि नगरसेवकांनी व्यक्त केला आहे. काल सकाळी महालातील टिळक पुतळ्याजवळच्या जुना हिस्लॉप कॉलेज गल्ली, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, दसरा रोड या भागात आक्रमक झालेल्या म्हशीने अनेकांना जखमी केले होते. आक्रमक झालेली म्हैस सकाळच्या वेळेस रस्त्यांवर मोकाट सैरावैरा धावत असल्याने नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली होती. मोकाट म्हैस अनेकांवर हल्ला करत सोमवारी शहरातील रस्त्यांवरुन फिरत असताना महाल परिसरातील बँक ऑफ बडोदाजवळ या म्हशीने लक्ष्मण कुंभारे या ज्येष्ठ नागरिकालाही जमिनीवर पाडले . त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन लक्ष्मण कुंभारे जखमी झाले होते. काल उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झालाय.
म्हशीला रेबीज झाल्याची शक्यता असल्याने महापालिकेने योग्य ती काळजी घ्यावी आणि कारवाई करत या म्हशीचा बंदोबस्त करावा अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे.
भटक्या कुत्र्याच्या चाव्यानंतर म्हैस अनियंत्रित झाली आणि महाल परिसरात धावत सुटली. रस्त्यावरून जाणाऱ्या लोकांवर म्हशीने अचानक हल्ला केला. या गोंधळात 10 जण गंभीर जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच सचिन नाईक तसेच महापालिकेतील कर्मचारी आणि काही स्थानिक कार्यकर्ते घटनास्थळी धावून आले. नागरिकांच्या मदतीने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. काही वेळ परिसरात मोठी धावपळ सुरू होती.
काही दिवसांपूर्वीच मोकाट वळूने वंदना देवीकर या ज्येष्ठ महिलेसह अनेकांना गंभीर जखमी केल्याच्या प्रकरणानंतर काल या पिसाळलेल्या म्हशीमुळे शहरात दहशत होती. या म्हशीच्या हल्ल्यात आता एका वृद्धाचा जीव गेल्याने महापालिकेच्या मोकाट प्राण्यांच्या संदर्भातील कामगिरीबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहे.